বাংলাদেশের সাবেক কোচ এখন পাকিস্তানের

আবারও পাকিস্তান ক্রিকেটে ফিরলেন বাংলাদেশের সাবেক পেস বোলিং কোচ শন টেইট। নিজেদের পেস বোলিং কনসালটেন্ট হিসেবে সাবেক অস্ট্রেলিয়ার তারকা বোলারের সঙ্গে চুক্তি করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
সাবেক অস্ট্রেলিয়ান পেসার অ্যাশলি নফকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন টেইট। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ও ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ওয়ানডে ত্রিদেশীয় সিরিজের দল ঘোষণার সঙ্গে তাঁর নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পিসিবি।
এর আগে ২০২২ সালের মার্চে অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহাসিক পাকিস্তান সফরের আগে স্বাগতিকদের পূর্ণকালীন বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন টেইট। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের ঘরের মাঠের সিরিজ পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন তিনি।
গত বছর পেস বোলিং কোচ হিসেবে টেইটকে নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ২০২৬ সালের জুনে এক বছরের দায়িত্ব শেষে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন সাবেক এই গতি তারকা।
পাকিস্তান দলে টেইটকে ফেরানোর পেছনে দেশটির পেস আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পাকিস্তানের বর্তমান পেসারদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও রয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩ টেস্ট, ৩৫ ওয়ানডের পাশাপাশি ২১টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন টেইট। পাকিস্তানের পেস বোলিং কাঠামো সম্পর্কে তাঁর আগের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাইছে পিসিবি।
বাংলাদেশের দায়িত্বে থাকাকালে তিন সংস্করণে সারা বছর পূর্ণকালীন কোচ হিসেবে কাজ করার চাপ নিয়ে নিজের অবস্থান জানিয়েছিলেন টেইট। দায়িত্ব ছাড়ার সময় তিনি বলেছিলেন, ‘সারা বছর লাল বল ও সাদা বলের ক্রিকেটে পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করা, আমার জন্য ১২ মাসই যথেষ্ট ছিল। এখন সময় এসেছে একটু পিছিয়ে এসে পরিবারকে আরও কিছুটা সময় দেওয়ার।’
পাকিস্তানের সামনে এখন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট সিরিজ। এরপর ইংল্যান্ডকে নিয়ে ওয়ানডে ত্রিদেশীয় সিরিজও রয়েছে। এসব আন্তর্জাতিক ব্যস্ততার আগে পেস বোলিং বিভাগকে আরও শক্তিশালী করতে টেইটের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাইছে পাকিস্তান।
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