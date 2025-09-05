বিদায়ী ম্যাচ খেলার পর মেসিকে নিয়ে দুঃসংবাদ

ক্রীড়া ডেস্ক
লিওনেল মেসির ম্যাচ আগে আর্জেন্টিনায় হলে দেখা যেত খুশির আবহ। কিন্তু আজ বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা ম্যাচের চিত্রটা ছিল ভিন্ন। মেসি কেঁদেছেন বারবার। ভক্ত-সমর্থকেরাও আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছেন।
আর্জেন্টিনার মাঠে আজ মেসি শেষ ম্যাচ খেলেছেন বলে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা ম্যাচটা হয়ে উঠেছে মেসিময়। মেসির পায়ে বল যেতেই গ্যালারি থেকে শোনা গেছে হর্ষধ্বনি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের পরিবারের সদস্যরাও ছিলেন এই ম্যাচে। ঘরের মাঠে বিদায়ী ম্যাচ খেলার কথা ভেনেজুয়েলা ম্যাচ শেষে নিশ্চিতও করেছেন মেসি। এই ম্যাচ শেষ হতে না হতেই ভক্ত-সমর্থকদের দুঃসংবাদ দিলেন মেসি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড ম্যাচ শেষে বলেন, ‘লিওর (স্কালোনি) সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাকে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চোট থেকে মাত্র সেরে উঠেছি। এখন ভালো আছি। কিন্তু সামনের ম্যাচগুলোর জন্য যেন প্রস্তুত হতে পারি, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।’
১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় সকাল ৫টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ। এই ম্যাচটি হবে ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে। ইকুয়েডরের বিপক্ষে যে মেসি খেলবেন না, সেটা নিশ্চিত করেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনিও। আর্জেন্টিনার কোচ বলেন, ‘ইকুয়েডরে সে (মেসি) যাবে না। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচে শেষ মুহূর্তে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মাঠ থেকে উঠে এলে ভালো হতো। কিন্তু ম্যাচের আবহ ছিল অন্যরকম। তাই সে পুরো ৯০ মিনিট খেলেছে। পরিবারের সঙ্গে এখন তার সময় কাটানো উচিত।’
আর্জেন্টিনার মাঠে বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ হলেও ঘরের মাঠে এটা এখনো শেষ কি না বলার উপায় নেই। কারণ, আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) বিশ্বকাপের আগে আগামী বছরের জুনে দেশের মাঠে একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম ‘লা নাসিওন’। এ ব্যাপারে স্কালোনি বলেছেন, ‘রোজারিওতে একটি ম্যাচ মেসি খেলতে পারলে ভালো লাগত। তবে এ ব্যাপারে তেমন কিছুই জানি না আমি। প্রতিপক্ষ কারা, সেটা নিয়ে না ভেবে দল হয়ে খেলাটাকেই বেশি গুরুত্ব দিই।’
যদি এএফএ ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করতে না পারে, তাহলে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচটিই আর্জেন্টিনার মাঠে মেসির শেষ ম্যাচ। ভেনেজুয়েলাকে আজ ৩-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। ৩৯ ও ৮০ মিনিটে মেসি তাঁর জোড়া গোল করেছেন। মাঝে ৭৬ মিনিটে গোল করেন লাওতারো মার্তিনেজ। হ্যাটট্রিক করার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল মেসির। কিন্তু ৮৯ মিনিটে রদ্রিগো দি পলের অ্যাসিস্টে মেসি গোল করলেও ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) অফসাইডের কারণে গোল বাতিল করে দিয়েছে। ১৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আর্জেন্টিনা।
আরও পড়ুন:
লিওনেল মেসির ম্যাচ আগে আর্জেন্টিনায় হলে দেখা যেত খুশির আবহ। কিন্তু আজ বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা ম্যাচের চিত্রটা ছিল ভিন্ন। মেসি কেঁদেছেন বারবার। ভক্ত-সমর্থকেরাও আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছেন।
