‘মেসির মতো ফুটবলার পুরো বিশ্বেই আর পাওয়া যাবে না’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ০০
২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ জিতে তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন লিওনেল মেসি। ছবি: সংগৃহীত
‘রেকর্ডের বরপুত্র’ উপাধি লিওনেল মেসি পেয়ে গেছেন অনেক আগেই। ক্যারিয়ারে কত শিরোপা তিনি জিতেছেন, সেটা তাঁর ক্যাবিনেট খুলে গুনতে গুনতে সময় পেরিয়ে যাবে। রেকর্ড তো তিনি গড়ছেন নিয়মিতই। ৩৮ বছর বয়সেও আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড আছেন দারুণ ছন্দে।

২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ জিতে মেসি তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে যখন নামবে আর্জেন্টিনা, সেটাই তাঁর শেষ হতে যাচ্ছে বলে গুঞ্জন চলছে। সময় যত এগোচ্ছে, আরও এই আলাপ-আলোচনা চলছে বেশি করে। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর সাড়ে ৫টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা ম্যাচ। বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে এই ম্যাচ শুরুর আগে আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনি গতকাল যখন সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন, সেটা ছিল ‘মেসিময়’। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডকে নিয়ে করা প্রশ্নের উত্তরে স্কালোনি বলেন,

‘আর্জেন্টিনা বা বিশ্ব ফুটবলে মেসির কোনো উত্তরাধিকারী কি আছে? না নেই। থাকা সম্ভবও না। অনেক গ্রেট খেলোয়াড় আছেন। তাঁরা একেকটা যুগকে নিজের মতো করে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কিন্তু সে যা করেছে, আমার মতে সেটার পুনরাবৃত্তি হওয়া অসম্ভব।’

২০১৮ থেকে আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্বে আছেন স্কালোনি। অন্যদিকে মেসি আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলছেন ২০০৫ সাল থেকে। স্কালোনি জাদুতে ২০২১ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০২৪ কোপা আমেরিকা—এই চার শিরোপা জিতেছে আলবিসেলেস্তেরা। এই চার শিরোপাজয়ী দলে ছিলেন মেসি, যার মধ্যে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে বিশ্ব ইতিহাসে একমাত্র ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে দুইবার জিতেছেন গোল্ডেন বলের পুরস্কার। এমনকি মেসির সঙ্গে এক বছর আর্জেন্টিনার হয়ে খেলেছিলেনও স্কালোনি। মেসিকে নিয়ে স্কালোনি বলেন, ‘ফুটবলে অকল্পনীয় অনেক ব্যাপার আছে। কিন্তু এটা আপনাকে একরকম নিশ্চিত করেই বলতে পারি, এমন কাউকে দেখা অসম্ভব। আমার মতে, তার (মেসি) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।’

লাতিন আমেরিকা অঞ্চল থেকে সবার আগে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা আর্জেন্টিনার বাছাইপর্বে এখন বাকি দুই ম্যাচ। আগামীকালের মতো মেসি-স্কালোনিকে যেতে হবে ইকুয়েডরে। ১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় ভোর পাঁচটায় ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর ম্যাচ। শোনা যাচ্ছে এটাই হতে পারে এবারই বাছাইপর্বে শেষ বারের মতো নামতে যাচ্ছেন মেসি। যদি তেমন কিছুই হয়, তাহলে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা ম্যাচটাই ঘরের মাঠে মেসির শেষ ম্যাচ হচ্ছে। স্কালোনি বলেন, ‘কালকের ম্যাচটা আবেগঘন এক ম্যাচ হতে যাচ্ছে। যদি সেটা সত্যিই হয় যে এটা তার বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ, তাহলে তো বিশেষ কিছুই হতে যাচ্ছে।’

মার্কিন মুলুকে বিশ্বকাপ শেষে পরবর্তী ফুটবল বিশ্বকাপ হবে ২০৩০ সালে। ২৪তম ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে ২০২৭ সালে বাছাইপর্ব শুরু হবে। ২০২৭ সালে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড ৪০ বছর পার করে ফেলবেন। এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে চোট তাঁকে বেশ ভোগাচ্ছে। এখন ৫ ও ১০ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বের দুটি ম্যাচ শেষে মেসি কী সিদ্ধান্ত নেন, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

ক্লাব ফুটবল, আন্তর্জাতিক ফুটবল মিলিয়ে ৪৬ শিরোপা জিতেছেন মেসি। ইন্টার মায়ামির জার্সিতে তৃতীয় শিরোপা জয়ের কাছাকাছি মেসি চলে এলেও সেটা সম্ভব হয়নি। লুমেন ফিল্ড স্টেডিয়ামে সোমবার সিয়াটল সাউন্ডার্সের কাছে ৩-০ গোলে হারে মায়ামি। ২০২৩ লিগস কাপ, ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড—মায়ামির হয়ে এ দুটি শিরোপা মেসি জিতেছেন। এদিকে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নেইমারের ব্রাজিল ১৬ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে অবস্থান করছে। ইকুয়েডরের পয়েন্ট ২৫ হলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে তারা দুইয়ে। ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্জেন্টিনা। সবাই ১৬টি করে ম্যাচ খেলেছে।

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
