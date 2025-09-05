ঘরের মাঠে বিদায়ী ম্যাচ খেলা মেসি কি খেলবেন বিশ্বকাপে

ক্রীড়া ডেস্ক
নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়—জীবনানন্দ দাশের বহুল প্রচলিত একটি কবিতার লাইনের প্রসঙ্গ এবার বলতে হচ্ছে লিওনেল মেসিকে নিয়েই। বছরের পর বছর খেলে চলা মেসি জিতেছেন অসংখ্য শিরোপা। গোলের পর গোল করে রেকর্ড গড়ে পেয়েছেন ‘রেকর্ডের উপাধি।’ সেই মেসিরও আজ এক রকম ‘বিদায়’ হয়ে গেছে।
‘বিদায়’ বলতে মেসির প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল বা আর্জেন্টিনা দল থেকে অবসর নয়। বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে আর্জেন্টিনার মাঠে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। এস্তাদিও মাস মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচ শেষে মেসি এই ঘোষণা দিয়েছেন। এদিকে ৯ মাস পরে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো মিলিয়ে হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ নামে পরিচিত এই টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনা নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। ভেনেজুয়েলা ম্যাচ শেষে মেসির কাছে প্রশ্ন এসেছে, ২০২৬ বিশ্বকাপে তিনি খেলবেন কি না? আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড বলেছেন, ‘আমি দেখছি।’
ঘরের মাঠে মেসি যে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে যাচ্ছেন, তেমন ইঙ্গিত আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এস্তাদিও মনুমেন্তাল স্টেডিয়াম আজ হয়েছে উঠেছে মেসিময়। মেসির বিশ্বকাপ হাতে ছবির পোস্টার বড় করে টাঙানো হয়েছে গ্যালারিতে। সেই পোস্টারের পাশে লেখা ছিল আর্জেন্টিনা। জাতীয় সংগীতের সময় মেসির সঙ্গে ছিল তিন ছেলে। তাঁদের সঙ্গে তখন ছবি তোলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ-রদ্রিগো দি পলরা। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার লেখা বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেদের সঙ্গে ছবি তুলেছেন আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড।
ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে পুরো ৯০ মিনিট খেলেছেন মেসি। আর্জেন্টিনার ৩-০ গোলে জয়ের ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন তারকা ফরোয়ার্ড। তবে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ বলেই মেসি একটু বেশিই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। ম্যাচ শেষে আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড বলেন, ‘অনেক বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছি। মাঠে অনেক জিনিসের অভিজ্ঞতা হয়েছে। ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে খেলাটা আসলেই ভালো লাগার মতো ব্যাপার। বছরের পর বছর খেলে আসছি। আমি খুবই খুশি। এভাবে বিদায় নেওয়ার মতো স্বপ্ন আমি দেখেছি।’
বার্সেলোনায় প্রায় ২০ বছর পর খেলার পর মেসি ২০২১ সালে গিয়েছিলেন প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি)। কাতালানদের ছেড়ে দেওয়ার সময় তাঁর সেই অশ্রুসিক্ত চেহারা আজও ভক্ত-সমর্থকদের মনে গেঁথে আছে। আজ যখন ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ খেলেছেন, মেসির মনে নাড়াচাড়া দিয়েছে বার্সার হয়ে তাঁর সেই পুরোনো দিনের স্মৃতি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বলেন, ‘বার্সেলোনায় বছরের পর বছর ধরে ভালোবাসা পেয়েছি। স্বপ্ন ছিল এখানেও এমন কিছু পাব। ঘরের মাঠে ভক্ত-সমর্থকদের উপস্থিতিতে এমন বিদায় চেয়েছিলাম। অনেক কিছুই বছরের পর বছর শোনা গেছে। তবে আমি ভালোর সঙ্গে থাকতে চেয়েছি।’
আর্জেন্টিনার মাঠে বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ হলেও ঘরের মাঠে এটা এখনো শেষ কি না বলার উপায় নেই। কারণ, আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) বিশ্বকাপের আগে জুনে দেশের মাঠে একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম ‘লা নাসিওন’। সেটা না হলে এই ম্যাচই যে মেসির আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ। বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচের প্রতিপক্ষ ইকুয়েডর। ১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় শুরু হবে এই ম্যাচ। এটা হবে ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে। ১৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আর্জেন্টিনা।
পিএসজি ছেড়ে ২০২৩ সালে মেসি চলে যান ইন্টার মায়ামিতে। মায়ামির হয়ে দুই বছরে ৭৩ ম্যাচে করেছেন ৬১ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ২৯ গোলে। ২০২৩ লিগস কাপ, ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড—মায়ামির জার্সিতে এই দুটি শিরোপা জিতেছেন মেসি।
আরও পড়ুন:
আর্জেন্টিনার মাঠে শেষ ম্যাচে মেসি কাঁদলেন, সবাইকে কাঁদালেনও
নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়—জীবনানন্দ দাশের বহুল প্রচলিত একটি কবিতার লাইনের প্রসঙ্গ এবার বলতে হচ্ছে লিওনেল মেসিকে নিয়েই। বছরের পর বছর খেলে চলা মেসি জিতেছেন অসংখ্য শিরোপা। গোলের পর গোল করে রেকর্ড গড়ে পেয়েছেন ‘রেকর্ডের উপাধি।’ সেই মেসিরও আজ এক রকম ‘বিদায়’ হয়ে গেছে।
