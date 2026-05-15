Ajker Patrika
ফুটবল

আবাহনীকে হারিয়ে বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন কিংস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বসুন্ধরা কিংস। ছবি: ফেসবুক

আসাদুজ্জামান বাবলুর ট্যাকলে ডি বক্সের মধ্যে পড়ে গেলেন ফয়সাল আহমেদ ফাহিম। সঙ্গে সঙ্গে রেফারি পেনাল্টির বাঁশি, আর উচ্ছ্বাসে ভেসে উঠলেন বসুন্ধরা কিংসের ভক্তরা। এমন কিছুর অপেক্ষায় যে লম্বা সময় থাকতে হয়েছে তাদের। দোরিয়েলতন হতাশা করলেন না স্পটকিক থেকে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই সোহেল রানা সিনিয়রের দর্শনীয় গোল শিরোপায় খোদাই করে দেয় বসুন্ধরা কিংস। এক মৌসুম বিরতির পর আবারও ফিরে পেল হারানো শ্রেষ্ঠত্ব।

কুমিল্লায় শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আবাহনী লিমিটেডকে ২-০ গোলে হারিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই বাংলাদেশ ফুটবল লিগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বসুন্ধরা কিংস। সেই সঙ্গে ভাগ বসাল আবাহনীর রেকর্ডে। ২০০৭ সালে পেশাদার লিগ চালু হওয়ার পর থেকে আবাহনীর সমান তাদেরও ঘরে এখন ছয় লিগ শিরোপা।

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

