আইপিএলের মতো ‘সিস্টেম’ এবার চালু হচ্ছে পিএসএলেও

ক্রীড়া ডেস্ক
অর্থের ঝনঝনানিতে পরিপূর্ণ আইপিএলের নিলামে পাখির চোখ করে থাকেন অনেকেই। ক্রিকেটাররা তো বটেই, অনেক ধনকুবেরেরও চোখ থাকে ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নিলামে। এবার প্রথমবারের মতো পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) নিলাম পদ্ধতি চালু হতে যাচ্ছে।
২০২৬ পিএসএল থেকে নিলাম পদ্ধতিতে চালু হচ্ছে বলে আজ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে জানিয়েছে। তাতে ড্রাফট পদ্ধতিতে খেলোয়াড় নেওয়ার নিয়ম উঠে যাচ্ছে। নিলাম পদ্ধতিতে প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি কমপক্ষে চার ক্রিকেটার ধরে রাখবে। ক্যাটেগরি অনুসারে একজন করে ক্রিকেটার থাকবে। আগে প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি আট ক্রিকেটার ধরে রাখতে পারত। যেখানে পরামর্শক, শুভেচ্ছাদূত ও রাইট টু ম্যাচের (আরটিএম) হিসেব ধরে ড্রাফটে নবম ক্রিকেটার নেওয়ার সুযোগ ছিল। তবে নতুন নিয়মে পরামর্শক, শুভেচ্ছাদূত ও আরটিএম পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে।
পিএসএলে যে নিলাম পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে, সে অনুসারে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটারদের তালিকা থেকে নিলামের আগে চার ক্রিকেটার নিতে পারবে। প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি কমপক্ষে এক জন করে বিদেশি ক্রিকেটার সরাসরি চুক্তিতে নিতে পারবে। তবে ২০২৫ পিএসএলে খেলেছেন, এমন কাউকে এবার নেওয়া যাবে না। আন্তর্জাতিক প্রতিভাবান ক্রিকেটার বেছে নিতেই মূলত সিস্টেম বদলে ফেলেছে পিএসএল কর্তৃপক্ষ।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) মাঠে গড়ানোর আগে ড্রাফট, নিলাম দুই পদ্ধতিই হয়ে থাকে। গত বছরের ৩০ নভেম্বর হয়েছে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম। ১২ বছর পর অনুষ্ঠিত এই নিলাম থেকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ছয় দলের মধ্যে তাঁর দল পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে থেকে প্লে-অফে উঠেছে।
২৬ মার্চ থেকে ৩ মে পর্যন্ত হবে ২০২৬ পিএসএল। পাকিস্তানের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে দলের সংখ্যা এবার ছয় থেকে বেড়ে আট হবে। সবশেষ ২০২৫ পিএসএলে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটরসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লাহোর কালান্দার্স।
অর্থের ঝনঝনানিতে পরিপূর্ণ আইপিএলের নিলামে পাখির চোখ করে থাকেন অনেকেই। ক্রিকেটাররা তো বটেই, অনেক ধনকুবেরেরও চোখ থাকে ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নিলামে। এবার প্রথমবারের মতো পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) নিলাম পদ্ধতি চালু হতে যাচ্ছে।
২০২৬ পিএসএল থেকে নিলাম পদ্ধতিতে চালু হচ্ছে বলে আজ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে জানিয়েছে। তাতে ড্রাফট পদ্ধতিতে খেলোয়াড় নেওয়ার নিয়ম উঠে যাচ্ছে। নিলাম পদ্ধতিতে প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি কমপক্ষে চার ক্রিকেটার ধরে রাখবে। ক্যাটেগরি অনুসারে একজন করে ক্রিকেটার থাকবে। আগে প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি আট ক্রিকেটার ধরে রাখতে পারত। যেখানে পরামর্শক, শুভেচ্ছাদূত ও রাইট টু ম্যাচের (আরটিএম) হিসেব ধরে ড্রাফটে নবম ক্রিকেটার নেওয়ার সুযোগ ছিল। তবে নতুন নিয়মে পরামর্শক, শুভেচ্ছাদূত ও আরটিএম পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে।
পিএসএলে যে নিলাম পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে, সে অনুসারে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটারদের তালিকা থেকে নিলামের আগে চার ক্রিকেটার নিতে পারবে। প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি কমপক্ষে এক জন করে বিদেশি ক্রিকেটার সরাসরি চুক্তিতে নিতে পারবে। তবে ২০২৫ পিএসএলে খেলেছেন, এমন কাউকে এবার নেওয়া যাবে না। আন্তর্জাতিক প্রতিভাবান ক্রিকেটার বেছে নিতেই মূলত সিস্টেম বদলে ফেলেছে পিএসএল কর্তৃপক্ষ।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) মাঠে গড়ানোর আগে ড্রাফট, নিলাম দুই পদ্ধতিই হয়ে থাকে। গত বছরের ৩০ নভেম্বর হয়েছে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম। ১২ বছর পর অনুষ্ঠিত এই নিলাম থেকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ছয় দলের মধ্যে তাঁর দল পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে থেকে প্লে-অফে উঠেছে।
২৬ মার্চ থেকে ৩ মে পর্যন্ত হবে ২০২৬ পিএসএল। পাকিস্তানের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে দলের সংখ্যা এবার ছয় থেকে বেড়ে আট হবে। সবশেষ ২০২৫ পিএসএলে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটরসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লাহোর কালান্দার্স।
উড়তে থাকা বার্সেলোনা অবশেষে থামল। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে টানা ১১ ম্যাচ জয়ের পর হারল বার্সা। সান সেবাস্তিয়ান মাঠে গত রাতে রিয়াল সোসিয়াদাদের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে বার্সা। হারের পর রেফারিকে দায়ী করছেন বার্সা কোচ হ্যানসি ফ্লিক ও মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে চার দিনে তিন টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল। তবে পাকিস্তান সিরিজে বিশ্বকাপ দলে থাকা একাধিক তারকা ক্রিকেটারকে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের জয়ের সম্ভাবনা থাকলেও জিততে পারেনি। ১৬ জানুয়ারি হারারে স্পোর্টস ক্লাবে ইংল্যান্ডের দেওয়া ২১১ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৭৩ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। সেদিন ৩৭ রানে হেরে যাওয়া পাকিস্তান আজ টুর্নামেন্টে প্রথম জয়ের খোঁজে নামবে।২ ঘণ্টা আগে
ফিক্সিং ইস্যুতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) কলঙ্কিত হওয়া নতুন কিছু নয়। এবার বিসিবির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিটের (আকু) পাশাপাশি সিআইডি ও আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী ইউনিট তৎপর হওয়ায় ফিক্সিং কাণ্ডে ২০২৬ বিপিএল খবরের শিরোনাম হয়নি বললেই চলে। তবে সাইফ হাসান গত রাতে যা বলেছেন, তা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো।৩ ঘণ্টা আগে