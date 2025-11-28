Ajker Patrika
ফুটবল

পর্তুগালের জুনিয়রদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাতে হারল ব্রাজিল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১৪: ৪৩
পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

কাতারে সবশেষ ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে নিজেদের ইতিহাসে সেরা পারফরম্যান্স করেছিল পর্তুগাল। তবে তিন বছর আগে সেবার কোয়ার্টার ফাইনালেই পথচলা থেমে গিয়েছিল পর্তুগিজদের। পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলে শিরোপা না জিততে পারার আক্ষেপে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো পুড়েছেন বারবার। তবে পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ডের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেছে জুনিয়ররা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর।

দোহার খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গতকাল পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া দুই দলই প্রথমবারের মতো ওঠে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে। অস্ট্রিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে বয়সভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে শিরোপা জেতে পর্তুগিজরা। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে রোনালদো অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপজয়ী পর্তুগাল দলকে নিয়ে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলাররা সেই শিরোপা ছুঁয়ে উল্লাস করছেন। রোনালদো ছবির ওপরে লিখেছেন, ‘জায়ান্টস। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের অভিনন্দন।’

পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ফাইনালে ৩২ মিনিটে গোল করেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড আনিসিও কাবরাল। টুর্নামেন্টে তিনি করেছেন ৭ গোল। সর্বোচ্চ ৮ গোল করা অস্ট্রিয়ার জোহানেস মোজের জিতেছেন গোল্ডেন বুটের পুরস্কার। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো ৪৮ দল অংশ নিয়েছে। পর্তুগালের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাতে হেরেছে ব্রাজিল। ইতালি-ব্রাজিল তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হওয়ার পর টাইব্রেকারে গড়ায়। পেনাল্টি শুটআউটে ৪-২ গোলে জিতেছে ইতালি। ১৪ মিনিটে ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড ভিতোর ফার্নান্দেজ চ্যাভেজ টেক্সেইরা লাল কার্ড দেখেছেন। জোড়া হলুদ কার্ডের কারণেই মূলত লাল কার্ড দেখেছেন তিনি।

তিন বছর আগে কাতারে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর রোনালদোর সেই কান্নাভেজা চেহারার ছবি এখনো ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে টাটকা। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আগামী বছর হতে যাওয়া বিশ্বকাপ দিয়েই বিশ্বকাপ ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন রোনালদো। ২০০৬ থেকে শুরু ২০২৬ পর্যন্ত ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন রোনালদো। ২০২৬ সালেই টানা সাতবার বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে পর্তুগিজরা। এই সাতবারের আগে কেবল ১৯৮৬ বিশ্বকাপেই খেলতে পেরেছিল পর্তুগাল।

বিষয়:

খেলাপর্তুগালফুটবলপর্তুগাল ফুটবল
ক্রিকেট

আবুধাবিতে শেষ ম্যাচে কি নামার সুযোগ হবে সাকিবের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আবুধাবি টি-টেন লিগে মাত্র দুই ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন সাকিব আল হাসান। ছবি: ফাইল ছবি
আবুধাবি টি-টেন লিগে মাত্র দুই ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন সাকিব আল হাসান। ছবি: ফাইল ছবি

সাকিব আল হাসানের রয়্যাল চ্যাম্পস এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে আট দলের মধ্যে আট নম্বরে অবস্থান করছে। ৬ ম্যাচে ১ জয় ও ৫ পরাজয়ে ২ পয়েন্ট এখন চ্যাম্পসের। সাকিব দুই ম্যাচে একাদশে সুযোগ পেলেও ব্যাটিং করা হয়নি। বোলিংয়ে ২ ওভারে ৩১ রান দিয়েও কোনো উইকেট পাননি। আগেই বিদায় ঘণ্টা বেজে যাওয়া রয়্যাল চ্যাম্পস আজ খেলতে নামবে সান্ত্বনার জয় পেতে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে কোয়েটা কাভালরি-রয়্যাল চ্যাম্পস ম্যাচ। ৬ ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে কোয়েটা কাভালরি। দুই ও তিনে থাকা অ্যাসপিন স্টালিয়নস, আজমান টাইটান্স দুই দলেরই পয়েন্ট ৮। সমান ৬ পয়েন্ট নিয়ে চার ও পাঁচে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স ও ভিস্তা রাইডার্স। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

