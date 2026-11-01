হ্যাটট্রিকের পরও কেন বাদ রোনালদো
বয়স কেবল ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর কাছে একটা সংখ্যাই। ৪১ বছর বয়সেও দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা রোনালদো ১০০০ গোল থেকে কেবল ১৫ গোল দূরে। যার মধ্যে গত ২৯ অক্টোবর আল খুলুদের বিপক্ষে সৌদি প্রো লিগে হ্যাটট্রিক করেছেন। কিন্তু ঠিক তার পরের ম্যাচেই বাদ পড়েছেন তিনি।
বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের আল নাসর-পাখতাকোর ম্যাচ। কিন্তু রোনালদো খেলতে পারছেন না। সৌদি সংবাদমাধ্যম আররিয়াদিয়াহর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘরোয়া ও মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত সূচির কারণে খেলোয়াড়দের ক্লান্তি এড়াতে আল নাসরের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোচ আঞ্জে পোস্তেকোগ্লু।
শুধু রোনালদোই নন, পোস্তেকোগ্লু ফ্রান্সের দুই তারকা ফুটবলার কিংসলে কোমান ও মোহাম্মদ সিমাকানকেও দলের সঙ্গে না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মূলত খেলোয়াড়দের শারীরিক ক্লান্তি এবং ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোর জন্য দলের তারকা খেলোয়াড়দের সতেজ রাখতেই কোচ এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে রোনালদোর অনুপস্থিতি চোটের কারণে কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ফিফা উইন্ডোতে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে নিয়ে পরিস্থিতি তো কম ঘোলাটে হয়নি। এক ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট বসিয়ে রাখার পর কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে ঝগড়া, ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনা, এমনকি পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশনের (এফপিএফ) পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হয়েছে। এবার তাঁকে পেতে আল নাসরের দ্বারস্থ হয়েছে পর্তুগাল।
সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ফিফা উইন্ডোতে নেশনস লিগের চার ম্যাচের মধ্যে কেবল একটিতে খেলেছিলেন রোনালদো। সেই চার ম্যাচের চারটিতে জিতে পর্তুগিজরা নিশ্চিত করেছে কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৪ নভেম্বর নেশনস লিগে ডেনমার্কের মুখোমুখি হবে পর্তুগাল। পর্তুগিজদের পরের ম্যাচ ১৭ নভেম্বর ওয়েলসের বিপক্ষে। পর্তুগাল-ওয়েলস ম্যাচও নেশনস লিগের অন্তর্ভুক্ত।
২০২৬-২৭ সৌদি প্রো লিগে ১১ ম্যাচে ৯ জয়, ১ হার ও ১ ড্রয়ে এখন রোনালদোর দলের পয়েন্ট ২৮। সবার ওপরে থাকা আল কাদসিয়ার পয়েন্ট ২৮ হলেও তারা এগিয়ে গোল ব্যবধানে। আল কাদসিয়া খেলেছে ১২ ম্যাচ। ১০ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আল হিলাল। আর এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে ২ ম্যাচে ১ জয় ও ১ ড্রয়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে আল নাসর। কাল উজবেকিস্তানের ক্লাব পাখতাখোর চ্যাম্পিয়নস লিগে আগামীকাল আতিথেয়তা দেবে আল নাসরকে।