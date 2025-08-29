Ajker Patrika
লঙ্কানদের এবার কি চমকে দিতে পারবে জিম্বাবুয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক    
১৯ মাস পর আজ মুখোমুখি হচ্ছে শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে। ছবি: ক্রিকইনফো
১৯ মাস পর আজ মুখোমুখি হচ্ছে শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে। ছবি: ক্রিকইনফো

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে সবশেষ মুখোমুখি হয়েছে ২০২৪-এর জানুয়ারি। সেবার ম্যাচটি হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। ১৯ মাস পর আবার মুখোমুখি হচ্ছে এই দুই দল। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা দেড়টায় হারারে স্পোর্টস ক্লাবে শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। রাতে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের পাকিস্তান-আফগানিস্তান ম্যাচ আছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম ওয়ানডে

জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-আফগানিস্তান

রাত ৯টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন

রাত ৯টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
