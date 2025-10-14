Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ব্রাজিলকে হারাল জাপান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯: ০৮
২ গোলে এগিয়ে থেকেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারল না পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ছবি: এক্স
এশিয়া সফরের শেষটা দুঃস্বপ্নময় হয়ে থাকল ব্রাজিলের জন্য। আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে ল্যাটিন আমেরিকান জায়ান্টদের বিপক্ষে ৩–২ গোলের জয় তুলে নিয়েছে জাপান।

হারলেও টোকিওর আজিনোমতো স্টেডিয়ামে শুরুটা দারুণ হয়েছিল ব্রাজিলের। পাওলো হেনরিক ও গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লির কল্যাণে ম্যাচের ৩২ মিনিটের মধ্যে ২–০ গোলে এগিয়ে যায় সফরকারী দল। কিন্তু বিরতির পর ১৯ মিনিটে ঝড়ে তাদের তাক লাগিয়ে দেয় জাপান। স্বাগতিকদের হয়ে একবার করে জালের দেখা পান তাকুমি মিনামিনো, কেইতো নাকামুরা ও আইসে ওয়েদা।

এর আগে গত ১০ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে দেখা গিয়েছিল চেনা ব্রাজিলকে। সিউলে এস্তেবাও, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগোদের আগুন ঝরানো পারফরম্যান্সে সন হিউং মিনদের ৫–০ গোলে বিধ্বস্ত করে হলুদ জার্সিধারীরা। এক ম্যাচের ব্যবধানে ছন্দ হারিয়ে ভিন্ন চিত্র দেখাল জায়ান্টরা।

প্রথমবারের মতো ব্রাজিলের বিপক্ষে জয়ের স্বাদ পেল জাপান। এর আগে ১৩ বার সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল তারা। ১১ বারই হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে মাঠে ছেড়েছিল জাপান। বাকি ম্যাচদুটি ড্র হয়েছে। ১৪ বারের দেখায় জয়ের অপেক্ষা ফুরাল তাদের।

প্রথম গোলের জন্য ২৬ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ব্রাজিলকে। ব্রুনো গুইমারেসের অ্যাসিস্ট থেকে জাল কাঁপান হেনরিক। ৬ মিনিটের ব্যবধানে স্কোরলাইন ২–০ করেন মার্টিনেল্লি। প্রথমার্ধে আর কোনো গোল হয়নি। বিরতি পরই থেকেই নিজেদের হারিয়ে খুঁজতে থাকে ব্রাজিল। সেই সুযোগে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় জাপান। ৫২ মিনিটে স্বাগতিকদের হয়ে ব্যবধান কমান মিনামিনো। ১০ মিনিট পর নাকামুরা লক্ষ্যভেদ করলে ম্যাচে ফেরে জাপানিজরা। এরপর ৭১ মিনিটে ওয়েদার ওই গোল। এই স্ট্রাইকার জালে বল জড়াতেই গর্জন উঠে গ্যালারিজুড়ে। এই গোলটাই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দেয়।

বিষয়:

খেলাফুটবলব্রাজিল ফুটবলজাপান
