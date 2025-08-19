Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

নেইমারকে সুখবর দিচ্ছে ব্রাজিল, ভিনি কি তবে বাদ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১০: ০৬
নেইমার ফিরলেও বাদ পড়তে পারেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ছবি: সংগৃহীত
নেইমার ফিরলেও বাদ পড়তে পারেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা আগেই অর্জন করেছে ব্রাজিল। বাছাইপর্বের যে দুটি ম্যাচ বাকি, সেগুলো সেলেসাওদের জন্য নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ। এ দুই ম্যাচের জন্য ব্রাজিল দলে নেইমার ফিরছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য ব্রাজিল এখনো দল ঘোষণা করেনি। ২৫ আগস্ট দল ঘোষণা করবে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ)। তার আগে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে ধারণা পাওয়া গেছে, কে এই দলে থাকছেন আর কে থাকছেন না। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘ও গ্লোবো’র গত রাতের এক প্রতিবেদন থেকে কোচ কার্লো আনচেলত্তির প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে। সেপ্টেম্বরে হতে যাওয়া বলিভিয়া ম্যাচের জন্য ভিনিকে ব্রাজিল দলে ডাকতে চান না আনচেলত্তি। এ কারণে এই ফরোয়ার্ডকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোচ। কারণ, সেপ্টেম্বরে চিলি ও বলিভিয়ার বিপক্ষে বাছাইপর্বের দুটি ম্যাচ রয়েছে ব্রাজিলের। এদিকে এ বছরের জুনে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে দুটি হলুদ কার্ড পেয়েছিলেন ভিনি। চিলির বিপক্ষে তাই খেলতে পারবেন না ২৫ বছর বয়সী ব্রাজিল ফরোয়ার্ড।

গোলরক্ষক গ্যাব্রিয়েল বারাজো, ডিফেন্ডার এদের মিলিতাও, ভিতিনিও ও পাউলো হেনরিখ, মিডফিল্ডার দানিলো ও মার্কোস আন্তোনিও, ফরোয়ার্ড নেইমার, কাইও হোর্হে, রদ্রিগো—‘ও গ্লোবো’ যেসব ফুটবলারের ব্রাজিলের প্রাথমিক দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে নিশ্চিত হতে পেরেছে। আনচেলত্তি তাঁর প্রাথমিক তালিকা সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলোকে জানিয়েছেন বলে প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন সত্যি হলে ২২ মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরতে যাচ্ছেন নেইমার। এর আগে সবশেষ তিনি জাতীয় দলে খেলেছিলেন ২০২৩ সালের ১৭ অক্টোবর।

চোটের সঙ্গে লড়তে লড়তে গত দুই বছর নেইমার বেশ ক্লান্ত। এ কারণে ২০২৩ সালের আগস্টে আল হিলালে দুই বছরের চুক্তিতে গেলেও এ বছরের জানুয়ারিতে তাঁর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে সৌদি ক্লাবটি। শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরেও বারবার চোটে আক্রান্ত হয়েছেন এই ফরোয়ার্ড। গতকাল ভাস্কো দা গামার কাছে তাঁর দল সান্তোস ৬-০ গোলে হেরেছে। এটা তাঁর প্রতিযোগিতামূলক ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হার। এদিকে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নেইমারের ব্রাজিল ১৬ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে অবস্থান করছে। ইকুয়েডরের পয়েন্ট ২৫ হলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে তারা দুইয়ে। ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্জেন্টিনা। সবাই ১৬টি করে ম্যাচ খেলেছে।

বিষয়:

খেলাফুটবলব্রাজিল ফুটবলনেইমার
