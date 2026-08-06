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ফুটবল

রেকর্ড গড়েই ছন্দে ফিরলেন মেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৬ আগস্ট ২০২৬, ১১: ১২
রেকর্ড গড়েই ছন্দে ফিরলেন মেসি
মায়ামিকে জেতানোর পথে তিনটি গোল অবদান রাখলেন এলএমটেন। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপ শেষে ক্লাব ফুটবলে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে কলম্বাসের বিপক্ষে ঠিক খুঁজে পাওয়া যায়নি লিওনেল মেসিকে। একাধিক সুযোগ হাতছাড়া করে হতাশ করেছিলেন। আর্জেন্টিনার অধিনায়কের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের দিনে ইন্টার মায়ামিও জয়বঞ্চিত হয়েছে। তবে স্বরূপে ফিরতেও সময় নিলেন না মেসি।

লিগস কাপে সান লুইসকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে মায়ামি। ফ্লোরিডার ক্লাবটির এই জয়ের নায়ক মেসি। নিজে জোড়া গোল করার পাশাপাশি সতীর্থের একটি গোলে সহায়তা করেছেন এই ফরোয়ার্ড। এমন পারফরম্যান্সে ম্যাচের পুরো আলোটাই কেড়ে নিলেন তিনি।

মায়ামিকে জেতানোর পথে একটি রেকর্ডও গড়েছেন মেসি। লিগ কাপের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা বনে গেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। ২০২৩ সালে প্রতিযোগিতাটি নতুন আকারে শুরুর পর ১৪ গোল করলেন তিনি। এত দিন রেকর্ডটি ছিল লস অ্যাঞ্জেলেসের দেনি বুয়াঙ্গার দখলে।

জিতলেও নু স্টেডিয়ামে মায়ামির শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি। চতুর্থ মিনিটে ডেভিড রদ্রিগেসের গোলে এগিয়ে যায় সান লুইস। ম্যাচে ফিরতে অবশ্য স্বাগতিকদের লেগেছে মাত্র ৮ মিনিট। সতীর্থ নোয়াহ অ্যালেনের পাস থেকে জালে বল জড়ান মেসি। প্রথমার্ধে আরও তিন গোল করে পুরোপুরি ম্যাচের লাগাম নিজেদের হাতে নেয় মায়ামি।

২৬ মিনিটে তেলাসকো সেগোভিয়া জাল কাঁপালে প্রথমবার লিড নেয় মায়ামি। ৪৪ মিনিটে মেসি দলের হয়ে তৃতীয় এবং নিজের দ্বিতীয় গোলটা করেন। এ নিয়ে লিগস কাপে পঞ্চমবারের মতো ম্যাচে জোড়া গোল করলেন ইতিহাসের সেরা ফুটবলারদের একজন।

প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ের সপ্তম মিনিটে মেসির কর্নার থেকে হেডে জাল বল জড়ান মাইকেল। বিরতি থেকে ফেরার ৬ মিনিটের মাথায় সান লুইসের হয়ে ব্যবধান কমান রাফা লেরেন্তে। বাকি সময়ে আর মায়ামির কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় বল পাঠাতে পারেনি সফরকারীরা। বড় জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে স্বাগতিকেরা।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলইন্টার মায়ামি
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