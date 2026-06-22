Ajker Patrika
ফুটবল

বেলজিয়ামকে রুখে দিল ইরান

ক্রীড়া ডেস্ক    
বেলজিয়ামকে রুখে দিল ইরান
লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন এনগোয়। ছবি: এক্স

গ্রুপ পর্বের ম্যাচে বেলজিয়ামের বিপক্ষে ইরান গোলশূন্য ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে বেলজিয়াম বল দখলে আধিপত্য দেখালেও, ইরানের সুশৃঙ্খল রক্ষণ ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে তারা।

​ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দলই সাবধানী ফুটবল খেলেছে। ইরানের রক্ষণভাগ বেলজিয়ামের আক্রমণগুলোকে বারবার প্রতিহত করেছে। ২৬ মিনিটে ইরানের স্ট্রাইকার মেহেদি তারেমি বল জালে জড়ালেও অফসাইডের কারণে তা বাতিল করে ভিএআর । এরপর ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে দৃশ্যপট নাটকীয় মোড় নেয়। ৬৬ মিনিটে ফাউলের দায়ে বেলজিয়ামের ডিফেন্ডার নাথান এনগোয় সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে বেলজিয়াম ১০ জনের দলে পরিণত হয়।

​সংখ্যায় কম থাকা বেলজিয়াম এরপর কিছুটা রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে। তবে ইরানও জয়সূচক গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ম্যাচের শেষদিকে বেলজিয়াম পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করলেও ইরানের গোলরক্ষক ও রক্ষণভাগ কোনো ভুল করেনি। শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য সমতায় পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয় উভয় দলকে।

​ড্রয়ের ফলে নকআউট পর্বের সমীকরণ উভয় দলের জন্যই এখন বেশ জটিল হয়ে উঠল। কারণ দুই দল নিজেদের আগের ম্যাচেও ড্র করেছিল।

বিষয়:

ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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