আবুধাবি টি-টেন

আজমান টাইটানস-ইউএই বুলস

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

কোয়েটা কাভালরি-রয়্যাল চ্যাম্পস

সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

ডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্স-ভিস্তা রাইডার্স

রাত ১০টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাটিভি
ক্রিকেট

লঙ্কানদের কাছে হারের ম্যাচে লজ্জাজনক রেকর্ডে বাবর

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ০১
পাকিস্তানের হয়ে ব্যাটারদের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ দশবার শূন্য রানে আউট হয়েছেন বাবর আজম। ছবি: ক্রিকইনফো
পাকিস্তানের হয়ে ব্যাটারদের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ দশবার শূন্য রানে আউট হয়েছেন বাবর আজম। ছবি: ক্রিকইনফো

এই ভালো তো এই খারাপ—পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ১০ মাস পর ফিরে বাবর আজমের পথচলাটা হচ্ছে এমনই। রেকর্ড তিনি নিয়মিত করছেন। তবে সবটাই যে সুখকর, এমনটা নয়। মাঝেমধ্যে এমন সব রেকর্ডে বাবরের নাম উঠছে, যেটা দেখলে তিনি লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন।

রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল ত্রিদেশীয় সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে ৭ রানে জিতে ফাইনালের টিকিট কেটেছে শ্রীলঙ্কা। লঙ্কানদের বিপক্ষে ২ বল খেলে রানের খাতাই খুলতে পারেননি। দুষ্মন্ত চামিরার বলে এলবিডব্লিউ হয়ে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে নাম লেখালেন বাবর। এই নিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন বাবর। তাতে পাকিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে ডাক মারার বিব্রতকর রেকর্ডে যৌথভাবে শীর্ষে উঠলেন তিনি। তাঁর সমান ১০ বার করে শূন্য রানে আউট হয়েছেন সাইম আইয়ুব ও উমর আকমল।

বাবর এখন পর্যন্ত ১৩৫ ম্যাচের ১২৮ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। ইনিংসের হিসেবে প্রতি ১২.৮ ইনিংস পর পর শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। সাইম আইয়ুব ১০ ডাক মেরেছেন ৫৩ ইনিংস খেলে। উমর আকমল ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ৭৯ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। শহিদ আফ্রিদি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৮ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। সাত বার ডাক মেরে এই তালিকায় যৌথভাবে তিনে কামরান আকমল, মোহাম্মদ হাফিজ ও মোহাম্মদ নাওয়াজ।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গতকাল খেলতে নেমে নিজেদেরই রেকর্ড ভেঙেছে পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫৫ ম্যাচ খেলে নিজেদের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়ল পাকিস্তান। আগামীকাল ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। টুর্নামেন্টের অপর দল জিম্বাবুয়ে লিগ পর্বেই ছিটকে গেছে। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেও এই ত্রিদেশীয় সিরিজে একবার শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন তিনি।

পাকিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি শূন্য রানে আউট হওয়ার রেকর্ড

ডাক

বাবর আজম ১০

সাইম আইয়ুব ১০

উমর আকমল ১০

শহিদ আফ্রিদি ৮

কামরান আকমল ৭

মোহাম্মদ হাফিজ ৭

মোহাম্মদ নাওয়াজ ৭

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
ক্রিকেট

আয়ারল্যান্ডের কাছে হারের পরও বাংলাদেশকে দুর্বল দল মানতে নারাজ তিনি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ১২
ব্যাটারদের ব্যর্থতায় আয়ারল্যান্ডের কাছে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
ব্যাটারদের ব্যর্থতায় আয়ারল্যান্ডের কাছে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস, আফগানিস্তান—টানা চার সিরিজ জিতে টি-টোয়েন্টিতে রীতিমতো উড়ছিল বাংলাদেশ। যে সংস্করণ হঠাৎ ‘প্রিয়’ হয়ে উঠেছিল, সেই সংস্করণে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে বাংলাদেশ। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে টানা চার ম্যাচ হেরেছেন লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা।

