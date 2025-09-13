Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

যে শর্তে বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন নেইমার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ১৪
আনচেলত্তির পরিকল্পনায় আছেন সান্তোস তারকা। ছবি: সংগৃহীত
আনচেলত্তির পরিকল্পনায় আছেন সান্তোস তারকা। ছবি: সংগৃহীত

লম্বা সময় ধরে ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে আছেন নেইমার। খুব স্বাভাবিকভাবেই তারকা ফরোয়ার্ডের ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। শঙ্কার মাঝেই এবার নেইমারকে নিয়ে আশার কথা শোনালেন ব্রাজিলের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। জানিয়েছেন, ফিটনেস ঠিক থাকলেই নেইমারকে দলে ডাকবেন তিনি।

এর আগে সর্বশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবরে ব্রাজিলের জার্সিতে খেলেছেন নেইমার। আনচেলত্তি কোচ হয়ে আসার পর দুবার দল ঘোষণা করলেও একবারও জায়গা হয়নি তাঁর। সবশেষ তাঁকে ছাড়া চিলি ও বলিভিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলেছে ব্রাজিল। আনচেলত্তি জানান, ইনজুরির কারণেই নেইমারকে দলে নেননি তিনি।

যদিও নেইমারের দাবি, ইনজুরি নয়, টেকনিক্যাল কারণেই তাঁকে দলে রাখেননি আনচেলত্তি। পরবর্তীকালে নেইমারের এই দাবি উড়িয়ে দেন ইতালিয়ান কোচ। জানান, তাঁর পরিকল্পনাতে বেশ ভালোভাবেই আছেন নেইমার। এবার আরও একবার নেইমার ইস্যুতে মুখ খুললেন সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ কোচ। আনচেলত্তির দাবি, নিজের পরিকল্পনার কথা নেইমারকে জানিয়েছেন তিনি।

ইএসপিএন ব্রাজিলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তি বলেন, ‘আমরা নেইমারের খেলা দেখব না। কারণ, সে কত বড় প্রতিভাবান ফুটবলার, সে সম্পর্ক আমরা সবাই জানি। সবাই চায় নেইমার শারীরিকভাবে ভালো অবস্থায় জাতীয় দলে খেলুক। আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে বলেছি, “তোমার কাছে সময় আছে সেরা প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এবং বিশ্বকাপে দলকে সেরাটা দিয়ে সাহায্য করার।”’

আনচেলত্তির মতে, মাঠে নিজের সেরাটা দিতে একজন ফুটবলারের জন্য ফিট থাকার বিকল্প নেই, ‘আধুনিক ফুটবলে একজন ফুটবলারকে তার প্রতিভা কাজে লাগাতে হলে তাকে শারীরিকভাবে ভালো অবস্থায় থাকতে হবে। যদি সে তার সেরা শারীরিক অবস্থায় থাকে, তাহলে জাতীয় দলে খেলতে তার কোনো সমস্যা হবে না।’

বিষয়:

খেলাব্রাজিলফুটবলবিশ্বকাপনেইমার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রস্তাব বিপুল ভোটে পাস, বিপক্ষে ভোট দিল যারা

একটি রাজনৈতিক দলের মুখে আল্লাহর নাম, নির্বাচনে জিততে করে মিথ্যাচার: জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম

চার্লি কার্কের সন্দেহভাজন হত্যাকারী আটক, বয়স ২২

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

সম্পর্কিত

আলোচনা একপাশে রেখে খেলা উপভোগের পরামর্শ ওয়াসিম আকরামের

আলোচনা একপাশে রেখে খেলা উপভোগের পরামর্শ ওয়াসিম আকরামের

দর্শকদের সীমা অতিক্রম না করার অনুরোধ আকমলের

দর্শকদের সীমা অতিক্রম না করার অনুরোধ আকমলের

যে শর্তে বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন নেইমার

যে শর্তে বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন নেইমার

৮ দলের টুর্নামেন্ট, ট্রফি উন্মোচনে মাত্র ৪ অধিনায়ক—কারণ কী

৮ দলের টুর্নামেন্ট, ট্রফি উন্মোচনে মাত্র ৪ অধিনায়ক—কারণ কী