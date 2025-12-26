Ajker Patrika
খেলা

আজই কি তাহলে সবার ওপরে রিশাদরা

ক্রীড়া ডেস্ক    
এবারের বিগ ব্যাশে হোবার্ট হারিকেনসের হয়ে খেলছেন রিশাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
এবারের বিগ ব্যাশে হোবার্ট হারিকেনসের হয়ে খেলছেন রিশাদ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

দুই ম্যাচে দুই জয়ে চার পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের বিগ ব্যাশের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে মেলবোর্ন স্টার্স। সমান ৪ পয়েন্ট রিশাদ হোসেনের দল হোবার্ট হারিকেনসেরও। আজ পার্থ স্করচার্সকে হারালে হোবার্টের হবে ৬ পয়েন্ট। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে পার্থ-হোবার্ট ম্যাচ। এবারে এটা হোবার্টের চতুর্থ ম্যাচ। তার আগে বেলা ১টা ৫ মিনিটে শুরু হবে সিডনি সিক্সার্স-মেলবোর্ন স্টার্স ম্যাচ। মেলবোর্ন জিতলে তাদেরও ৬ পয়েন্ট হবে। তখন চলে আসবে নেট রানরেটের ব্যাপার। তবে দুপুরে মেলবোর্ন হারলে আর বিকেলে হোবার্ট জিতলে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে যাবে তারা। ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগও (বিপিএল) শুরু হচ্ছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিপিএল

সিলেট টাইটানস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স

বেলা ৩টা

সরাসরি

চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস

সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

মেলবোর্ন টেস্ট: ১ম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ভোর ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

বিগ ব্যাশ লিগ

সিডনি সিক্সার্স-মেলবোর্ন স্টার্স

বেলা ১টা ৫ মিনিট

সরাসরি

পার্থ স্করচার্স-হোবার্ট হারিকেনস

বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
ক্রিকেট

মেলবোর্নে প্রথম দিনে দুবার ব্যাটিংয়ে অস্ট্রেলিয়া, বিপদে ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৩: ৫৩
অস্ট্রেলিয়ার আগুনে বোলিংয়ে ১১০ রানেই শেষ ইংল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো
অস্ট্রেলিয়ার আগুনে বোলিংয়ে ১১০ রানেই শেষ ইংল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো

মুড়ি-মুড়কির মতো উইকেট পড়েছে আজ মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দিনে। স্বীকৃত স্পিনার ছাড়া কেন চার পেসার নিয়ে অস্ট্রেলিয়া একাদশ সাজিয়েছে, সেটা এখন স্পষ্ট। ইংল্যান্ডের আগুনে বোলিংয়ের পর ছেড়ে কথা বলেনি অস্ট্রেলিয়া। ২০ উইকেট পতনের দিনে বড্ড বেকায়দায় ইংলিশরা।

মিচেল স্টার্ক, স্কট বোল্যান্ড, মাইকেল নেসার, ঝাই রিচার্ডসন—মেলবোর্নের সবুজ উইকেটে আজ শুরু হওয়া বক্সিং ডে টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার একাদশে আছেন এই চার পেসার। টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে অস্ট্রেলিয়া গুটিয়ে গেছে ১৫২ রানে। এরপর অজিদের বোলিং তোপে ১১২ রানেই শেষ ইংলিশরা। একই দিনে দ্বিতীয়বার ব্যাটিংয়ে নেমেছে অজিরা। ৪৬ রানে এগিয়ে থেকে চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া।

মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা অস্ট্রেলিয়া ৩১.২ ওভারে ৬ উইকেটে ৯১ রানে পরিণত হয়। বিপদে পড়া অস্ট্রেলিয়ার হাল ধরেন ক্যামেরন গ্রিন-মাইকেল নেসের। সপ্তম উইকেটে ৬৫ বলে ৫২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (গ্রিন-নেসের)। ৪৩তম ওভারের প্রথম ১৪ বলে গ্রিনের (১৭) ফেরায় ভেঙেছে এই জুটি। নন স্ট্রাইকার্স প্রান্তে ব্রাইডন কার্সের সরাসরি থ্রোতে ডাইভ দেওয়ার পরও নিজেকে বাঁচাতে পারেননি গ্রিন।

