বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ফিফা সভাপতির শোক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেনে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালের কাছে পাঠানো এক শোকবার্তায় তিনি জানান, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ও পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি স্থায়ী উত্তরাধিকার রেখে গেছেন।
আন্তর্জাতিক ফুটবল অঙ্গনের পক্ষ থেকে ফিফার সভাপতি বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।
বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি গত ৩০ ডিসেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেনে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালের কাছে পাঠানো এক শোকবার্তায় তিনি জানান, বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ও পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি স্থায়ী উত্তরাধিকার রেখে গেছেন।
আন্তর্জাতিক ফুটবল অঙ্গনের পক্ষ থেকে ফিফার সভাপতি বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।
বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি গত ৩০ ডিসেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
১২৯ রানের লক্ষ্য বর্তমান টি-টোয়েন্টির বিচারে আহামরি কিছু নয়। তবে কখনো কখনো বোলাররা এতটাই দাপট দেখান যে ব্যাটারদের রান করতে রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠে যায়। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ম্যাচটা হয়েছে এমনই। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছে চট্টগ্রাম।৬ মিনিট আগে
এই তো ৩০ জানুয়ারি মিচেল স্টার্ক পা দেবেন ৩৬-এ। অথচ দেখে বোঝার উপায় আছে কি! এমন বয়সে ফাস্ট বোলাররা সাধারণত ভেঙে পড়েন, হাল ছেড়ে দেন ক্যারিয়ার। কিন্তু স্টার্ককে দেখে মনে হবে, তিনি যেন চিরসবুজ। বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়িয়ে যাচ্ছেন ধার। ব্যাটারদের নাচাচ্ছেন তাঁর শুরুর দিনের মতো করেই। এখনো তাঁর একেকটা ড১ ঘণ্টা আগে
রাজনৈতিক বৈরিতায় ২০১৩ সালের পর হচ্ছে না ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। আইসিসি ইভেন্ট, এশিয়া কাপও এখন হয় হাইব্রিড মডেলে। সবশেষ এশিয়া কাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচে যতটা না ছিল মাঠের খেলা, তারচেয়ে বেশি কাদা ছোড়াছুড়ি হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারতেই হবে নাকি ভেন্যু বদলে শ্রীলঙ্কায় হবে—এই আলোচনায় এখন সরগরম দেশের ক্রিকেট। তামিম ইকবালের মতে, বিসিবি ভেন্যু পরিবর্তনের যে দাবি জানাচ্ছে, সেটা পরে বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে। তামিমের বক্তব্যের পর তাঁকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলেছেন বিসিবি পরিচালক ও অর্থ কমিটির চেয়া২ ঘণ্টা আগে