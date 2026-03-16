ঢাকায় সুলিভান ব্রাদার্স, ক্যাম্পে যোগ দিতে উন্মুখ শমিত

সব প্রচেষ্টার সফল পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে গতকাল দেশে পা রেখেছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী দুই জমজ ভাই রোনান সুলিভান ও ডেক্লান সুলিভান। অনূর্ধ্ব–২০ সাফে খেলবেন তারা। গতকাল সরাসরি তারা চলে যান গুলশানে টিম হোটেলে। যেখানে থাকার কথা জাতীয় দলেরও।
রাইট-ব্যাক পজিশনে খেলা ডেক্লান লাল–সবুজ জার্সি পরার সুযোগকে বড় সম্মান হিসেবেই দেখছেন। তিনি বলেন, ‘আমি শুধু বলতে চাই, লাল-সবুজ জার্সি পরতে পেরে আমি কতটা সম্মানিত। আমি জানি এর জন্য দীর্ঘ সময় লেগেছে এবং ভক্তরা অপেক্ষায় ছিলেন। দেশের প্রতিনিধিত্ব করা সত্যিই সম্মানের, আর যখন আমি মাঠে নামব, আমি লড়াই করব।’
তাঁর যমজ ভাই এবং সেন্টার-ফরোয়ার্ড রোনান জানান, বাংলাদেশের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেও কঠিন ছিল না। তিনি বলেন, ‘এটি মোটেও কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল না। ভক্তরাই সিদ্ধান্তটি সহজ করে দিয়েছেন। আমি দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। এখন সময় জেতার। সামিদ (কাসেম), ফাহাদ (করিম) এবং এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সবাই দারুণ সহযোগিতা করেছেন। এখন জেতার মাধ্যমে সেই সমর্থনের প্রতিদান দিতে হবে।’
সিঙ্গাপুর ম্যাচ সামনে রেখে আজ শুরু হবে জাতীয় দলের ক্যাম্প। যেখানে যোগ দিয়ে মুখিয়ে আছেন কানাডা প্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত সোম। ফেসবুকে তিনি লেখেন, ‘বাংলাদেশ দলে ডাক পেয়ে সম্মানিত। জাতীয় দলে যোগ দিতে ও নিজের সর্বস্বটা দিতে মুখিয়ে আছি।’
শমিত ছাড়াও দেশে এসেছেন ইতালি প্রবাসী ফাহামিদুল ইসলাম।