গ্রিন-নেসেরের জুটিটাই অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ রানের জুটি। ৯ রানে শেষ ৪ উইকেট হারিয়ে অজিরা ৪৫.২ ওভারে ১৫২ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেন নেসের। ৪৯ বলের ইনিংসে মেরেছেন সাত চার। ইংল্যান্ডের জশ টাঙ ১১.২ ওভারে ৪৫ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। টেস্টে এই নিয়ে ইনিংসে তিনবার ৫ উইকেট নিয়েছেন। অজিদের আগুনে বোলিংয়ে ইংল্যান্ড ৮ ওভারে ১৬ রানে ৪ উইকেটে পরিণত হয়। চার নম্বরে নামা জো রুট রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। টপ অর্ডারের তিন ব্যাটার জ্যাক ক্রলি (৫), বেন ডাকেট (২) ও জ্যাকব বেথেল (১) এক অঙ্কের ঘরে রান করে বিদায় নিয়েছেন।

বিপর্যস্ত ইংল্যান্ড প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠে হ্যারি ব্রুক ও স্টোকসের ব্যাটিংয়ে। ওয়ানডে মেজাজে পাল্টা আক্রমণ করেন অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের ওপর। পঞ্চম উইকেটে ৫৩ বলে ৫০ রানের জুটি গড়েন তাঁরা (ব্রুক-স্টোকস)। ইংল্যান্ডের লড়াই এতটুকুই। ৪৪ রানে শেষ ৫ উইকেট হারিয়ে ইংলিশরা ২৯.৫ ওভারে ১১০ রানে গুটিয়ে গেছে। ৩৪ বলে দুটি করে চার ও ছক্কায় ব্রুকের ৪১ রানই ইংল্যান্ডের ইনিংসে সর্বোচ্চ। অস্ট্রেলিয়ার নেসের ১০ ওভারে ৪৫ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। বোল্যান্ড, স্টার্ক ও গ্রিন পেয়েছেন ৩, ২ ও ১ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া এরপর তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৪ রান করেছে। এখানেই শেষ প্রথম দিনের খেলা।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
ফুটবল

না ফেরার দেশে স্কটিশ কিংবদন্তি ফুটবলার

ক্রীড়া ডেস্ক    
৭২ বছর বয়সে মারা গেলেন জন রবার্টসন। ছবি: সংগৃহীত
৭২ বছর বয়সে মারা গেলেন জন রবার্টসন। ছবি: সংগৃহীত

জন রবার্টসনের সময়ই ফুটবল ইতিহাসের সেরা সময় কাটিয়েছিল নটিংহাম ফরেস্ট। ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সালে টানা দুইবার জিতেছে ইউরোপিয়ান কাপ। বর্তমানে যেটা চ্যাম্পিয়নস লিগ নামে পরিচিত। আজ ৪৫ বছরের পুরোনো ইতিহাসটা বলতে হচ্ছে জন রবার্টসনের কারণে। না ফেরার দেশে চলে গেলেন স্কটিশ এই কিংবদন্তি ফুটবলার।

৭২ বছর বয়সে গতকাল মারা গেলেন রবার্টসন। তাঁর মৃত্যুতে সামাজিক মাধ্যমে শোকপ্রকাশ করেছে নটিংহাম ফরেস্ট। ইংলিশ ক্লাবটি গতকাল নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছে, ‘অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে নটিংহাম ফরেস্টের কিংবদন্তি জন রবার্টসনের মৃত্যুর খবর প্রকাশ করছি। আমাদের ক্লাবের সত্যিকারের কিংবদন্তি তিনি। দুবার ইউরোপিয়ান কাপজয়ী জিতেছেন জন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা এবং ক্লাবের প্রতি তাঁর আত্মনিবেদন নটিংহাম ফরেস্ট সব সময়ই মনে রাখবে। জনের পরিবার, বন্ধু ও নিকট জনদের পাশে আমরা আছি। শান্তিতে ঘুমান আমাদের কিংবদন্তি রোব্বো।’

দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগে জন গতকাল খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের বড়দিন উৎসবের দিন মারা গেছেন বলে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলেন, ‘জন দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। বড়দিনের সকালে তিনি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা তখন উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে হার মেনেছেন তিনি ও তাঁর কন্যা জেসিকার সঙ্গে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। অনেকের কাছে তিনি ফুটবলের নায়ক। তবে আমাদের কাছে জন শুধুই একজন পিতা।’

