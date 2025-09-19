হাল্যান্ড কি রোনালদোর রেকর্ড ভাঙতে পারবেন

ক্রীড়া ডেস্ক
চ্যাম্পিয়নস লিগে নাপোলিকে ডেকে এনে ২–০ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। সিটিজেনদের জয় ছাপিয়ে এদিন খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন আর্লিং হাল্যান্ড। নিজেদের ঢেরা ইতিহাদ স্টেডিয়ামে স্বাগিতকদের হয়ে একটি গোল করেন এই তারকা স্ট্রাইকার।
ম্যাচের ৫৬ মিনিটে ফিল ফোডেনের সহায়তায় জাল বল জড়ান হাল্যান্ড। তাতেই চ্যাম্পিয়নস লিগে দ্রুততম ৫০ গোলের রেকর্ড গড়লেন এই নরওয়েজিয়ান। ৪৯ তম ম্যাচে এসে গোলের ফিফটি করলেন তিনি। ৬২ ম্যাচে ৫০ গোল করে এতোদিন রেকর্ডটি নিজের দখলে রেখেছিলেন রুড ভ্যান নিস্টলরয়। সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও রিয়াল মাদিদ্র তারকাকে পেছনে ফেললেও ইউেরাপিয়ান প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ডে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর চেয়ে অনেক পিছিয়ে হাল্যান্ড। ১৪১ গোল করে সবার ওপরে আছেন পর্তুগিজ তারকা।
ম্যানসিটির কোচ পেপ গার্দিওলার বিশ্বাস–রোনালদোকে টপকে চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হবেন হাল্যান্ড। শিষ্য হিসেবে তার কাছে এমন আশা করাটাই স্বাভাবিক স্প্যানিশ কোচের জন্য। একই সঙ্গে বাস্তবতা যে কঠিন সেটাও মানছেন গার্দিওলা। রোনালদোকে পেছেনে ফেলে চ্যাম্পিয়নস লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হতে চাইলে আরও ৯২ গোল করতে হবে হাল্যান্ডকে। এই ফুটবলারের বর্তমান বয়স ২৫। ইনজুরির এড়িয়ে যেতে পারলে অনায়াসেই আরও ১০ বছর খেলে যেতে পারবেন তিনি। সেই সঙ্গে ফর্মটা ধরে রাখতে পারলে রোনালদোকে পেছনে ফেলাটা মোটেও কঠিন হবে না তার জন্য।
গার্দিওলা বলেন, ‘হাল্যান্ডের মতো একজন ফুটবলারকে স্কোয়াডে পাওয়া আমাদের জন্য সৌভাগ্যের। সে নিস্টলরয়কে পেছনে ফেলেছে। সে রোনালদো ও মেসির মতো দুই ফুটবলারের কাতারেই আছে। গত ১৫–২০ বছর ধরে ওরা দুইজন দারুণ গতিতে এগিয়ে চলছে। ছন্দ ধরে রাখতে পারলে হাল্যান্ড চ্যাম্পিয়নস লিগে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড করতে পারবে। তবে ভুলে গেলে চলবে না যে কাজটা এতোটাও সহজ হবে না। যদি আরও ১০–১২ বছর খেলতে পারে, নিজের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে তাহলে নিশ্চিতভাবেই সে রেকর্ডের মালিক হবে।’
