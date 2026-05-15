Ajker Patrika
ফুটবল

ফিলিস্তিনের পতাকা উড়িয়ে স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন পেলেন ইয়ামাল

ক্রীড়া ডেস্ক    
ফিলিস্তিনের পতাকা উড়িয়ে স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন পেলেন ইয়ামাল
লা লিগা জিতে ছাদখোলা বাসে উদযাপন করেছে বার্সার ফুটবলাররা। ছবি: সংগৃহীত

ফিলিস্তিনের পতাকা উড়িয়ে তোপের মুখে পড়েছিলেন বার্সেলোনার তারকা ফুটবলার লামিনে ইয়ামাল। এবার তাঁর পাশে দাঁড়ালেন স্পেনর প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। এই উইঙ্গার যা করেছেন সেটা স্প্যানিশদের গর্বিত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

ঘটনার সূত্রপাত বার্সার লা লিগা শিরোপা উদ্‌যাপন ঘিরে। টানা দ্বিতীয়বারের মতো লিগ জয়ের পর গত সোমবার খোলা বাসে শহরজুড়ে উদ্‌যাপন করে কাতালান ক্লাবটি। সেই প্যারেডে ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে দেখা যায় ১৮ বছর বয়সী ইয়ামালকে। মুহূর্তটি দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা নিয়ে শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা।

এ ঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল ক্যাটজ। তিনি দাবি করেন, ইয়ামাল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ঘৃণা উসকে দেওয়ার কাজ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে স্প্যানিশ ভাষার করা পোস্টে কাটজ লেখেন, ‘আমি আশা করি বার্সেলোনার মতো বড় ও সম্মানিত একটি ক্লাব এসব মন্তব্য থেকে নিজেদের দূরে রাখবে এবং পরিষ্কারভাবে জানাবে যে উসকানি কিংবা সন্ত্রাসবাদের সমর্থনের কোনো জায়গা নেই।’

কাটজের সেই সমালোচনার জবাব দিতে দেরি করেননি সানচেজ। ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করাকে ঘৃণা ছড়ানো হিসেবে দেখার তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি। এক্সে দেওয়া পোস্টে সানচেজ লেখেন, ‘যারা মনে করে একটি রাষ্ট্রের পতাকা ওড়ানো মানেই ঘৃণা উসকে দেওয়া, তারা হয় মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, নয়তো নিজেদের লজ্জায় অন্ধ হয়ে গেছে।’

ইয়ামালের প্রশংসা করে সানচেজ বলেন, ‘ইয়ামাল শুধু ফিলিস্তিনের প্রতি সেই সংহতিই প্রকাশ করেছে, যা লাখো স্প্যানিয়ার্ড অনুভব করেন। তাকে নিয়ে গর্ব করার এটাই আরও একটি কারণ।’

ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন স্পেনে নতুন কিছু নয়। গাজা যুদ্ধ শুরুর পর দেশটিতে ফিলিস্তিনপন্থী অবস্থান আরও জোরালো হয়েছে। ইয়ামালের এই পদক্ষেপও ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে, এমনকি গাজাতেও। সংবাদ সংস্থা এএফপির এক সাংবাদিক জানিয়েছেন, গাজার একটি শরণার্থী শিবিরে ধ্বংসস্তূপের দেয়ালে ইয়ামালের ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে থাকা একটি ম্যুরাল আঁকা হয়েছে।

বিষয়:

খেলাফুটবলস্পেন ফুটবললামিনে ইয়ামাল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

আবাহনীকে হারিয়ে বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন কিংস

আবাহনীকে হারিয়ে বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন কিংস

বাঁচা-মরার ম্যাচে কি বাবরকে পাবে পাকিস্তান

বাঁচা-মরার ম্যাচে কি বাবরকে পাবে পাকিস্তান

কেন অবসর ভেঙে ফিরতে চান না মুশফিক

কেন অবসর ভেঙে ফিরতে চান না মুশফিক

নতুন ভোরের অপেক্ষায় জাপান

নতুন ভোরের অপেক্ষায় জাপান