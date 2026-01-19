Ajker Patrika
বিশ্বকাপ দলের পাঁচ তারকা ছাড়াই পাকিস্তানে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৩৯
পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে চার দিনে তিন টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল। তবে পাকিস্তান সিরিজে বিশ্বকাপ দলে থাকা একাধিক তারকা ক্রিকেটারকে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া।

পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য আজ ১৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। পাকিস্তান সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। তবে বিশ্বকাপের প্রাথমিক সদস্যের দলে থাকা নাথান এলিস, টিম ডেভিড, জশ হ্যাজলউড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্যাট কামিন্স—এই পাঁচ তারকা ক্রিকেটার খেলছেন না পাকিস্তান সিরিজে। চোট থেকে এখনো তাঁরা পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। পাশাপাশি তাঁদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারও রয়েছে।

পাকিস্তান সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইনআপে ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, জশ ইংলিসের মতো তারকারা আছেন। কদিন আগে শেষ হওয়া অ্যাশেজে তাঁরা (হেড-গ্রিন-ইংলিস) খেলেছেন। লাহোরে হেডের খন্ডকালীন স্পিন ও পেস বোলিং অলরাউন্ডার কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেন। শন অ্যাবট, মাহলি বিয়ার্ডম্যান, বেন ডাওয়ারশুইস, জ্যাক এডওয়ার্ডস, মিচেল ওয়েন, জশ ফিলিপ, মাট রেনশ এসেছেন কাভার হিসেবে। যাঁদের মধ্যে বিয়ার্ডম্যান, এডওয়ার্ডসের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো অভিষেক হয়নি।

গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর শুরু হওয়া বিগ ব্যাশ শেষ হবে ২৫ জানুয়ারি। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা এখন তাই বিগ ব্যাশ নিয়ে ব্যস্ত। সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজির টুর্নামেন্ট শেষে ক্রিকেটাররা যোগ দেবেন পাকিস্তান সিরিজের দলে।

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তিনটি টি-টোয়েন্টিই হবে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে। ২৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। প্রথম দিনই কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-নেদারল্যান্ডস।

পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য অস্ট্রেলিয়ার দল
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, জাভিয়ের বার্লেট, মাহলি বিয়ার্ডম্যান, কুপার কনোলি, বেন ডোয়ারশুইস, জ্যাক এডওয়ার্ডস, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাথু কুনেম্যান, মিচ ওয়েন, জশ ফিলিপ্পে, ম্যাথু রেনশ, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টয়নিস ও অ্যাডাম জাম্পা।

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
