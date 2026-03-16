বিসিবির নির্বাচন নিয়ে তদন্তের কথা গেছে আইসিসিতে

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ২০২৫ সালের নির্বাচনে অনিয়ম, কারসাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের স্বাধীন তদন্তে ৫ সদস্যের কমিটি কদিন আগে গঠন করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। ক্রীড়া পরিষদের এই তদন্ত কমিটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিসিবি। তারা জানিয়েছে, এই তদন্ত কমিটির কথা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছে গেছে।
বিসিবির দাবি, বর্তমান বোর্ড একটি যথাযথভাবে নির্বাচিত এবং পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকরী প্রশাসনিক সংস্থা, যা তার সংবিধান ও প্রতিষ্ঠিত শাসন কাঠামোর পরিচালিত হচ্ছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বোর্ড বাংলাদেশ ক্রিকেটের সর্বোত্তম স্বার্থে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। তবে এনএসসি নির্বাচনে অনিয়ম নিয়ে যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে, তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিসিবি। তাতে করে বিসিবির নির্বাচিত প্রশাসনের স্থিতিশীলতা, স্বাধীনতা এবং ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে। বিষয়টি অনানুষ্ঠানিকভাবে আইসিসির নেতৃত্ব পর্যায়ে থাকা সিনিয়র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে উত্থাপন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিসিবি।
আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী একটি নির্বাচিত ক্রিকেট বোর্ডের কার্যক্রমে বাহ্যিক হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, এমন কোনো কিছুকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। সে ক্ষেত্রে আইসিসির শাসন বিধির আওতায় পর্যালোচনার কারণ হতে পারে বলে মনে করে বিসিবি।
আইসিসির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বা কার্যক্রম শুরু করার আগে বিসিবি মনে করে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে উক্ত গেজেটের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেওয়া সমীচীন। বিসিবি সংশ্লিষ্ট জাতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গঠনমূলক সম্পৃক্ততার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ক্রিকেট শাসন মানদণ্ড অনুযায়ী নির্বাচিত ক্রিকেট প্রশাসনের স্বায়ত্তশাসন সংরক্ষণ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
কদিন আগে তামিম ইকবাল ও তাঁর সমমনা ক্রিকেট সংগঠকেরা অভিযোগ দায়ের করেন এনএসসিতে। সেটির পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠন করে এনএসসি। ১৫ কার্য দিবসের মধ্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ হারের পর বেকায়দায় পড়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। সামাজিক মাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তো রয়েছেই, দেশটির সাবেক ক্রিকেটাররাও ধুয়ে দিচ্ছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি-সালমান আলী আগা-ফাহিম আশরাফদের। বিদ্রূপকে এখন অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন কামরান আকমল।১৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডেতে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই দেখা যায়নি। তবে গতকাল সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে লড়াই হয়েছে সমানে সমানে। টানটান উত্তেজনায় ঠাসা ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছে বাংলাদেশ। জয় ছাপিয়ে আলোচনায় বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের সেই ‘টেকনিক’। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের ডাগআউটে ৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে আছেন তিনি। এতটা সৌভাগ্য হয়নি আর কোনো কোচের। হাভিয়ের কাবরেরা তাই নিজেকে আলাদা ভাবতেই পারেন। কিন্তু সময় যত গড়াচ্ছে ততই সমালোচনার মুখে পড়ছেন এই স্প্যানিশ কোচ। দল নির্বাচন থেকে শুরু করে খেলার কৌশল কিছুতেই মন জয় করতে পারছেন না সমর্থকদের।২ ঘণ্টা আগে
শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলের কাছে বাংলাদেশ একেবারে অচেনা নয়। আইসিসি ইভেন্ট, নারী এশিয়া কাপসহ বিভিন্ন টুর্নামেন্টে তারা স্বাগতিক বাংলাদেশের বিপক্ষেও খেলেছে। কিন্তু বাংলাদেশের মাঠে কখনোই দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলা হয়নি শ্রীলঙ্কার। এবার প্রথমবারের মতো লঙ্কানরা দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসছে লঙ্কান৫ ঘণ্টা আগে