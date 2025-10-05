হামজা আসছেন কাল, শুরুর একাদশে থাকবেন তো শমিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইংলিশ ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়নশিপে অম্ল মধুর সময় কাটাচ্ছে লেস্টার সিটি। কখনো জয়, কখনো বা ড্র্। পরশু অবশ্য সোয়ানসি সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে তারা। সেই ম্যাচের পুরোটা সময় বেঞ্চে বসেই কাটান হামজা চৌধুরী। সেক্ষেত্রে তাকিয়ে দেখলে বাংলাদেশেরই লাভ হয়েছে। খেললে কিছুটা হলেও চোটের ঝুঁকি থাকত।
হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচ খেলতে আজ ঢাকায় আসছেন হামজা। লন্ডন থেকে আসা তাঁর ফ্লাইটটি হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সকাল ১১টায় অবতরণ করার কথা রয়েছে। হোটেলে কিছুটা সময় বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুশীলনে নেমে পড়বেন তিনি।
জাতীয় দলের ক্যাম্প অবশ্য শুরু হয়েছে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে। হামজার আগমন নিয়ে আজ সংবাদমাধ্যমকে কোচ হাভিয়ের কাবরেরা বলেন, ‘হামজা কাল সকালেই আসছে, সব ঠিক থাকলে তিনটি অনুশীলন সেশন করবে আমাদের সঙ্গে।’
জুনে ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ২-১ গোলের হার বাংলাদেশকে খানিকটা বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে তাই হংকংয়ের বিপক্ষে জয়ের বিকল্প নেই। কাবরেরাও কষছেন জয়ের ছক। সেই ছকের কেন্দ্রবিন্দুতে তা কি করে হয়! ২৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডারকে এবারও নিতে হবে বাড়তি দায়িত্ব। মনে করিয়ে দিলেন কাবরেরা, ‘সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে কিছু সময় সে আরও উপরে উঠে খেলেছে। ডিফেন্সে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি আক্রমণেও তার অবদান চাই আমরা। যেন সেকেন্ড লাইন থেকে উঠে এসে সুযোগ তৈরি করতে পারে। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে মিশ্র ভূমিকায় স্বাচ্ছন্দ্যেই খেলছে সে।’
শমিত শোমকে নিয়ে খানিকটা দুশ্চিন্তা আছে বাংলাদেশ কোচের। হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ ৯ অক্টোবর। আর শমিত আসবেন কাল রাতে। আজ ভোরে ম্যাচ ছিল তাঁর ক্লাব কাভালরি এফসির। ম্যাচ খেলেই টরোন্টো থেকে ঢাকার বিমান ধরবেন তিনি। তাই দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে মাত্র একটি সেশন পাচ্ছেন এই মিডফিল্ডার। তাঁকে শুরুর একাদশে খেলানো নিয়ে কাবরেরার ভাষ্য, ‘শমিতের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু কঠিন। সে পরশু রাতে আসবে, শুধু ম্যাচের আগের দিনই অনুশীলন করতে পারবে। তাই তার অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
‘সি’ গ্রুপে চার দলের মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে এগিয়ে হংকং (১৪৬)। প্রথম ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ড্র করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতকে হারিয়েচে ১-০ গোলে। যদিও জিততে গিয়ে ঘাম ছুটেছে বেশ। শারীরিকভাবে তারা শক্তিশালী হলেও এখনই মাথা নত করছেন না কাবরেরা, ‘আমরা পুরোপুরি আশাবাদী যে তিন পয়েন্ট নিতে পারব। হংকং খুবই শক্তিশালী দল, শারীরিকভাবে কঠিন প্রতিপক্ষ। অবশ্যই তাদের বিপক্ষে আমরা ভুগব। তবে আমাদের সঠিক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামতে হবে। যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি, আগের মতো পারফর্ম করতে পারি, আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পারব।’
