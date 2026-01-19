Ajker Patrika
ক্রিকেট

আইপিএলের মতো ‘সিস্টেম’ এবার চালু হচ্ছে পিএসএলেও

ক্রীড়া ডেস্ক    
আইপিএলের মতো ‘সিস্টেম’ এবার চালু হচ্ছে পিএসএলেও
রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সকে হারিয়ে ২০২৫ পিএসএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল লাহোর কালান্দার্স। ছবি: ক্রিকইনফো

অর্থের ঝনঝনানিতে পরিপূর্ণ আইপিএলের নিলামে পাখির চোখ করে থাকেন অনেকেই। ক্রিকেটাররা তো বটেই, অনেক ধনকুবেরেরও চোখ থাকে ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নিলামে। এবার প্রথমবারের মতো পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) নিলাম পদ্ধতি চালু হতে যাচ্ছে।

২০২৬ পিএসএল থেকে নিলাম পদ্ধতিতে চালু হচ্ছে বলে আজ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে জানিয়েছে। তাতে ড্রাফট পদ্ধতিতে খেলোয়াড় নেওয়ার নিয়ম উঠে যাচ্ছে। নিলাম পদ্ধতিতে প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি কমপক্ষে চার ক্রিকেটার ধরে রাখবে। ক্যাটেগরি অনুসারে একজন করে ক্রিকেটার থাকবে। আগে প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি আট ক্রিকেটার ধরে রাখতে পারত। যেখানে পরামর্শক, শুভেচ্ছাদূত ও রাইট টু ম্যাচের (আরটিএম) হিসেব ধরে ড্রাফটে নবম ক্রিকেটার নেওয়ার সুযোগ ছিল। তবে নতুন নিয়মে পরামর্শক, শুভেচ্ছাদূত ও আরটিএম পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে।

পিএসএলে যে নিলাম পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে, সে অনুসারে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটারদের তালিকা থেকে নিলামের আগে চার ক্রিকেটার নিতে পারবে। প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি কমপক্ষে এক জন করে বিদেশি ক্রিকেটার সরাসরি চুক্তিতে নিতে পারবে। তবে ২০২৫ পিএসএলে খেলেছেন, এমন কাউকে এবার নেওয়া যাবে না। আন্তর্জাতিক প্রতিভাবান ক্রিকেটার বেছে নিতেই মূলত সিস্টেম বদলে ফেলেছে পিএসএল কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) মাঠে গড়ানোর আগে ড্রাফট, নিলাম দুই পদ্ধতিই হয়ে থাকে। গত বছরের ৩০ নভেম্বর হয়েছে ২০২৬ বিপিএলের নিলাম। ১২ বছর পর অনুষ্ঠিত এই নিলাম থেকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে নিয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ছয় দলের মধ্যে তাঁর দল পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে থেকে প্লে-অফে উঠেছে।

২৬ মার্চ থেকে ৩ মে পর্যন্ত হবে ২০২৬ পিএসএল। পাকিস্তানের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে দলের সংখ্যা এবার ছয় থেকে বেড়ে আট হবে। সবশেষ ২০২৫ পিএসএলে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটরসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লাহোর কালান্দার্স।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

আজকের রাশিফল: খুনসুটি গভীর প্রেমে রূপ নেবে, মুখ থুবড়ে পড়ার হালকা যোগ আছে

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ট্রেড বাজুকা’ নিক্ষেপের কথা ভাবছে ইউরোপ

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ‘ট্রেড বাজুকা’ নিক্ষেপের কথা ভাবছে ইউরোপ

এলপিজির কারসাজিতে অসহায় জনগণ

এলপিজির কারসাজিতে অসহায় জনগণ

ঢাকা-১২ আসন: তিন সাইফুলের ভোটের লড়াই

ঢাকা-১২ আসন: তিন সাইফুলের ভোটের লড়াই

খুলনার ৬ আসন: সর্বোচ্চ ব্যয় করবেন বিএনপির আলী আসগর লবী

খুলনার ৬ আসন: সর্বোচ্চ ব্যয় করবেন বিএনপির আলী আসগর লবী

সম্পর্কিত

আইপিএলের মতো ‘সিস্টেম’ এবার চালু হচ্ছে পিএসএলেও

আইপিএলের মতো ‘সিস্টেম’ এবার চালু হচ্ছে পিএসএলেও

হারের পর রেফারিকে দুষছে বার্সেলোনা

হারের পর রেফারিকে দুষছে বার্সেলোনা

বিশ্বকাপ দলের পাঁচ তারকা ছাড়াই পাকিস্তানে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

বিশ্বকাপ দলের পাঁচ তারকা ছাড়াই পাকিস্তানে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

বিশ্বকাপে জয়ের খোঁজে নামছেন পাকিস্তানের যুবারা

বিশ্বকাপে জয়ের খোঁজে নামছেন পাকিস্তানের যুবারা