একাদশে পরিবর্তন এনে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০২ মে ২০২৬, ১৪: ১০
টস হেরেছেন লিটন দাস। ছবি: বিসিবি

চট্টগ্রামের সাগরিকায় বৃষ্টিতে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ভেসে যাওয়ায় শঙ্কা ছিলই। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, শেষ ম্যাচেও আছে বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিরপুরের আকাশে রোদের খেলা। তাতে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শুরুর সম্ভাবনা তৈরি হয়।

টস হয়েছে নির্ধারিত সময়েই। মুদ্রা নিক্ষেপে জিতেছেন নিউজিল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক নিক কেলি। বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। আগে ফিল্ডিং করবে তাঁর দল। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৬ উইকেটে জয়ে সিরিজে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচ ভেসে গেছে বৃষ্টিতে। যেটা এক অর্থে সুবিধা এনে দিয়েছে নিউজিল্যান্ডকে। সমতায় সিরিজ শেষ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে সফরকারী দলের সামনে। সে ক্ষেত্রে শেষ ম্যাচে জিততেই হবে তাদের। প্রথম টি-টোয়েন্টি জিতেও নির্ভার থাকার সুযোগ নেই বাংলাদেশের জন্য। ট্রফি জিততে চাইলে আজ জেতার বিকল্প নেই স্বাগতিকদের জন্য। হারলে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ১-১ সমতায় সিরিজ শেষ করতে হবে লিটন দাসের দলকে।

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের শেষ টি-টোয়েন্টিতে বৃষ্টির শঙ্কা কেমনবাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের শেষ টি-টোয়েন্টিতে বৃষ্টির শঙ্কা কেমন

এমন সমীকরণে এক পরিবর্তন নিয়ে খেলতে নেমেছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচের একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন তানজিম হাসান সাকিব। এই পেসারের পরিবর্তে নেওয়া হয়ে অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনকে। নিউজিল্যান্ডের একাদশে এসেছে দুটি পরিবর্তন। বেন লিস্টার এবং ম্যাট ফিশারের বদলে জায়গা পেয়েছেন জেডন লেনক্স এবং বেন সিয়ার্স।  

দুই দলের একাদশ

বাংলাদেশ: তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, লিটন দাস (অধিনায়ক), পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, রিশাদ হোসেন, শেখ মেহেদী হাসান, শরীফুল ইসলাম, রিপন মণ্ডল।

নিউজিল্যান্ড: টিম রবিনসন, কেটেনে ক্লার্ক, ডেন ক্লিভার, নিক কেলি (অধিনায়ক), বেভন জ্যাকবস, ডিন ফক্সক্রফট, জশ ক্লার্কসন, নাথান স্মিথ, ইশ সোধি, জেডন লেনক্স, বেন সিয়ার্স।

পাঠকের আগ্রহ

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখ না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখ না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শন, ১০ মিনিটে যা যা করলেন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শন, ১০ মিনিটে যা যা করলেন

‘একটা শুট করাম, একটা শুটেই পড়ে যাবে’: বিএনপি নেতার হুমকির ভিডিও ভাইরাল

‘একটা শুট করাম, একটা শুটেই পড়ে যাবে’: বিএনপি নেতার হুমকির ভিডিও ভাইরাল

কয়েক ধাপে ট্রাকের চাপায় কমপক্ষে ২০ জন আহত, গণপিটুনিতে চালক নিহত

কয়েক ধাপে ট্রাকের চাপায় কমপক্ষে ২০ জন আহত, গণপিটুনিতে চালক নিহত

কারাগারে বদলে গেছে অভিনেতা সিদ্দিকের জীবন

কারাগারে বদলে গেছে অভিনেতা সিদ্দিকের জীবন

ভারত-পাকিস্তান হ্যান্ডশেক ইস্যুতে সাত মাস পর জানা গেল নতুন কাহিনি

ভারত-পাকিস্তান হ্যান্ডশেক ইস্যুতে সাত মাস পর জানা গেল নতুন কাহিনি

ভারতে নারী ক্রিকেটারের আত্মহত্যা, পুলিশের তদন্ত শুরু

ভারতে নারী ক্রিকেটারের আত্মহত্যা, পুলিশের তদন্ত শুরু

বৃষ্টিতে বন্ধ বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ

বৃষ্টিতে বন্ধ বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ

ডিপিএলের ম্যাচে ক্রিকেটারদের ভাত-গরুর মাংসের জায়গায় কী থাকবে

ডিপিএলের ম্যাচে ক্রিকেটারদের ভাত-গরুর মাংসের জায়গায় কী থাকবে