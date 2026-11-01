কেন মিসরের সাংবাদিকের ভোট পাননি মেসি
২০২৬ ব্যালন ডি’অরের ভোটে লিওনেল মেসির সেরা দশের বাইরে থাকা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভোটে অংশ নেওয়া এক সাংবাদিক।
মিসরীয় সাংবাদিক আমর নাগিব ফাহমি জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট একটি মানদণ্ডের ভিত্তিতেই তিনি মেসিকে নিজের সেরা দশের তালিকায় রাখেননি। আর সেই মানদণ্ডটি হলো ফেয়ার প্লে বা খেলোয়াড়সুলভ আচরণ। এক্সে এ নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। মাহমুদ আবদুল রহমান ফাহমির কাছে তাঁর ভোটের কারণ জানতে চান। সেই সাংবাদিকের তালিকায় প্রথম স্থানে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে, দ্বিতীয় স্থানে খাভিচা কাভারেসখেলিয়া এবং এরপর ছিলেন লামিন ইয়ামাল।
মেসিকে ভোট না দেওয়ার ব্যাখ্যায় ফাহমি লেখেন, ‘আমার তালিকায় মেসির না থাকার কারণ ফ্রান্স ফুটবলের নির্ধারিত তৃতীয় মানদণ্ড ফেয়ার প্লে।’ তাঁর অভিযোগ, আর্জেন্টিনার হয়ে খেলার সময় সতীর্থদের কিছু বিতর্কিত আচরণ থামাতে মেসি কখনোই কার্যকর ভূমিকা পালন করেননি। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এনসো ফের্নান্দেস ও লেয়ান্দ্রো পারেদেসের নাম উল্লেখ করেন ফাহমি। মিসরের সাংবাদিক বলেন, ‘আর্জেন্টিনার অধিনায়ক হিসেবে মেসি কখনোই তাঁর কয়েকজন সতীর্থের ক্ষতিকর খেলার ধরন বন্ধ করতে হস্তক্ষেপ করেননি। বিশেষ করে, এনসো ও পারেদেসের ক্ষেত্রে।’
এ ছাড়া বিশ্বকাপের ফাইনালে মেসি ও স্পেনের মার্ক কুকুরেয়ার মধ্যে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছেন ফাহমি। মিসরীয় সাংবাদিকের দাবি, সেই ঘটনায় মেসির আচরণ খেলাধুলার শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধের মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি। ফাহমির এই ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করেই ব্যালন ডি’অর ভোটে মেসিকে উপেক্ষা করার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।