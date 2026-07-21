দেশে ফিরল আর্জেন্টিনা ফুটবল দল, বুয়েনস এইরেসে রাজকীয় বরণ

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শেষে গতকালই দেশে ফিরেছে চ্যাম্পিয়ন স্পেন। বিমানবন্দরে নেমেই স্পেন দলের কোচ-ফুটবলাররা ছবি তুলেছেন। এবার দেশে ফিরেছে রানার্সআপ আর্জেন্টিনা দল। শিরোপা না জিতলেও রাজকীয় বরণ করা হয়েছে লিওনেল স্কালোনির দলকে।
নিউজার্সিতে পরশু রাতে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারের কয়েক ঘণ্টা পর আর্জেন্টিনা নিউ ইয়র্ক থেকে বুয়েনস এইরেসের উদ্দেশে রওনা দেয়। গতকাল বুয়েনস এইরেসের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে (বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৩টা) এজেইজার মিনিস্টার পিস্টারিনি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিশাল পুলিশি পাহারায় আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের প্রতিনিধিদল একটি ছাদ খোলা বাসে করে লিওনেল আন্দ্রেস মেসি মাঠে পৌঁছায়।
সব ফুটবলার অবশ্য আর্জেন্টিনায় ফেরেননি। অনেকে ক্লাব ফুটবলের ব্যস্ততায় যুক্তরাষ্ট্রে অথবা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চলে গিয়েছেন। যাঁরা ফিরেছেন, তাঁদের প্রথমে টারম্যাকে ‘মুচাচোস’ গানের তালে তালে গ্রেনাডিয়ার রেজিমেন্ট এবং পরে মাঠের আশেপাশে থাকা অগণিত ভক্ত অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। যদিও কোনো নির্দিষ্ট উদযাপনের পরিকল্পনা ছিল না। তবু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আশেপাশের এলাকাগুলোতে হাজার হাজার মানুষ সেই দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে জড়ো হয়েছিলেন।
ছাদখোলা বাসে কোচ লিওনেল স্কালোনি ও তাঁর শিষ্যরা হাত নেড়ে ভক্তদের অভিনন্দনের জবাব দিচ্ছিলেন। আর্জেন্টিনা দলকে বহনকারী বাসে সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে লিওনেল মেসি-হুলিয়ান আলভারেসদের উদযাপনের কিছু মুহূর্ত ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পতাকা ও স্লোগানে তখন মুখরিত হয়ে ওঠে পরিবেশ। দেখে বোঝারই উপায় নেই যে ফাইনালে হারের দিন এই বুয়েনস এইরেসের পরিবেশ ছিল ভীষণ উত্তপ্ত।
টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা জয়ের কাছাকাছি গিয়েও সেই স্বপ্ন পূরণ হলো না আর্জেন্টিনার। তবু বুয়েনস এইরেসে ভক্ত-সমর্থকেরা বিশ্বকাপ দলের সদস্যদের বরণ করতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি। নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) দেশে ফেরার পর কীভাবে বরণ করা হয়েছে, কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছে। ক্যাপশনে এএফএ লিখেছে, ‘আর্জেন্টিনা’। দেশের নাম লেখার পর নীল রঙের লাভ ইমোজি জুড়ে দিয়েছে।
রানার্সআপ আর্জেন্টিনাকে নিয়ে গর্বিত এএফএ এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘মাঠে প্রত্যেক খেলোয়াড় সেরকম সমর্থন পেয়েছেন। প্রতিনিধিদলের প্রত্যেক সদস্য এমন মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত। তাঁরা আমাদের ওপর বিশ্বাস ও সমর্থন কখনো বন্ধ করেননি। টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা জয়ের স্বপ্ন পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু এমন এক বন্ধন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা যেকোনো ফলাফলের উর্ধ্বে।’
বাংলাদেশ সময় আজ মধ্যরাতে কারা দেশে ফিরছেন, আর্জেন্টিনার সংবাদ মাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস তালিকাও প্রকাশ করেছিল।দেশে ফেরাদের তালিকায় ছিলেন না লিওনেল মেসি-রদ্রিগো দি পলরা। কারণ, দুজনেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে খেলেন। ২৯ জুলাই লিগা এমএক্স অলস্টারস-এমএল অলস্টারস ম্যাচ রয়েছে। মেসি, দি পল—দুজনই আছেন অলস্টারস দলে।
ফাইনালে হারের পর সিংহাসনও খুইয়েছে আর্জেন্টিনা। গতকাল হালনাগাদ করা ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর স্থান থেকে দুইয়ে নেমে গেছে স্কালোনির দল। চ্যাম্পিয়ন স্পেন এক ধাপ এগিয়ে শীর্ষে উঠেছে। সুখবর পেয়েছে ব্রাজিলও। এক ধাপ এগিয়ে পাঁচে উঠে এসেছে সেলেসাওরা।
নিউজার্সির মিঠে বিকেলে মাঠের দুই প্রান্তে একই সঙ্গে দুটি দৃশ্য দেখা গেল। এক প্রান্তে লিওনেল মেসি বসে আছেন, চোখে তাঁর অশ্রুর ধারা। প্রিয় সতীর্থ ‘দিবু’ মার্তিনেস একবার ওঠানোর চেষ্টা করলেন, মেসির যেন ওঠার শক্তিও নেই। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত মেসি বসেই রইলেন। আরেক প্রান্তে লামিনে ইয়ামাল, মাঠেই শুয়ে পড়েছেন। খ২২ মিনিট আগে
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