চ্যাম্পিয়নস লিগের পূর্ববর্তী সংস্করণ ইউরোপিয়ান কাপে নটিংহাম ফরেস্ট ১৯৭৯, ১৯৮০ সালে টানা দুই বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রবার্টসনের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সেই। ১৯৭৯ সালে ফাইনালে মালমোর বিপক্ষে ফরেস্ট ১-০ গোলে জিতেছিল। সেবার রবার্টসনের ক্রস থেকে জয়সূচক গোল করেছিলেন ট্রেভর ফ্রান্সিস। পরের বছর হামবুর্গের বিপক্ষে ফাইনালে জয়সূচক গোলটি করেছিলেন রবার্টসন। এই ইউরোপিয়ান কাপও ১-০ গোলে জিতেছিল ফরেস্ট। স্কটল্যান্ডের তারকা ফুটবলারকে ‘পিকাসো’ উপাধি দিয়েছিলেন ফরেস্টের তৎকালীন কোচ ব্রায়ান ক্লফ। স্কটল্যান্ডের জার্সিতে পাঁচ বছরে ২৮ ম্যাচে ৮ গোল করেছিলেন রবার্টসন।

বিষয়:

খেলাস্কটল্যান্ডফুটবল
ক্রিকেট

গিলক্রিস্টের ২৫ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙতে পারবেন তো ক্যারি

ক্রীড়া ডেস্ক    
অ্যাডাম গিলক্রিস্টের রেকর্ড ভাঙার আরও কাছে অ্যালেক্স ক্যারি। ছবি: ক্রিকইনফো
অ্যাডাম গিলক্রিস্টের রেকর্ড ভাঙার আরও কাছে অ্যালেক্স ক্যারি। ছবি: ক্রিকইনফো

ক্যারিয়ারের সেরা সময়টা অ্যালেক্স ক্যারি কাটাচ্ছেন ২০২৫ সালেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এ বছর ১০০০ রানের বেশি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ছন্দে থাকা ক্যারির সামনে এখন অ্যাডাম গিলক্রিস্টের রেকর্ড ভাঙার হাতছানি। তবে ২৫ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙাটা ক্যারির জন্য একটু কঠিনই বটে।

এবারের অ্যাশেজে নিয়মিত রান করছেন ক্যারি। ট্রাভিস হেডের ৩৯১ রানের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮৭ রান এসেছে ক্যারির ব্যাট থেকে। মেলবোর্নে আজ বাংলাদেশ সময় ভোরে বক্সিং ডে টেস্ট যখন ক্যারি শুরু করতে নেমেছিলেন, তখন তাঁর সামনে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে টেস্টে এক বছরে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হওয়ার হাতছানি। তবে প্রথম ইনিংসে ২০ রান করে আউট হওয়াতে কাজটা একটু কঠিন হয়ে গেল তাঁর জন্য। টেস্টে এ বছর এখন পর্যন্ত ৫০.৮৬ গড়ে ৭৬৩ রান করেছেন তিনি। ১১ টেস্টের ১৫ ইনিংসে ব্যাটিং করে ২ সেঞ্চুরি ও ৪ ফিফটি করেছেন। অজি উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে টেস্টে এক বছরে সর্বোচ্চ ৮৭০ রানের রেকর্ড ২০০১ সালে গড়েছিলেন গিলক্রিস্ট। সে বছর ১৪ টেস্টের ১৯ ইনিংসে ৩ সেঞ্চুরি ও ৪ ফিফটি করেছিলেন।

টেস্টে এক বছরে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের প্রথম চারটিই গিলক্রিস্টের। ২০০৪, ২০০৫ ও ২০০২ সালে তিনি ৮৩৭, ৮৩৬ ও ৭৯২ রান করেছিলেন। তবে গিলক্রিস্টের ২০০১ সালের রেকর্ড ভাঙতে মেলবোর্নে আজ শুরু হওয়া অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরির বিকল্প নেই ক্যারির। দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যারিকে করতে হবে ১০৮ রান। সেক্ষেত্রে টেস্ট ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরি তুলে নেবেন অস্ট্রেলিয়ার ৩৪ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

