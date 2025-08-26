এবারও ব্রাজিল দলে ফেরা হলো না নেইমারের

ক্রীড়া ডেস্ক
‘জাতীয় দলে খেলার জন্য আমি প্রস্তুত। বাকিটা কোচিং স্টাফের ব্যাপার।’
চলতি মাসে জুভেন্তুদের বিপক্ষে জোড়া গোল করে এভাবেই জাতীয় দলে ফেরার জন্য বার্তা দিয়েছিলেন নেইমার। সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচের জন্য দলে দেখা যাবে তাঁকে; এমন প্রত্যাশায় বুদ হয়ে থাকেন ব্রাজিল ভক্তরা। কিন্তু দিন শেষে তাদের হতাশই হতে হয়।
নেইমারকে ছাড়াই ২৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। বিশ্রাম দিতে রিয়াল মাদ্রিদে খেলা কোনো ফুটবলারকে ডাকেননি তিনি। তবে কেউ কেউ রদ্রিগোকে দেখতে চেয়েছিলেন দলে। নতুন মৌসুমে রিয়ালে এখন পর্যন্ত খুব বেশি সময় খেলার সুযোগ পাননি রদ্রিগো।
দুজনকে দলে না ডাকার ব্যাখ্যায় আনচেলত্তি বলেন, ‘আমি তাদের সঙ্গে কথা বলিনি। তারা ভালোভাবেই জানে জাতীয় দল মানে কী। অবশ্যই তাদের আরও ম্যাচ খেলতে হবে এবং শারীরিকভাবে ভালো অবস্থায় থাকতে হবে। এর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন নেই। যদি তারা ব্যাখ্যা চায়, আমাকে কল দিতে পারে। রদ্রিগোর কাছে আমার নম্বর আছে। নেইমারের কাছে আছে কি না, জানি না। তবে আমার মনে হয় আছে।’
সান্তোসের হয়ে অনুশীলনের সময়ে ঊরুতে চোট পান নেইমার। শারীরিক ফিটনেসের দিক থেকে তাঁকে স্বরূপে ফিরতে আরও সময় দিতে চান আনচেলত্তি, ‘সবাই জানে নেইমার কেমন। তাকে মূল্যায়নের কোনো প্রয়োজন নেই। বিশ্বকাপে জাতীয় দলকে ভালো খেলতে সহায়তা করতে শারীরিকভাবে তার আরও ভালো অবস্থায় থাকা প্রয়োজন।’
ব্রাজিলের হয়ে নেইমার শেষবার খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। এরপর জাতীয় দলে ডাক পান একবারই, গত মার্চে। কিন্তু চোটের কারণে সেবার খেলতে পারেননি তিনি।
২০২৬ বিশ্বকাপের জায়গা ইতোমধ্যেই নিশ্চিত করে রেখেছে ব্রাজিল। আনচেলত্তি তাই পরখ করে দেখতে চান দলের পাইপলাইন। বাছাইয়ের শেষ দুটি ম্যাচে ৫ সেপ্টম্বর ঘরের মাঠে চিলি ও ১০ সেপ্টেম্বর বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে সেলেসাওরা।
ব্রাজিল দল
গোলরক্ষক: আলিসন, বেন্তো, উগো সোসা।
ডিফেন্ডার: আলেক্সে সান্দ্রো, কাইয়ো এনরিকে, দগলাস সান্তোস, ফাব্রিসিও ব্রুনো, গাব্রিয়েল মাগালায়েস, মার্কিনিয়োস, ভান্দেরসন, ওয়েসলি।
মিডফিল্ডার: আন্দ্রে সান্তোস, ব্রুনো গিমারেস, কাসেমিরো, জোয়েলিন্তন, লুকাস পাকেতা।
ফরোয়ার্ড: এস্তোভাও উইলিয়ান, গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, জোয়াও পেদ্রো, কাইয়ো জর্জে, লুইস এনরিকে, মাথেউস কুনিয়া, রাফিনিয়া, রিচার্লিসন।
‘জাতীয় দলে খেলার জন্য আমি প্রস্তুত। বাকিটা কোচিং স্টাফের ব্যাপার।’
চলতি মাসে জুভেন্তুদের বিপক্ষে জোড়া গোল করে এভাবেই জাতীয় দলে ফেরার জন্য বার্তা দিয়েছিলেন নেইমার। সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচের জন্য দলে দেখা যাবে তাঁকে; এমন প্রত্যাশায় বুদ হয়ে থাকেন ব্রাজিল ভক্তরা। কিন্তু দিন শেষে তাদের হতাশই হতে হয়।
নেইমারকে ছাড়াই ২৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। বিশ্রাম দিতে রিয়াল মাদ্রিদে খেলা কোনো ফুটবলারকে ডাকেননি তিনি। তবে কেউ কেউ রদ্রিগোকে দেখতে চেয়েছিলেন দলে। নতুন মৌসুমে রিয়ালে এখন পর্যন্ত খুব বেশি সময় খেলার সুযোগ পাননি রদ্রিগো।
