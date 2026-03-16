বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা মেয়েদের ঐতিহাসিক সিরিজের সূচি জানাল বিসিবি

শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের কাছে বাংলাদেশ একেবারে অচেনা নয়। আইসিসি ইভেন্ট, নারী এশিয়া কাপসহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে তারা স্বাগতিক বাংলাদেশের বিপক্ষেও খেলেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মাঠে কখনোই দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলা হয়নি শ্রীলঙ্কার। এবার প্রথমবারের মতো লঙ্কানরা দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসছে লঙ্কান নারী ক্রিকেট দল।
তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলতে এপ্রিলে শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দল বাংলাদেশ সফর করবে বলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নিশ্চিত করেছে। সূচি অনুযায়ী, ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশে পৌঁছাবেন লঙ্কান নারী ক্রিকেটাররা। ওয়ানডে তিনটিই হবে রাজশাহী বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ২০, ২২ ও ২৫ এপ্রিল হবে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।
ওয়ানডে সিরিজ শেষে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা টি-টোয়েন্টি সিরিজ হবে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। সূচি অনুযায়ী ২৬ এপ্রিল সিলেটের উদ্দেশে রওনা দেবে শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দল। পৌঁছানোর পর এক দিন বিরতি দিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে মাঠে নামবেন লঙ্কান নারীরা। ২৮ এপ্রিল, ৩০ এপ্রিল ও ২ মে হবে সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি। সিরিজ। শুরু হবে বা সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টি-টুয়েন্টিতে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা। ৩০ এপ্রিল ও ২ মে সিরিজের বাকি দুটি ম্যাচ একই ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে। টি-টুয়েন্টি সিরিজের সব কটি ম্যাচই শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টা থেকে। আগামী ৩ মে দেশে ফিরবে শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দল।
বাংলাদেশের মাঠে সবশেষ শ্রীলঙ্কা খেলেছে ২০২২ সালে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত নারী এশিয়া কাপে। সেবার লঙ্কানদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। তবে বাংলাদেশের মাঠে সবশেষ ওয়ানডে নারী ক্রিকেট দল খেলেছে আরও আগে। ২০১১ সালে নারী বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশে ওয়ানডে খেলেছিলেন লঙ্কান নারীরা। আর ২০০৯ সালে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তানকে নিয়ে অনুষ্ঠিত নারী ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ হয়েছিল বাংলাদেশে। সেই সিরিজে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লঙ্কানরা।
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের তিনটি ওয়ানডেই রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। টি-টোয়েন্টি সিরিজ হবে রাতের আলোয়। সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে মাঠে গড়াবে সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি।
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের সূচি
ওয়ানডে সিরিজ
তারিখ ম্যাচ
২০ এপ্রিল প্রথম ওয়ানডে
২২ এপ্রিল দ্বিতীয় ওয়ানডে
২৫ এপ্রিল তৃতীয় ওয়ানডে
*সব ম্যাচ রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে
টি-টোয়েন্টি সিরিজ
তারিখ ম্যাচ
২৭ এপ্রিল প্রথম টি-টোয়েন্টি
৩০ এপ্রিল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
২ মে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
* সব ম্যাচ সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে
সিঙ্গাপুর ম্যাচ সামনে রেখে আজ শুরু হবে জাতীয় দলের ক্যাম্প। যেখানে যোগ দিয়ে মুখিয়ে আছেন কানাডা প্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত সোম। ফেসবুকে তিনি লেখেন, ‘বাংলাদেশ দলে ডাক পেয়ে সম্মানিত। জাতীয় দলে যোগ দিতে ও নিজের সর্বস্বটা দিতে মুখিয়ে আছি।’১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনায় এখনো অটুট আছে ইরান। নিরাপত্তা নিয়ে সতর্কতা ও চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝেও দলটি বিশ্বকাপে খেলবে বলে জানিয়েছেন এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) মহাসচিব উইন্ডসোর পল জন।২ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাকিব আল হাসান কবে ফিরবেন—এই প্রশ্ন এখন উঠছে হরহামেশাই। বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে তাঁর ফেরার কথা শোনা গেলেও বাস্তবে তা হয়নি। এবার বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারকে নিয়ে সুখবর দিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম।২ ঘণ্টা আগে
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল থেকে শামীম পাটোয়ারীর বাদ পড়ার ইস্যুতে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর সঙ্গে লেগে গিয়েছিল লিটন দাসের। এমনকি লিটনের অধিনায়কত্ব ছাড়ার গুঞ্জনও চাউর হয়েছিল। তবে লিপুর বিদায়বেলায় সেটা আর মনে রাখেননি এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।২ ঘণ্টা আগে