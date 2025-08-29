লঙ্কানদের এবার কি চমকে দিতে পারবে জিম্বাবুয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে সবশেষ মুখোমুখি হয়েছে ২০২৪-এর জানুয়ারি। সেবার ম্যাচটি হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। ১৯ মাস পর আবার মুখোমুখি হচ্ছে এই দুই দল। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা দেড়টায় হারারে স্পোর্টস ক্লাবে শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। রাতে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচ আছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম ওয়ানডে
জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-আফগানিস্তান
রাত ৯টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
পাকিস্তান-আফগানিস্তানের মতো এশিয়ার দুই পরাশক্তি মুখোমুখি হলে তাদের ম্যাচ ঘিরে থাকে বাড়তি চাপ ও উত্তেজনা। রশিদ খান-শাহিন শাহ আফ্রিদিদের লড়াই দেখতে উন্মুখ হয়ে থাকেন ভক্ত-সমর্থকেরা। এ ছাড়া গ্যালারিতে দর্শকদের হাঙ্গামার ঘটনাও দেখা যায় পাক-আফগান ম্যাচে।১ ঘণ্টা আগে
রক্ষণে শুরুটা হলো দারুণ, শেষটা একেবারেই বিবর্ণ। এশিয়া কাপ হকিতে প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও ৪-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। একমাত্র গোলটি আসে আশরাফুল ইসলামের স্টিক থেকে।১ ঘণ্টা আগে
সাকিব আল হাসানের দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের এবারের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) যাত্রাটা উত্থান-পতনের মতো। এই ভালো তো এই খারাপ—এভাবেই চলছে তাদের পথচলা। অম্লমধুর অবস্থায় থাকা অ্যান্টিগা অবশেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান খুইয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
সেপ্টেম্বরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য ১৮ আগস্ট ৩১ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। দুই সপ্তাহ না যেতেই এএফএ চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে।৩ ঘণ্টা আগে