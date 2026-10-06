Ajker Patrika
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ফুটবল

মেসির বিদায়ী ম্যাচ ঘিরে একের পর এক চমক

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ১৪
মেসির বিদায়ী ম্যাচ ঘিরে একের পর এক চমক
শেষবারের মতো আর্জেন্টিনার জার্সিতে মাঠে নামবেন এলএমটেন। ছবি: সংগৃহীত

বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শেষবারের মতো আর্জেন্টিনার জার্সিতে মাঠে নামবেন লিওনেল মেসি। এলএমটেনের বিদায়ী ম্যাচকে স্মরণীয় করে রাখতে বড় আয়োজন করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)।

বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা ও বেনিনের ম্যাচটি শুরু হবে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায়। বিশেষ এই ম্যাচের আগে ও পরে থাকবে গান, সম্মাননা, ড্রোন শো, আতশবাজি এবং বিশেষ চমক।

প্রথমে থাকবে ইউপিডিআরের পরিবেশনা, অ্যানিমেশন ও লাইভ ব্যান্ড। এরপর একে একে মঞ্চে উঠবেন সেবা মেন্দোজা, রোমান এল অরিজিনাল, আমার আজুল, সান্তি কাইরো ও কিউ’ লোকুরা।

ম্যাচ শুরুর এক ঘণ্টা আগে পারফর্ম করবে দামাস গ্রাতিস। ম্যাচের আগে আর্জেন্টিনার জাতীয় সংগীত গাইবেন ফাবিও সান্তানা। ম্যাচ শেষ হওয়ার পরও চলবে মেসিকে ঘিরে আয়োজন। সকাল ৭টা ৩ মিনিটে শুরু হবে ড্রোন শো। একই সময়ে থাকবে আতশবাজি, আলোকসজ্জা ও বিশেষ কারিগরি আয়োজন।

৭টা ১০ মিনিটে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া এবং কনমেবল সভাপতি আলেহান্দ্রো দোমিঙ্গেস মেসির হাতে উপহার তুলে দেবেন। এরপর মঞ্চে উঠবেন লা সোলে। ৭টা ২০ মিনিটে উলিসেস বুয়েনো পরিবেশন করবেন তাঁর শো ‘ত্রাম্পা’।

৭টা ৩৫ মিনিটে থাকবে শেষ চমক। বিশেষ সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শেষ হবে মেসির বিদায় অনুষ্ঠান।

বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচটি আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির ২০৮তম এবং শেষ ম্যাচ। এখন পর্যন্ত দেশের হয়ে ১২৫ গোল ও ৬৮টি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। ২১ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা ও ফাইনালিসিমাসহ জিতেছেন বেশকিছু বড় শিরোপা।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিক্রিকেটআর্জেন্টিনা ফুটবল
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