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট স্টেডিয়ামে গত মাসে বাংলাদেশ তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশ। এক ম্যাচে ১৫০ রানের লক্ষ্য পেয়েও ব্যাটারদের ব্যর্থতায় সেই ম্যাচ ১৪ রানে হেরেছিল। অথচ সেই সিরিজে আরেক ম্যাচে বাংলাদেশের ১৫২ রানের লক্ষ্য তাড়া করে হেসেখেলে জিতেছিল উইন্ডিজ। বাজে ব্যাটিংয়ের প্রদর্শনী গতকাল দেখা গেছে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতেও। ১৮২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৯ উইকেটে ১৪২ রানে থেমে যায় স্বাগতিকদের ইনিংস।

টি-টোয়েন্টিতে বর্তমানে ২০০ বা তার বেশি রান তাড়া করে ম্যাচ জেতার ঘটনা এখন স্বাভাবিক হলেও বাংলাদেশ গতকাল ২০০-এর কম লক্ষ্য পেয়ে হেরেছে ৩৯ রানে। হৃদয়ের মতে সামর্থ্য থাকলেও মানসিকতার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। চট্টগ্রামে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ রানে হারের পর গতকাল সংবাদ সম্মেলনে হৃদয় বলেন, ‘এমন না যে আমরা করতে পারি না। ২০০ রান করেছি। ২০০ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতেছি। এটা মানসিকতার সমস্যা। যদি মানসিকতা ঠিক থাকে এবং সেটা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে কঠিন হবে না।’

টি-টোয়েন্টিতে একমাত্র ২০০ রান তাড়া করে বাংলাদেশ জিতেছে ২০১৮ নিদহাস ট্রফিতে। কলম্বোর প্রেমাদাসায় শ্রীলঙ্কার দেওয়া ২১৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৯.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ২১৫ রান করেছে বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টিতে এটাই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্কোর। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে এখন পর্যন্ত সাতবার ২০০ পেরিয়েছে এশিয়ার এই দল। অথচ গতকাল আয়ারল্যান্ডের দেওয়া ১৮২ রান তাড়া করতে নেমে ১২.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৭৪ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। স্বাগতিকেরা যে ১৪২ রান করেছে, সেটা সম্ভব হয়েছে হৃদয়ের ৫০ বলে ৮৩ রানের ইনিংসে।

আপনাদের হয়তো মনে হয়, আমি দলেই থাকার মতো না: হৃদয়আপনাদের হয়তো মনে হয়, আমি দলেই থাকার মতো না: হৃদয়
দল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কীদল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কী

টি-টোয়েন্টিতে বর্তমানে ২০০ বা তার বেশি রান তাড়া করে ম্যাচ জেতার ঘটনা এখন স্বাভাবিক হলেও বাংলাদেশ গতকাল ২০০-এর কম লক্ষ্য পেয়ে হেরেছে ৩৯ রানে। হৃদয়ের মতে সামর্থ্য থাকলেও মানসিকতার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। চট্টগ্রামে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ রানে হারের পর গতকাল সংবাদ সম্মেলনে হৃদয় বলেন, 'এমন না যে আমরা করতে পারি না। ২০০ রান করেছি। ২০০ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতেছি। এটা মানসিকতার সমস্যা। যদি মানসিকতা ঠিক থাকে এবং সেটা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে কঠিন হবে না।'

আপনাদের হয়তো মনে হয়, আমি দলেই থাকার মতো না: হৃদয়আপনাদের হয়তো মনে হয়, আমি দলেই থাকার মতো না: হৃদয়
দল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কীদল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কী

