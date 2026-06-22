বেলজিয়ামকে রুখে দিল ইরান

গ্রুপ পর্বের ম্যাচে বেলজিয়ামের বিপক্ষে ইরান গোলশূন্য ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে বেলজিয়াম বল দখলে আধিপত্য দেখালেও, ইরানের সুশৃঙ্খল রক্ষণ ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে তারা।
ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দলই সাবধানী ফুটবল খেলেছে। ইরানের রক্ষণভাগ বেলজিয়ামের আক্রমণগুলোকে বারবার প্রতিহত করেছে। ২৬ মিনিটে ইরানের স্ট্রাইকার মেহেদি তারেমি বল জালে জড়ালেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল করে ভিএআর । এরপর ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে দৃশ্যপট নাটকীয় মোড় নেয়। ৬৬ মিনিটে ফাউলের দায়ে বেলজিয়ামের ডিফেন্ডার নাথান এনগোয় সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে বেলজিয়াম ১০ জনের দলে পরিণত হয়।
সংখ্যায় কম থাকা বেলজিয়াম এরপর কিছুটা রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে। তবে ইরানও জয়সূচক গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ম্যাচের শেষদিকে বেলজিয়াম পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করলেও ইরানের গোলরক্ষক ও রক্ষণভাগ কোনো ভুল করেনি। শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য সমতায় পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয় উভয় দলকে।
ড্রয়ের ফলে নকআউট পর্বের সমীকরণ উভয় দলের জন্যই এখন বেশ জটিল হয়ে উঠল। কারণ দুই দল নিজেদের আগের ম্যাচেও ড্র করেছিল।
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