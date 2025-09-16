Ajker Patrika
চোট থামিয়ে দিলেও আক্ষেপ নেই উমতিতির

ক্রীড়া ডেস্ক    
চোটের কারণে থেমে যেতে হলো বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলারকে। ছবি: সংগৃহীত
চোটের কারণে থেমে যেতে হলো বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলারকে। ছবি: সংগৃহীত

চোটের সঙ্গে আর পেরে উঠলেন না স্যামুয়েল উমতিতি। তাই ৩১ বছর বয়সেই ফুটবলকে বিদায় জানাতে বাধ্য হলেন বার্সেলোনার সাবেক এই ডিফেন্ডার। ফুটবলকে বিদায় বললেও আক্ষেপ নেই তাঁর।

লিঁও দিয়ে ২০১২ সালে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করেন উমতিতি। ১৩ বছরের ক্যারিয়ারে মাঠের পারফরম্যান্সে অনেক দারুণ সময়ের সাক্ষী হয়েছেন তিনি। ফ্রান্সের ২০১৮ বিশ্বকাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল উমতিতির। তাঁর করা একমাত্র গোলে ভর দিয়ে ফাইনালে পা রাখে ফরাসিরা। ২০১৬ থেকে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত বার্সেলোনার হয়ে খেলেন উমতিতি।

কাতালান ক্লাবটির হয়ে দুটি স্প্যানিশ লা লিগা, তিনটি কোপা দেল রের শিরোপা জেতেন উমতিতি। এতোসব সাফল্যের ভীড়ে ইনজুরির কারণে লম্বা সময় মাঠের বাইরেও থাকতে হয়েছে তাকে। এই চোটই শেষ পর্যন্ত তাঁর ক্যারিয়ার শেষ করে দিলো। গত মৌসুম শেষে লিল অধ্যায় শেষ হয় উমতিতির। এরপর নতুন ক্লাবে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। তবে চোটের বিষয়টি ভেবে তার প্রতি আগ্রহ দেখায়নি কোনো ক্লাব। উমতিতিও তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অপেক্ষায় না থেকে বুটজোড়া তুলে রাখার ঘোষণা দিলেন।

পেশাদার ক্যারিয়ারে তিনটি ক্লাবের হয়ে খেললেও বার্সার খেলোয়াড় হিসেবেই বেশি পরিচিতি পেয়েছিলেন উমতিতি। লা লিগা জায়ান্টদের হয়ে ৭ বছরের ক্যারিয়ারে ১৩৪ ম্যাচে মাঠে নামেন তিনি।

ফুটবল ছাড়ার ঘোষণা দিতে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দেওয়া বার্তায় উমতিতি লিখেছেন, ‘উত্থান-পতনে ভরা ক্যারিয়ারে বিদায় জানানোর সময় এসেছে। আমি আবেগের সাথে মাঠে নিজের সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি। তাই আমার কোনও আক্ষেপ নেই।’

বিষয়:

খেলাফুটবলবার্সেলোনাফ্রান্স