২০১৮ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৭ টেস্ট, ৮৫ ওয়ানডে ও ৪২ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তিন সংস্করণ মিলে করেছেন ৪৮০৯ রান। যার মধ্যে এ বছর করেছেন ১০৬৪ রান। তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারে এটা বছরের হিসেবে সর্বোচ্চ রান। মেলবোর্নে আজ টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে অস্ট্রেলিয়া ৪৫.২ ওভারে ১৫২ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেছেন মাইকেল নেসার। ব্যাটিংয়ে নেমে ইংল্যান্ডও নেই স্বস্তিতে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৮.২ ওভারে ৬ উইকেটে ৬৮ রান করেছে ইংলিশরা।

অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে টেস্টে এক বছরে সর্বোচ্চ রান

রান সাল

অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ৮৭০ ২০০১

অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ৮৩৭ ২০০৪

অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ৮৩৬ ২০০৫

অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ৭৯২ ২০০২

অ্যালেক্স ক্যারি ৭৬৩ ২০২৫

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
ক্রিকেট

বিপিএল দেখা যাবে কোন কোন চ্যানেলে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ৪০
এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ছবি: ফেসবুক
এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ছবি: ফেসবুক

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় সিলেট টাইটান্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ১২তম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। প্রবাসী ভক্ত-সমর্থকেরাও যেন বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট মিস না করেন, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন চ্যানেলে সম্প্রচার করা হবে ২০২৬ বিপিএল।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গতকাল নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বিপিএল সম্প্রচারকারী চ্যানেলগুলোর নাম জানিয়েছে। বাংলাদেশে টেলিভিশনে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভিতে দেখা যাবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আকাশ গো, ট্যাপম্যাড সম্প্রচার করবে বিপিএল। পাকিস্তানে এআরওয়াই স্পোর্টস চ্যানেলে দেখা যাবে বিপিএল। পাশাপাশি পাকিস্তানিরা এআরওয়াই জ্যাপ, ট্যাপম্যাড, মাইকো, তামাশা নামক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেখতে পারেন বাংলাদেশের এই টুর্নামেন্ট। ভারতে ফ্যানকোডে দেখা যাবে বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্ট শ্রীলঙ্কায় ডায়লগ, পিও টিভি সম্প্রচার করবে।

নেপালে ডিশ টিভি সম্প্রচার করবে বিপিএল। আফগানিস্তানের এসওআইএইচ টিভিতে দেখা যাবে বিপিএল। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্ট সম্প্রচার করবে উইলো টিভি। এই উইলো টিভির ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও মার্কিন মুলুকে বসে বিপিএল দেখা যাবে। পাশাপাশি আরেক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ডিআরএম সম্প্রচার করবে বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত, ওমানসহ মেনা অঞ্চলের (মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকা) ১৯ দেশে টি-স্পোর্টসের ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যাবে বিপিএল। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট ক্যারিবীয় অঞ্চলের ২৭ দেশে রাশ স্পোর্টসে সম্প্রচার করা হবে।

বিশ্বজুড়ে বিপিএল সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছবি: বিসিবি
বিশ্বজুড়ে বিপিএল সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছবি: বিসিবি

কোন কোন চ্যানেলে দেখা যাবে ২০২৬ বিপিএল

বাংলাদেশ

টিভি: টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

ডিজিটাল: ট্যাপম্যাড, আকাশ গো

পাকিস্তান

টিভি: এআরওয়াই স্পোর্টস

ডিজিটাল: এআরওয়াই জ্যাপ, মাইকো, তামাশা, ট্যাপম্যাড

ভারত

ফ্যানকোড

শ্রীলঙ্কা

ডায়লগ, পিও টিভি

নেপাল

ডিশ হোম

মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা (১৯ দেশ)

টি স্পোর্টস ইউটিউব

ক্যারিবীয় (২৭ দেশ)

রাশ স্পোর্টস

আফগানিস্তান

এসওআইএইচ টিভি

বিশ্বের বাকি অংশে টি স্পোর্টস ইউটিউবে সম্প্রচার করা হবে বিপিএল। ২৯ দিনের এই টুর্নামেন্ট শেষ হবে ২৩ জানুয়ারি মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে হবে। এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে তাওহীদ হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগের দিন চট্টগ্রাম রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা নিয়েছে বিসিবি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
