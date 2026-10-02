Ajker Patrika
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ফ্রান্সের হ্যাটট্রিক কি থামাতে পারবে ইতালি

ক্রীড়া ডেস্ক    
ফ্রান্সের হ্যাটট্রিক কি থামাতে পারবে ইতালি
আজ রাতে নেশনস লিগে ইতালির বিপক্ষে খেলবে ফ্রান্স। ছবি: সংগৃহীত

স্পেনের কাছে বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর ফ্রান্স তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচেও হেরেছিল ইংল্যান্ডের কাছে। তবে বিশ্বকাপ পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে বদলে যাওয়া ফ্রান্সকে। নেশনস লিগে তুরস্ক-বেলজিয়ামের বিপক্ষে টানা জয় পেয়েছে ফরাসিরা। আজ রাতে তারা হ্যাটট্রিক ম্যাচ জিততে খেলবে ইতালির বিপক্ষে। ঘরের মাঠে ফ্রান্স আতিথেয়তা দেবে ইতালিকে। চলুন এক নজরে দেখে নিই টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা নেশনস লিগ

কাজাখস্তান-মলদোভা

রাত ৮টা

সরাসরি

বেলজিয়াম-তুরস্ক

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

সাইপ্রাস-আর্মেনিয়া

রাত ১০টা

সরাসরি

ইউক্রেন-উত্তর আয়ারল্যান্ড

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৫

লাটভিয়া-মন্টেনেগ্রো

রাত ১০টা

সরাসরি

ফ্রান্স-ইতালি

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

পোল্যান্ড-রোমানিয়া

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৩

বিষয়:

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