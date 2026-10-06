মেসির এই চার রেকর্ড অমর হয়ে থাকবে

আর মাত্র একটি ম্যাচ। তারপরই আর্জেন্টিনার সাবেক ফুটবলার লেখা হয়ে যাবে লিওনেল মেসির নামের পাশে। আগামীকাল ভোরে বেনিনের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচটি খেলতে নামছেন ইতিহাসের সেরা ফুটবলারদের একজন।
দুই দশকের বেশি সময়ের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে মেসি শুধু চারটি বড় শিরোপাই জেতেননি, রেখে গেছেন এমন কিছু রেকর্ডও, যা দীর্ঘদিন অক্ষত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। গত আগস্টে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। তারকা ফরোয়ার্ডের অসংখ্য কীর্তির মাঝে চারটি রেকর্ড বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো।
সর্বোচ্চ গোল
আর্জেন্টিনার জার্সিতে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ডটি মেসির দখলে। ২০৭ ম্যাচে তিনি করেছেন ১২৫ গোল। জাতীয় দলের হয়ে গোলের তালিকায় তাঁর ধারেকাছেও নেই কেউ।
মেসি ছাড়িয়ে গেছেন গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতাকে। আর্জেন্টিনার হয়ে ৫৪ গোল করেছেন বাতিস্তুতা। মেসি সেই সংখ্যাকে দ্বিগুণেরও বেশি করেছেন। তাঁর গোলের গড় ০.৬০ করে প্রতি ম্যাচে।
সবচেয়ে বেশি ম্যাচ
২০৭ ম্যাচে প্রতিনিধিত্ব করে আর্জেন্টিনার হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডও মেসির। এই তালিকায় তাঁর পরেই রয়েছেন জাভিয়ের মাশচেরানো, আনহেল দি মারিয়া ও হাভিয়ের সানেত্তি।
দুই দশকের বেশি সময় ধরে আর্জেন্টিনার হয়ে নিয়মিত খেলে মেসি এই রেকর্ড গড়েছেন। তাঁর ২০৭ ম্যাচের সংখ্যাটিও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে।
বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ
বিশ্বকাপের ইতিহাসেও মেসি গড়েছেন অনন্য রেকর্ড। ২০০৬ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত ছয়টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে তিনি খেলেছেন ৩৪ ম্যাচ। বিশ্বকাপের ইতিহাসে আর কোনো ফুটবলার এত ম্যাচ খেলেননি।
বিশ্বকাপে মেসির গোলসংখ্যা ২১। এই তালিকায় তিনি দ্বিতীয়। সবার ওপরে আছেন ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পে, যিনি করেছেন ২২ গোল। তবে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে মেসিই সবার ওপরে।
এ ছাড়া বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ২৩ জয়ের রেকর্ডও মেসির দখলে। একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার দুইবার জিতেছেন তিনি। ২০১৪ ও ২০২২ বিশ্বকাপে মেসির হাতে উঠেছিল গোল্ডেন বল।
দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সর্বোচ্চ গোল
কনমেবল বিশ্বকাপ বাছাইপর্বেও দারুণ একটি রেকর্ড আছে মেসির। ৭২ ম্যাচে ৩৬ গোল করে সর্বোচ্চ গোলের মালিক তিনি।
বাছাইপর্বে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডেও যৌথভাবে শীর্ষে আছেন মেসি। ইকুয়েডরের ইভান হুরতাদোর সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ৭২ ম্যাচ খেলেছেন এই ফুটবলার। তবে গোলের রেকর্ডে মেসির পাশে নেই কেউ।
আর্জেন্টিনার জার্সিতে লিওনেল মেসির শেষ ম্যাচ দেখতে সমর্থকদের আগ্রহ তুঙ্গে। সেই সুযোগে পুনর্বিক্রির বাজারে টিকিটের দাম কয়েক গুণ বেড়েছে। সাধারণ গ্যালারির যে টিকিটের সরকারি মূল্য ৯০ হাজার আর্জেন্টাইন পেসো, সেটিই এখন ৬ লাখ পেসো পর্যন্ত দামে বিক্রির প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।৩৮ মিনিট আগে
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