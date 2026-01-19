হারের পর রেফারিকে দুষছে বার্সেলোনা

ক্রীড়া ডেস্ক
উড়তে থাকা বার্সেলোনা অবশেষে থামল। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে টানা ১১ ম্যাচ জয়ের পর হারল বার্সা। সান সেবাস্তিয়ান মাঠে গত রাতে রিয়াল সোসিয়াদাদের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে বার্সা। হারের পর রেফারিকে দায়ী করছেন বার্সা কোচ হ্যানসি ফ্লিক ও মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়াং।
সান সেবাস্তিয়ান মাঠে গত রাতে লা লিগায় রিয়াল সোসিয়াদাদের কাছে ২-১ গোলে হারের পর রেফারি হেসুস গিল মাঞ্জানোর সমালোচনা করেন বার্সা মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়াং । রেফারি মাঞ্জানো যে অতিরিক্ত সময় দেননি, সেই ব্যাপারটিও উল্লেখ করেছেন ডি ইয়াং। সংবাদমাধ্যমকে বার্সা মিডফিল্ডার বলেন, ‘আমরা অনেক সুযোগ নষ্ট করেছি। এটা সবচেয়ে হতাশার বিষয়। ম্যাচ শেষে যোগ করা সময়ে আমি তাঁকে সময় দেখতে বলেছি। গোলে লাথি দিতে ১ মিনিট লাগে। যোগ করা সময়ে এটা স্বাভাবিক ঘটনা। তিনি ১০ সেকেন্ড সময়ও দেননি। এটা উদ্ভট মনে হচ্ছে।’
৩২ মিনিটে মিকেল ওয়েরজাবালের গোলে প্রথমে এগিয়ে যায় রিয়াল সোসিয়াদাদ। দ্বিতীয়ার্ধে দীর্ঘ সময় ধরে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল সোসিয়াদাদ। ৭০ মিনিটে বার্সা স্ট্রাইকার মার্কাশ রাশফোর্ড করেন সমতাসূচক গোল। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন লামিনে ইয়ামাল। সমতায় ফেরার পর দ্রুতই গোল হজম করে বার্সা। ৭১ মিনিটে সোসিয়াদাদের দ্বিতীয় গোল করেন গনসালো গেদেস।
পুরো ম্যাচে সোসিয়াদাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে বার্সেলোনা। প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর ৯ শট করেছে ফ্লিকের দল। সোসিয়াদাদ গোলরক্ষক অ্যালেক্স রেমিরোকে ব্যস্ত রাখলেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত দল হয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে বার্সাকে। সুযোগ কাজে লাগাতে না পারার আক্ষেপে পুড়ছেন ডি ইয়ং, ‘আমাদের ম্যাচটা জেতা উচিত ছিল। অনেক সুযোগ পেয়েছিলাম। সেগুলো কাজে লাগানো উচিত ছিল। আমরা ভালো খেলেছি। আসল কথা হচ্ছে আমরা জিতিনি। তাদের গোলরক্ষক দারুণ খেলেছে।’
রেফারি মাঞ্জানোকে নিয়ে যে সমালোচনা করেছেন ফ্রেঙ্কি ডি ইয়াং, সেই প্রশ্ন করা হয়েছে ফ্লিককেও। বার্সা কোচ বলেন, ‘সে (ডি ইয়াং) যা বলেছে, আমি তাঁর সঙ্গে একমত। এ ব্যাপারে বাড়তি কথা বলতে চাই না। সবাই সেটা দেখেছে।’ ২০ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে বার্সেলোনা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে। তিন ও চারে থাকা ভিয়ারিয়াল, আতলেতিকো মাদ্রিদ উভয়েরই ৪১ পয়েন্ট।
