আবাহনীকে হারিয়ে বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন কিংস

আসাদুজ্জামান বাবলুর ট্যাকলে ডি বক্সের মধ্যে পড়ে গেলেন ফয়সাল আহমেদ ফাহিম। সঙ্গে সঙ্গে রেফারি পেনাল্টির বাঁশি, আর উচ্ছ্বাসে ভেসে উঠলেন বসুন্ধরা কিংসের ভক্তরা। এমন কিছুর অপেক্ষায় যে লম্বা সময় থাকতে হয়েছে তাদের। দোরিয়েলতন হতাশা করলেন না স্পটকিক থেকে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই সোহেল রানা সিনিয়রের দর্শনীয় গোল শিরোপায় খোদাই করে দেয় বসুন্ধরা কিংস। এক মৌসুম বিরতির পর আবারও ফিরে পেল হারানো শ্রেষ্ঠত্ব।
কুমিল্লায় শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আবাহনী লিমিটেডকে ২-০ গোলে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই বাংলাদেশ ফুটবল লিগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বসুন্ধরা কিংস। সেই সঙ্গে ভাগ বসাল আবাহনীর রেকর্ডে। ২০০৭ সালে পেশাদার লিগ চালু হওয়ার পর থেকে আবাহনীর সমান তাদেরও ঘরে এখন ছয় লিগ শিরোপা।
বিস্তারিত আসছে....
ফিলিস্তিনের পতাকা উড়িয়ে তোপের মুখে পড়েছিলেন বার্সেলোনার তারকা ফুটবলার লামিনে ইয়ামাল। এবার তাঁর পাশে দাঁড়ালেন স্পেনর প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ। এই উইঙ্গার যা করেছেন সেটা স্প্যানিশদের গর্বিত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।৩৯ মিনিট আগে
বৃষ্টিতে আজ সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুশীলন করতে পারেননি পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা। বাঁচা-মরার দ্বিতীয় টেস্টের আগে ইনডোরে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছে সফরকারীরা। বাকি সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন দেখা গেল বাবর আজমকেও। তাঁকে নিয়ে খুশির খবর দিয়েছেন পাকিস্তানের কোচ সরফরাজ আহমেদ।১ ঘণ্টা আগে
অবসর ভেঙে ফেরার নজির তো একেবারে নতুন নয়। কোনো কোনো খেলোয়াড় অবসর-ফেরার বৃত্তে ঘুরপাক খেতে থাকেন বারবার। ১৬ মাস আগে ওয়ানডেকে বিদায় বলা মুশফিকের ফের সাদা বলের এই সংস্করণে ফেরার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তবে তাঁর অবসর ভেঙে ফেরার কোনো ইচ্ছা নেই।২ ঘণ্টা আগে
সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের ফুটবলে এখন নতুন ভোরের প্রতীক্ষা। গত বিশ্বকাপে জার্মানি ও স্পেনের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারানো ব্লু সামুরাইরা বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা এখন আর শুধু লড়াকু দল নয়, বরং জায়ান্ট কিলার। স্বাগতিকদের বাইরে প্রথম দেশ হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে বিশ্বমঞ্চে বড় কিছুর বার্তা৩ ঘণ্টা আগে