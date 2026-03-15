ইরান যুদ্ধে বাতিল আর্জেন্টিনা-স্পেন ফিনালিসিমা

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে আর্জেন্টিনা-স্পেন ফিনালিসিমা মাঠে গড়ানো নিয়ে আলোচনা চলছিল অনেক দিন ধরেই। তবে শেষ পর্যন্ত জানা গেল, ম্যাচ আর হচ্ছে না। উয়েফা আজ এক বিবৃতিতে ফিনালিসিমা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
লক্ষ্য ৫০ ওভারে ২৯১ রান। ওভারপ্রতি ছয়ের চেয়েও কম। সিরিজ জিততে যেখানে ঠাণ্ডা মাথায় খেলা দরকার, পাকিস্তান সেখানে চড়াও হয়ে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশের ওপর। বেশি আক্রমণাত্মক খেলতে গিয়েই একের পর এক উইকেট হারাচ্ছে পাকিস্তান।৪৪ মিনিট আগে
বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ জিতবে কারা—এই প্রশ্নের উত্তর জানতে কেবল কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। মিরপুরে আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে ব্যাটিংয়ে অর্ধেক কাজ সেরে রেখেছে বাংলাদেশ। অলিখিত ফাইনালে সফরকারীদের সামনে ২৯১ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়েছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। এখন বাকি কাজ তাসকিন আহমেদ-মোস্তাফিজুর রহমান২ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ী অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ। অবসরের বিষয়টি এই সদ্য সাবেক ক্রিকেটার নিজেই নিশ্চিত করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
শাহিন শাহ আফ্রিদির বলে আউট হওয়ার পর মুশফিকুর রহিম কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে সেদিন এক অঙ্কের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছিলেন মুশফিকুর রহিম। ২০১৮ এশিয়া কাপে মুশফিক না পারলেও আজ তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। মিরপুর শেরেবাংলায় আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি৩ ঘণ্টা আগে