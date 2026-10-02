বিশ্বকাপে এবারই প্রথম হতে যাচ্ছে তিনটি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ, যদি...

রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে ১৩ বছর ধরে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হয় না ভারত-পাকিস্তান। এশিয়া কাপ, আইসিসি ইভেন্ট ছাড়া দুই চিরপ্রতিদন্দ্বীর ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বরাবরের মতো ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও তাদের রাখা হয়েছে এক গ্রুপে। এমন অবস্থায় তিনবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) গত রাতে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করেছে। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানকে রাখা হয়েছে ‘বি’ গ্রুপে। ১৪ দলের এই বিশ্বকাপ ভিন্ন ফরম্যাটে হওয়ার কারণে কমপক্ষে দুইবার, এমনকি দুই দল মুখোমুখি হতে পারে তিনবারও। সুপার সেভেনে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হতে পারে। যদি দুই দল পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ধরে রাখে, সেক্ষেত্রে সেমিফাইনাল কিংবা ফাইনালেও তাদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সব সমীকরণ যদি সঠিকভাবে মিলে যায়, তাহলে বিশ্বকাপ ইতিহাসে এক আসরে এবারই তিনটি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হতে পারে। যা আগে কখনোই হয়নি। যদি বিশ্বকাপ বিবেচনা করা হয়, সেক্ষেত্রে এক বিশ্বকাপে দুইবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হয়েছে। ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের পর ফাইনালেও মুখোমুখি হয়েছিল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। পাকিস্তানকে ৫ রানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম আসরেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।
১৪ দলের বিশ্বকাপ হলেও সংস্করণটা একটু ভিন্ন। প্রথমে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে হবে তিন দলের সুপার সিরিজ। এখানে খেলবে কোয়ালিফায়ার ১, কোয়ালিফায়ার ২ ও কোয়ালিফায়ার ৩। সরাসরি খেলা ১১ দল এবং প্রথম রাউন্ড (সুপার সিরিজ) থেকে আসা ১ দল—১২ দলকে দুই গ্রুপ ‘এ’ ও ‘বি’তে ভাগ করা হবে। প্রত্যেক গ্রুপে থাকছে ছয়টি করে দল। দুই গ্রুপের শীর্ষে থাকা প্রথম তিন দল মিলিয়ে ছয় দল তো উঠবেই। সঙ্গে থাকছে দুই গ্রুপ মিলিয়ে এরপরের সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়া আরও ১ দল—সব মিলিয়ে ৭ দল খেলবে সুপার সেভেনে।
‘এ’ গ্রুপে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে পড়েছে আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে ও কোয়ালিফায়ার ‘এ’। ‘বি’ গ্রুপের বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও কোয়ালিফায়ার ‘বি’। গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে সুপার সেভেন শেষে হবে সেমিফাইনাল। ১৭, ১৮ নভেম্বর কেপটাউন, সোয়ানে স্টেডিয়ামে হবে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের দুই সেমিফাইনাল। ২১ নভেম্বর জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালের আগে ১০ অক্টোবর এই মাঠেই মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান।
ভারত-পাকিস্তান এখন যেমন নিয়মিত মুখোমুখি হয় না, তেমনি মাঠের পারফরম্যান্সেও জমে না খুব একটা। মাঠে ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য দেখা যায়। ২০২৫ সালে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে তিনবারের মুখোমুখি দেখায় তিনবারই ভারত জিতেছে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতই। ২০২৭ এশিয়া কাপেও যদি তিনবার মুখোমুখি হয় ভারত-পাকিস্তান, সেক্ষেত্রে এশিয়া কাপ-বিশ্বকাপ মিলিয়ে আগামী বছর ছয়বার দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি হতে পারে।
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