যে শর্তে বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন নেইমার

ক্রীড়া ডেস্ক
লম্বা সময় ধরে ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে আছেন নেইমার। খুব স্বাভাবিকভাবেই তারকা ফরোয়ার্ডের ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। শঙ্কার মাঝেই এবার নেইমারকে নিয়ে আশার কথা শোনালেন ব্রাজিলের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। জানিয়েছেন, ফিটনেস ঠিক থাকলেই নেইমারকে দলে ডাকবেন তিনি।
এর আগে সর্বশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবরে ব্রাজিলের জার্সিতে খেলেছেন নেইমার। আনচেলত্তি কোচ হয়ে আসার পর দুবার দল ঘোষণা করলেও একবারও জায়গা হয়নি তাঁর। সবশেষ তাঁকে ছাড়া চিলি ও বলিভিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলেছে ব্রাজিল। আনচেলত্তি জানান, ইনজুরির কারণেই নেইমারকে দলে নেননি তিনি।
যদিও নেইমারের দাবি, ইনজুরি নয়, টেকনিক্যাল কারণেই তাঁকে দলে রাখেননি আনচেলত্তি। পরবর্তীকালে নেইমারের এই দাবি উড়িয়ে দেন ইতালিয়ান কোচ। জানান, তাঁর পরিকল্পনাতে বেশ ভালোভাবেই আছেন নেইমার। এবার আরও একবার নেইমার ইস্যুতে মুখ খুললেন সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ কোচ। আনচেলত্তির দাবি, নিজের পরিকল্পনার কথা নেইমারকে জানিয়েছেন তিনি।
ইএসপিএন ব্রাজিলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তি বলেন, ‘আমরা নেইমারের খেলা দেখব না। কারণ, সে কত বড় প্রতিভাবান ফুটবলার, সে সম্পর্ক আমরা সবাই জানি। সবাই চায় নেইমার শারীরিকভাবে ভালো অবস্থায় জাতীয় দলে খেলুক। আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে বলেছি, “তোমার কাছে সময় আছে সেরা প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এবং বিশ্বকাপে দলকে সেরাটা দিয়ে সাহায্য করার।”’
আনচেলত্তির মতে, মাঠে নিজের সেরাটা দিতে একজন ফুটবলারের জন্য ফিট থাকার বিকল্প নেই, ‘আধুনিক ফুটবলে একজন ফুটবলারকে তার প্রতিভা কাজে লাগাতে হলে তাকে শারীরিকভাবে ভালো অবস্থায় থাকতে হবে। যদি সে তার সেরা শারীরিক অবস্থায় থাকে, তাহলে জাতীয় দলে খেলতে তার কোনো সমস্যা হবে না।’