দুজনকে দলে না ডাকার ব্যাখ্যায় আনচেলত্তি বলেন, ‘আমি তাদের সঙ্গে কথা বলিনি। তারা ভালোভাবেই জানে জাতীয় দল মানে কী। অবশ্যই তাদের আরও ম্যাচ খেলতে হবে এবং শারীরিকভাবে ভালো অবস্থায় থাকতে হবে। এর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন নেই। যদি তারা ব্যাখ্যা চায়, আমাকে কল দিতে পারে। রদ্রিগোর কাছে আমার নম্বর আছে। নেইমারের কাছে আছে কি না, জানি না। তবে আমার মনে হয় আছে।’
সান্তোসের হয়ে অনুশীলনের সময়ে ঊরুতে চোট পান নেইমার। শারীরিক ফিটনেসের দিক থেকে তাঁকে স্বরূপে ফিরতে আরও সময় দিতে চান আনচেলত্তি, ‘সবাই জানে নেইমার কেমন। তাকে মূল্যায়নের কোনো প্রয়োজন নেই। বিশ্বকাপে জাতীয় দলকে ভালো খেলতে সহায়তা করতে শারীরিকভাবে তার আরও ভালো অবস্থায় থাকা প্রয়োজন।’
ব্রাজিলের হয়ে নেইমার শেষবার খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। এরপর জাতীয় দলে ডাক পান একবারই, গত মার্চে। কিন্তু চোটের কারণে সেবার খেলতে পারেননি তিনি।
২০২৬ বিশ্বকাপের জায়গা ইতোমধ্যেই নিশ্চিত করে রেখেছে ব্রাজিল। আনচেলত্তি তাই পরখ করে দেখতে চান দলের পাইপলাইন। বাছাইয়ের শেষ দুটি ম্যাচে ৫ সেপ্টম্বর ঘরের মাঠে চিলি ও ১০ সেপ্টেম্বর বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে সেলেসাওরা।
ব্রাজিল দল
গোলরক্ষক: আলিসন, বেন্তো, উগো সোসা।
ডিফেন্ডার: আলেক্সে সান্দ্রো, কাইয়ো এনরিকে, দগলাস সান্তোস, ফাব্রিসিও ব্রুনো, গাব্রিয়েল মাগালায়েস, মার্কিনিয়োস, ভান্দেরসন, ওয়েসলি।
মিডফিল্ডার: আন্দ্রে সান্তোস, ব্রুনো গিমারেস, কাসেমিরো, জোয়েলিন্তন, লুকাস পাকেতা।
ফরোয়ার্ড: এস্তোভাও উইলিয়ান, গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, জোয়াও পেদ্রো, কাইয়ো জর্জে, লুইস এনরিকে, মাথেউস কুনিয়া, রাফিনিয়া, রিচার্লিসন।
আমরা প্রতিটি ম্যাচই জেতার জন্য খেলি। ম্যাচ জিতলে সিরিজ জেতার ভাবনাও আসে। আশা করি, এই সিরিজেও ম্যাচ জিততে পারব। (২০২৬) বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভালো করায় (খেলার যোগ্যতা অর্জন করা) আমরা আত্মবিশ্বাসী মনেই আসছি।২ ঘণ্টা আগে
অ্যাথলেটিকসে দূরপাল্লার দৌড় নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না কখনো। রিনকী বিশ্বাস রেকর্ডের পর রেকর্ডের জন্ম না দিলে এবারও কি হতো! সে ক্ষেত্রে ‘না’র পাল্লাই হয়তো ভারী হবে। ৩০০০, ৫০০০ ও ১০০০০ মিটার—খালি পায়ে দৌড়ে তিনটি ইভেন্ট রেকর্ডময় করেছেন রিনকী।২ ঘণ্টা আগে
যেকোনো বড় টুর্নামেন্টে খেলতে যাওয়ার আগে বাংলাদেশ দলের জার্সির নকশা কেমন হচ্ছে, সেটি এক কৌতূহলের বিষয়। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি কিংবা ওয়ানডে বিশ্বকাপের মতো এশিয়া কাপের জার্সি নিয়ে সেভাবে আলোচনা না হলেও এবার লিটনদের জার্সি নিয়ে ভিন্ন একটা বিষয় জানা গেল।২ ঘণ্টা আগে
র্যাকেটের ওপর এত ক্ষোভ দানিল মেদভেদেভের! ইউএস ওপেনে হারের পর সেটিকে ভেঙেই ফেললেন। বাছাই তারকা হয়েও তিনি প্রথম রাউন্ডে ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের লড়াইয়ে হেরে গেছেন অবাছাই প্রতিযোগী ফ্রান্সের বেনজামিন বঁজির কাছে। হেরেছেন ৬-৩, ৭-৫, ৬-৭ (৫/৭), ০-৬, ৬-৪ গেমে।১৫ ঘণ্টা আগে