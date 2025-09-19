Ajker Patrika
হাল্যান্ড কি রোনালদোর রেকর্ড ভাঙতে পারবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
নাপোলির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগে দ্রুততম ৫০ গোলের রেকর্ড গড়েছেন নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার। ছবি: সংগৃহীত
নাপোলির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগে দ্রুততম ৫০ গোলের রেকর্ড গড়েছেন নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার। ছবি: সংগৃহীত

চ্যাম্পিয়নস লিগে নাপোলিকে ডেকে এনে ২–০ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। সিটিজেনদের জয় ছাপিয়ে এদিন খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন আর্লিং হাল্যান্ড। নিজেদের ঢেরা ইতিহাদ স্টেডিয়ামে স্বাগিতকদের হয়ে একটি গোল করেন এই তারকা স্ট্রাইকার।

ম্যাচের ৫৬ মিনিটে ফিল ফোডেনের সহায়তায় জাল বল জড়ান হাল্যান্ড। তাতেই চ্যাম্পিয়নস লিগে দ্রুততম ৫০ গোলের রেকর্ড গড়লেন এই নরওয়েজিয়ান। ৪৯ তম ম্যাচে এসে গোলের ফিফটি করলেন তিনি। ৬২ ম্যাচে ৫০ গোল করে এতোদিন রেকর্ডটি নিজের দখলে রেখেছিলেন রুড ভ্যান নিস্টলরয়। সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও রিয়াল মাদিদ্র তারকাকে পেছনে ফেললেও ইউেরাপিয়ান প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ডে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর চেয়ে অনেক পিছিয়ে হাল্যান্ড। ১৪১ গোল করে সবার ওপরে আছেন পর্তুগিজ তারকা।

ম্যানসিটির কোচ পেপ গার্দিওলার বিশ্বাস–রোনালদোকে টপকে চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হবেন হাল্যান্ড। শিষ্য হিসেবে তার কাছে এমন আশা করাটাই স্বাভাবিক স্প্যানিশ কোচের জন্য। একই সঙ্গে বাস্তবতা যে কঠিন সেটাও মানছেন গার্দিওলা। রোনালদোকে পেছেনে ফেলে চ্যাম্পিয়নস লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হতে চাইলে আরও ৯২ গোল করতে হবে হাল্যান্ডকে। এই ফুটবলারের বর্তমান বয়স ২৫। ইনজুরির এড়িয়ে যেতে পারলে অনায়াসেই আরও ১০ বছর খেলে যেতে পারবেন তিনি। সেই সঙ্গে ফর্মটা ধরে রাখতে পারলে রোনালদোকে পেছনে ফেলাটা মোটেও কঠিন হবে না তার জন্য।

গার্দিওলা বলেন, ‘হাল্যান্ডের মতো একজন ফুটবলারকে স্কোয়াডে পাওয়া আমাদের জন্য সৌভাগ্যের। সে নিস্টলরয়কে পেছনে ফেলেছে। সে রোনালদো ও মেসির মতো দুই ফুটবলারের কাতারেই আছে। গত ১৫–২০ বছর ধরে ওরা দুইজন দারুণ গতিতে এগিয়ে চলছে। ছন্দ ধরে রাখতে পারলে হাল্যান্ড চ্যাম্পিয়নস লিগে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড করতে পারবে। তবে ভুলে গেলে চলবে না যে কাজটা এতোটাও সহজ হবে না। যদি আরও ১০–১২ বছর খেলতে পারে, নিজের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে তাহলে নিশ্চিতভাবেই সে রেকর্ডের মালিক হবে।’

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

হাল্যান্ড কি রোনালদোর রেকর্ড ভাঙতে পারবেন

লঙ্কানদের জয়ে বাংলাদেশ এখন খুশিতে নাচছে, বলছেন রমিজ

ভারতের বিপক্ষে নামার আগে পাকিস্তানকে আইসিসির কড়া হুঁশিয়ারি

বাংলাদেশের বিপক্ষে হারটাই বেশি পোড়াচ্ছে রশিদকে