‘বিদায়’ বলতে মেসির প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল বা আর্জেন্টিনা দল থেকে অবসর নয়। বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে আর্জেন্টিনার মাঠে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। এস্তাদিও মাস মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচ শেষে মেসি এই ঘোষণা দিয়েছেন। এদিকে ৯ মাস পরে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো মিলিয়ে হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ’ নামে পরিচিত এই টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনা নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। ভেনেজুয়েলা ম্যাচ শেষে মেসির কাছে প্রশ্ন এসেছে, ২০২৬ বিশ্বকাপে তিনি খেলবেন কি না? আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড বলেছেন, ‘আমি দেখছি।’
ঘরের মাঠে মেসি যে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে যাচ্ছেন, তেমন ইঙ্গিত আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এস্তাদিও মনুমেন্তাল স্টেডিয়াম আজ হয়েছে উঠেছে মেসিময়। মেসির বিশ্বকাপ হাতে ছবির পোস্টার বড় করে টাঙানো হয়েছে গ্যালারিতে। সেই পোস্টারের পাশে লেখা ছিল আর্জেন্টিনা। জাতীয় সংগীতের সময় মেসির সঙ্গে ছিল তিন ছেলে। তাঁদের সঙ্গে তখন ছবি তোলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেজ-রদ্রিগো দি পলরা। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার লেখা বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেদের সঙ্গে ছবি তুলেছেন আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড।
ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে পুরো ৯০ মিনিট খেলেছেন মেসি। আর্জেন্টিনার ৩-০ গোলে জয়ের ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন তারকা ফরোয়ার্ড। তবে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ বলেই মেসি একটু বেশিই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। ম্যাচ শেষে আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড বলেন, ‘অনেক বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছি। মাঠে অনেক জিনিসের অভিজ্ঞতা হয়েছে। ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে খেলাটা আসলেই ভালো লাগার মতো ব্যাপার। বছরের পর বছর খেলে আসছি। আমি খুবই খুশি। এভাবে বিদায় নেওয়ার মতো স্বপ্ন আমি দেখেছি।’
বার্সেলোনায় প্রায় ২০ বছর পর খেলার পর মেসি ২০২১ সালে গিয়েছিলেন প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি)। কাতালানদের ছেড়ে দেওয়ার সময় তাঁর সেই অশ্রুসিক্ত চেহারা আজও ভক্ত-সমর্থকদের মনে গেঁথে আছে। আজ যখন ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ খেলেছেন, মেসির মনে নাড়াচাড়া দিয়েছে বার্সার হয়ে তাঁর সেই পুরোনো দিনের স্মৃতি। আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বলেন, ‘বার্সেলোনায় বছরের পর বছর ধরে ভালোবাসা পেয়েছি। স্বপ্ন ছিল এখানেও এমন কিছু পাব। ঘরের মাঠে ভক্ত-সমর্থকদের উপস্থিতিতে এমন বিদায় চেয়েছিলাম। অনেক কিছুই বছরের পর বছর শোনা গেছে। তবে আমি ভালোর সঙ্গে থাকতে চেয়েছি।’
আর্জেন্টিনার মাঠে বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ হলেও ঘরের মাঠে এটা এখনো শেষ কি না বলার উপায় নেই। কারণ, আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) বিশ্বকাপের আগে জুনে দেশের মাঠে একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম ‘লা নাসিওন’। সেটা না হলে এই ম্যাচই যে মেসির আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ। বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচের প্রতিপক্ষ ইকুয়েডর। ১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় শুরু হবে এই ম্যাচ। এটা হবে ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে। ১৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আর্জেন্টিনা।
পিএসজি ছেড়ে ২০২৩ সালে মেসি চলে যান ইন্টার মায়ামিতে। মায়ামির হয়ে দুই বছরে ৭৩ ম্যাচে করেছেন ৬১ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ২৯ গোলে। ২০২৩ লিগস কাপ, ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড—মায়ামির জার্সিতে এই দুটি শিরোপা জিতেছেন মেসি।
আরও পড়ুন:
আর্জেন্টিনার মাঠে শেষ ম্যাচে মেসি কাঁদলেন, সবাইকে কাঁদালেনও
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গানম্যান চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।৪১ মিনিট আগে
আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা ম্যাচটা আজ হয়ে উঠেছে ‘মেসিময়।’ কারণ, আর্জেন্টিনার প্রাণভোমড়া লিওনেল মেসি যে আজ দেশের মাঠে দেশের জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। ম্যাচে তিনি খেলবেন কী করে, আবেগই যে ধরে রাখতে পারেননি। একটু পরপর তাঁর দুচোখ গড়িয়ে ঝরে পড়ছিল অশ্রু।২ ঘণ্টা আগে
প্রায় ২ বছর পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফেরার সুযোগ থাকলেও নেইমার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দলে ফিরতে পারেননি। নেইমারের পাশাপাশি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র-রদ্রিগোর মতো তারকারাও সুযোগ পাননি ব্রাজিলের বাছাইপর্বের দলে। তবে একাধিক তারকা ফুটবলারের অনুপস্থিতি খুব একটা অনুভব করেনি ব্রাজিল।৩ ঘণ্টা আগে
কোর্টের বাইরে তাঁরা ভালো বন্ধু। বলা হচ্ছে ইয়ানিক সিনার ও লরোঞ্জো মুসেত্তির কথা। ডেভিস কাপের ইতালিয়ান দলে তাঁরা সতীর্থও। কিন্তু পেশাদার সার্কিটে মুখোমুখি হলে সেই বন্ধুতার কথা ভুলে যান সিনার। রুদ্ররূপ নিয়ে আবির্ভূত হন কোর্টে। যেমনটা হলেন গতকাল ইউএস ওপেনের কোয়াটার ফাইনালে...১৩ ঘণ্টা আগে