আর্জেন্টিনার মাঠে আজ মেসি শেষ ম্যাচ খেলেছেন বলে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা ম্যাচটা হয়ে উঠেছে মেসিময়। মেসির পায়ে বল যেতেই গ্যালারি থেকে শোনা গেছে হর্ষধ্বনি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের পরিবারের সদস্যরাও ছিলেন এই ম্যাচে। ঘরের মাঠে বিদায়ী ম্যাচ খেলার কথা ভেনেজুয়েলা ম্যাচ শেষে নিশ্চিতও করেছেন মেসি। এই ম্যাচ শেষ হতে না হতেই ভক্ত-সমর্থকদের দুঃসংবাদ দিলেন মেসি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড ম্যাচ শেষে বলেন, ‘লিওর (স্কালোনি) সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাকে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চোট থেকে মাত্র সেরে উঠেছি। এখন ভালো আছি। কিন্তু সামনের ম্যাচগুলোর জন্য যেন প্রস্তুত হতে পারি, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।’
১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় সকাল ৫টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ। এই ম্যাচটি হবে ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে। ইকুয়েডরের বিপক্ষে যে মেসি খেলবেন না, সেটা নিশ্চিত করেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনিও। আর্জেন্টিনার কোচ বলেন, ‘ইকুয়েডরে সে (মেসি) যাবে না। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচে শেষ মুহূর্তে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মাঠ থেকে উঠে এলে ভালো হতো। কিন্তু ম্যাচের আবহ ছিল অন্যরকম। তাই সে পুরো ৯০ মিনিট খেলেছে। পরিবারের সঙ্গে এখন তার সময় কাটানো উচিত।’
আর্জেন্টিনার মাঠে বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ হলেও ঘরের মাঠে এটা এখনো শেষ কি না বলার উপায় নেই। কারণ, আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) বিশ্বকাপের আগে আগামী বছরের জুনে দেশের মাঠে একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম ‘লা নাসিওন’। এ ব্যাপারে স্কালোনি বলেছেন, ‘রোজারিওতে একটি ম্যাচ মেসি খেলতে পারলে ভালো লাগত। তবে এ ব্যাপারে তেমন কিছুই জানি না আমি। প্রতিপক্ষ কারা, সেটা নিয়ে না ভেবে দল হয়ে খেলাটাকেই বেশি গুরুত্ব দিই।’
যদি এএফএ ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করতে না পারে, তাহলে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচটিই আর্জেন্টিনার মাঠে মেসির শেষ ম্যাচ। ভেনেজুয়েলাকে আজ ৩-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। ৩৯ ও ৮০ মিনিটে মেসি তাঁর জোড়া গোল করেছেন। মাঝে ৭৬ মিনিটে গোল করেন লাওতারো মার্তিনেজ। হ্যাটট্রিক করার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল মেসির। কিন্তু ৮৯ মিনিটে রদ্রিগো দি পলের অ্যাসিস্টে মেসি গোল করলেও ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) অফসাইডের কারণে গোল বাতিল করে দিয়েছে। ১৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আর্জেন্টিনা।
আরও পড়ুন:
সীমিত ওভারের ক্রিকেটে সময়টা ভালো যাচ্ছে না ইংল্যান্ডের। লর্ডসে গতকাল সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার দেওয়া রানের পাহাড় টপকানোর কাছাকাছি গিয়েও ব্যর্থ ইংলিশরা। এই হারের পর অনেকটা বেকায়দায় পড়ে গেছে হ্যারি ব্রুকের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড।১ ঘণ্টা আগে
কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়াম নিয়ে অভিযোগের কমতি নেই। গত বছরের মার্চে মাঠের বাজে অবস্থার কারণে এখানে খেলতে চায়নি বাহরাইন। এরপর থেকে ফিফা ও এএফসির অধীনে থাকা ম্যাচ আয়োজনে অনুপযুক্ত এই মাঠ। অথচ সেই মাঠেই কাল নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
নেপালের বিপক্ষে কি দ্বিতীয় সারির দল সাজিয়েছেন বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা? দেখে অনেকটা তা-ই মনে হবে। অবশ্য তাঁর হাতে উপায়ই বা কী ছিল। হামজা চৌধুরী দলে থেকেও যোগ দেননি চোটের কারণে। শমিত শোম ক্লাব থেকে পাননি ছাড়পত্র। এ ছাড়া নিয়মিত মুখের অনেকেই খেলছেন অনূর্ধ্ব-২৩ দলে।২ ঘণ্টা আগে
২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন ফখর জামান। আইসিসির এই ইভেন্ট জয়ের পর উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ফখরের ক্যারিয়ার। চোটের পাশাপাশি অন্যান্য কারণে অনেক ম্যাচ মিস করেছেন। তবে প্রয়োজনের সময় জ্বলে উঠতে তিনি ভালো করেই জানেন।৩ ঘণ্টা আগে