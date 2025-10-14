প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ব্রাজিলকে হারাল জাপান

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া সফরের শেষটা দুঃস্বপ্নময় হয়ে থাকল ব্রাজিলের জন্য। আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ল্যাটিন আমেরিকান জায়ান্টদের বিপক্ষে ৩–২ গোলের জয় তুলে নিয়েছে জাপান।
হারলেও টোকিওর আজিনোমতো স্টেডিয়ামে শুরুটা দারুণ হয়েছিল ব্রাজিলের। পাওলো হেনরিক ও গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির কল্যাণে ম্যাচের ৩২ মিনিটের মধ্যে ২–০ গোলে এগিয়ে যায় সফরকারী দল। কিন্তু বিরতির পর ১৯ মিনিটে ঝড়ে তাদের তাক লাগিয়ে দেয় জাপান। স্বাগতিকদের হয়ে একবার করে জালের দেখা পান তাকুমি মিনামিনো, কেইতো নাকামুরা ও আইসে ওয়েদা।
এর আগে গত ১০ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে দেখা গিয়েছিল চেনা ব্রাজিলকে। সিউলে এস্তেবাও, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগোদের আগুন ঝরানো পারফরম্যান্সে সন হিউং মিনদের ৫–০ গোলে বিধ্বস্ত করে হলুদ জার্সিধারীরা। এক ম্যাচের ব্যবধানে ছন্দ হারিয়ে ভিন্ন চিত্র দেখাল জায়ান্টরা।
প্রথমবারের মতো ব্রাজিলের বিপক্ষে জয়ের স্বাদ পেল জাপান। এর আগে ১৩ বার সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল তারা। ১১ বারই হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে মাঠে ছেড়েছিল জাপান। বাকি ম্যাচদুটি ড্র হয়েছে। ১৪ বারের দেখায় জয়ের অপেক্ষা ফুরাল তাদের।
প্রথম গোলের জন্য ২৬ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ব্রাজিলকে। ব্রুনো গুইমারেসের অ্যাসিস্ট থেকে জাল কাঁপান হেনরিক। ৬ মিনিটের ব্যবধানে স্কোরলাইন ২–০ করেন মার্টিনেল্লি। প্রথমার্ধে আর কোনো গোল হয়নি। বিরতি পরই থেকেই নিজেদের হারিয়ে খুঁজতে থাকে ব্রাজিল। সেই সুযোগে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় জাপান। ৫২ মিনিটে স্বাগতিকদের হয়ে ব্যবধান কমান মিনামিনো। ১০ মিনিট পর নাকামুরা লক্ষ্যভেদ করলে ম্যাচে ফেরে জাপানিজরা। এরপর ৭১ মিনিটে ওয়েদার ওই গোল। এই স্ট্রাইকার জালে বল জড়াতেই গর্জন উঠে গ্যালারিজুড়ে। এই গোলটাই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দেয়।
ওয়ানডে সিরিজে কোনো আশা নেই বাংলাদেশের। প্রথম ২ ম্যাচ হেরে আফগানিস্তানের হাতে ট্রফি তুলে দিয়েছে বাংলাদেশ। এখন তাদের সামনে ধবলধোলাই এড়ানোটাই শেষ কথা। এই মিশনে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে টস জিতেছেন আফগানদের অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শাহিদি। আগে ব্যাট করবে তাঁর দল।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ–হংকং ম্যাচের লাইভ কমেন্ট্রিতে আপনাকে স্বাগতম। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আজ বাংলাদেশের সামনে লড়াইটি বাঁচা–মরার। ৯ অক্টোবর প্রথম দেখায় ঘরের মাঠে হংকংয়ের কাছে ৪–৩ গোলে হেরেছিল হাভিয়ের কাবরেরার দল। কাই তাক স্টেডিয়ামে আজ সেই দুঃখ কি ঘুচাতে পারবেন হামজা–শমিতরা।২ ঘণ্টা আগে
টানা ৩ জয়ের পর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে হোঁচট খেয়েছে ফ্রান্স। আইসল্যান্ডের সঙ্গে ২–২ গোলে ড্র করেছে তারা। পয়েন্ট ভাগের পর একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রেফারির উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ফরাসিদের প্রধান কোচ দিদিয়ের দেশম।৩ ঘণ্টা আগে
খেলোয়াড়ি জীবনেও প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারের সঙ্গে হুটহাট লেগে যেত গৌতম গম্ভীরের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, আইপিএল-সব জায়গাতেই দেখা গেছে এমন ঘটনা। ভারতের প্রধান কোচ হওয়ার পর গত ১৫ মাসে শুনেছেন অনেক সমালোচনা। সেই তুলনায় মাথা গরম খুব কমই করেছেন। কিন্তু ক্রিকেটারদের ওপর আঘাত এলে তিনি সেটা কিছুতেই মানতে পারেন না।৩ ঘণ্টা আগে