ক্রিকেট

ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে বাংলাদেশি আম্পায়ার

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারতে আম্পায়ারিং করছেন সৈকত। ফাইল ছবি
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশ-ভারত ক্রিকেটীয় সম্পর্কে। নিরাপত্তা শঙ্কার কারণ দেখিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভারতে না খেলতে আইসিসিকে চিঠি পাঠিয়েছে বিসিবি। যদিও আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। তবে এর মধ্যেই ক্রিকেটীয় কারণে ভারতে গিয়েছেন বাংলাদেশি আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত।

গুজরাটের ভাদোদারায় তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মুখোমুখি হয়েছে ভারত। সেই ম্যাচে টিভি আম্পায়ার হিসেবে ম্যাচ পরিচালনা করছেন সৈকত। কিছুদিন আগেই সৈকতের ভারতে যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল। বাংলাদেশি আম্পায়ার হলেও তিনি আইসিসির অধীনে কাজ করেন। তাই আইসিসি যখন যেখানে চাইবে, সেখানে তিনি যেতে বাধ্য। যদি না তাঁর ব্যক্তিগত কোনো আপত্তি থাকে। তার ওপর আইসিসির চাকরি এতটাই মর্যাদার যে না করার কোনো সুযোগ নেই। এমনকি বিসিবিরও করার কিছু থাকে না।

আইসিসির নির্দেশেই, ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজে আম্পায়ারিং করছেন সৈকত। ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম ওয়ানডের ফাঁকে ভাদোদারায় বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসার কথা আইসিসি সভাপতি জয় শাহর। জয় শাহ যতই আইসিসির প্রধান হন, বিসিসিআই তো চলেই তাঁর ইশারায়।

ভারতে যাওয়ার আগে বিপিএলে আম্পায়ারিং করেছেন সৈকত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্বকাপসহ ২০০’র বেশি ম্যাচ পরিচালনার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর।

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাভারতক্রিকেটআম্পায়ার
