মেসি যেখানে ‘শত্রু’, রোনালদোকে সেখানে নায়কোচিত অভ্যর্থনা

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রীতি ম্যাচ খেলতে গত বছর হংকংয়ে এসেছিল ইন্টার মায়ামি। লিওনেল মেসিকে সরাসরি খেলতে দেখার সুযোগ তো বারবার আসে না। ম্যাচটি নিয়ে তাই তুমুল আগ্রহ ছিল হংকংয়ের মানুষের। কিন্তু মাঠে না নেমে মেসি শুধু বেঞ্চ গরম করেন। ফলে জনশত্রুতে পরিণত হন তিনি। আজ সেখানেই মেসির চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো পেলেন নায়কোচিত অভ্যর্থনা।
হংকং স্টেডিয়ামে সৌদি সুপার কাপের সেমিফাইনালে আল ইত্তিহাদকে ২-১ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। ১০ মিনিটে সাদিও মানের গোলে এগিয়ে যায় তারা। ১৬ মিনিটে আল ইত্তিহাদের হয়ে সমতা ফেরান স্টিভেন বার্জউইন। ২৫ মিনিটে মানে লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় আল নাসর। ৬১ মিনিটে ক্লাবটির হয়ে জয়সূচক গোল করেন জোয়াও ফেলিক্স। গোলটিতে সহায়তা করেন রোনালদো। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রোনালদোর পায়ে বল পড়তেই গর্জে ওঠে পুরো গ্যালারি। ‘রোনালদো, রোনালদো’ স্লোগানে মেতে ওঠেন দর্শকেরা।
একজন আবার মাঠে ঢুকেও পড়েন। তবে সেলফি তোলার জন্য রোনালদোর কাছে যাওয়ার আগেই তাঁকে আটকে দেন নিরাপত্তাকর্মীরা। তাঁর পরনে ছিল ‘রোনালদো সেভেন’ লেখা জার্সি। শেষ বাঁশি বাজার পর মাঠে প্রবেশ করেন আরও দুই তরুণ। সরাসরি রোনালদোর দিকেই এগোচ্ছিলেন তাঁরা। কিন্তু বাধ সাধেন নিরাপত্তাকর্মীরা।
রোনালদো অবশ্য পুরো ৯০ মিনিট খেলতে পারেননি। শেষ মিনিটে বদলি করা হয় তাঁকে। যতটুকু খেলেছেন, তাতেই মুগ্ধ সমর্থকেরা। শুধু মাঠে কেন, মাঠের বাইরেও রোনালদোকে দেখতে ভিড় জমা হয়। কেউ কেউ তো তিনি যে হোটেলে থাকছেন, সেখানে কক্ষ ভাড়া করেছেন। শুধু তাঁকে একনজর দেখার জন্য। স্থানীয়দের এমন আগ্রহের কথা জেনে রোনালদো বলেছেন, ‘এসব আমার কাছে শিরোপার চেয়েও বড় কিছু।’
অথচ ঠিক এর বিপরীত চিত্রই দেখা গেছে গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে। বল পায়ে মেসিকে দেখার জন্য অঢেল অর্থ খরচ করা স্টেডিয়ামে ছুটে যান সমর্থকেরা। অথচ মেসিকে মাঠেই নামাননি ইন্টার মায়ামির তৎকালীন কোচ টাটা মার্টিনো। মেসি অবশ্য জানিয়েছিলেন, তিনি চোটাক্রান্ত। কিন্তু তা মন গলাতে পারেনি। ক্ষুব্ধ সমর্থকেরা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দুয়ো দিতে থাকেন মেসিকে। অনেকে আবার টাকা ফেরতের দাবি তোলেন। এমন ঘটনার পর চীনে দুটি প্রীতি ম্যাচও বাতিল করে আর্জেন্টিনা।
সেখানে রোনালদোকে নিয়ে তেমন কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি। সমর্থকদের ভালোবাসায় ৪০ বছর বয়সী এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। ২৩ আগস্ট আরও একবার তাঁর খেলা দেখার সুযোগ পাবেন সমর্থকেরা। আল নাসরের হয়ে রোনালদো লড়বেন সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে।
বাংলাদেশ ক্রিকেট থেকে ফিক্সিং ও দুর্নীতি মুক্ত করতে কাজ শুরু করে দিয়েছেন বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিটের পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পাওয়া অ্যালেক্স মার্শাল। গতকাল রাজধানীর এক হোটেলে বাংলাদেশের ক্রিকেটার, বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, পরিচালক ও কর্মকর্তাদের সামনে নিজের কর্মপরিকল্পনা১ ঘণ্টা আগে
জয়ে ফিরেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় আজ ২২ রানে হারিয়েছে নর্দান টেরিটরি স্ট্রাইককে। বাংলাদেশের ১৭২ রানের জবাবে নর্দান টেরিটরি স্ট্রাইক ২০ ওভার খেললেও ৭ উইকেটে ১৫০ রানের বেশি তুলতে পারেনি।৩ ঘণ্টা আগে
২৯৭ রানের লক্ষ্য তাড়ায় শুরুটা খুব খারাপ ছিল না। ট্রাভিস হেডকে নিয়ে অধিনায়ক মিচেল মার্শ ৭ ওভারেই তুলে ফেলেছিলেন ৬০ রান। কিন্তু এরপরই ‘মিনি’ মোড়ক অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে। ৬০ থেকে ৬৯—এই ২৯ রানের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া হারিয়ে ফেলে ৬ উইকেট! যার ৫টিই নেন কেশব মহারাজ।৫ ঘণ্টা আগে
এ বছরের মে মাসে বাংলাদেশি ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি হওয়ার পরই আমিনুল ইসলাম বুলবুল ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তৃণমূল পর্যায়ে ক্রিকেটের উন্নতিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় যেতে হচ্ছে। শত ব্যস্ততার মধ্যে আজ বিসিবি সভাপতি বসেছেন ক্রিকেটারদের সঙ্গে।৫ ঘণ্টা আগে