টি-টোয়েন্টিতে একমাত্র ২০০ রান তাড়া করে বাংলাদেশ জিতেছে ২০১৮ নিদহাস ট্রফিতে। কলম্বোর প্রেমাদাসায় শ্রীলঙ্কার দেওয়া ২১৫ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৯.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ২১৫ রান করেছে বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টিতে এটাই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্কোর। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে এখন পর্যন্ত সাতবার ২০০ পেরিয়েছে এশিয়ার এই দল। অথচ গতকাল আয়ারল্যান্ডের দেওয়া ১৮২ রান তাড়া করতে নেমে ১২.৫ ওভারে ৮ উইকেটে ৭৪ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। স্বাগতিকেরা যে ১৪২ রান করেছে, সেটা সম্ভব হয়েছে হৃদয়ের ৫০ বলে ৮৩ রানের ইনিংসে। /

দ্রুতই বাংলাদেশ ব্যাটিং সমস্যা কাটিয়ে উঠবে বলে মনে করেন হৃদয়। ২৪ বছর বয়সী এই মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেন, ‘১৮০ রানের বেশি যখন স্কোরবোর্ডে থাকে, তখন বড় শট খেলতেই হবে। মাত্র বললাম যে আমরা ঠিকমতো পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারিনি। ১৮০-২০০ রান আমরা নিয়মিত তাড়া করি না। আমাদের অনেক ক্রিকেটার এসবের সঙ্গে অভ্যস্ত। আশা করি, আমরা এই সমস্যা কাটিয়ে উঠব ইনশা আল্লাহ্ বড় রান তাড়া করে জিতব।’

চট্টগ্রামে গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হওয়ার পর বাংলাদেশ এখন আয়ার‍ল্যান্ডের কাছেও সিরিজ হারের শঙ্কায়। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইংয়ে। আগামীকাল সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড। তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হবে ২ ডিসেম্বর। দুটি ম্যাচই হবে চট্টগ্রামে।

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাক্রিকেটআয়ারল্যান্ড ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
ফুটবল

এক ম্যাচে ১৭ লাল কার্ড, হাসপাতালে ১

ক্রীড়া ডেস্ক    
ব্লুমিং সান্তা ক্রুজ-রিয়াল অরুরো ম্যাচে হট্টগোলের কারণে ১৭ লাল কার্ড দেখিয়েছেন রেফারি। ছবি: সংগৃহীত
ব্লুমিং সান্তা ক্রুজ-রিয়াল অরুরো ম্যাচে হট্টগোলের কারণে ১৭ লাল কার্ড দেখিয়েছেন রেফারি। ছবি: সংগৃহীত

ফুটবল নয়, রিয়াল অরুরো-ব্লুমিং সান্তা ক্রুজ ম্যাচের দ্বিতীয় লেগের কোপা বলিভিয়া কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ দেখে মনে হতে পারে কোনো অ্যাকশন মুভির মঞ্চায়ন হচ্ছে। ১৭টা লাল কার্ড দেখাতে হয়েছে রেফারিকে। অবস্থা এতটা বেগতিক পর্যায়ে চলে যায় যে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে পিপার স্প্রে, টিয়ার গ্যাস ছুড়তে হয়েছে। হাসপাতালে এক জনকে ভর্তি করতে হয়েছে।

কোপা বলিভিয়া কোয়ার্টার ফাইনালের রিয়াল অরুরো-ব্লুমিং সান্তা ক্রুজ ম্যাচের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ হয়েছে ২৫ নভেম্বর। রেফারি শেষ বাঁশি বাজাতেই হট্টগোল শুরু। সামাজিক মাধ্যমে এই রণক্ষেত্রের ঘটনা ভাইরাল হয়ে যায়। কথা কাটাকাটির জেরে দুই দলের ফুটবলারনা একে অন্যের ওপর হামলা করা শুরু করেন। ব্লুমিং কোচ মরিসিও সোরিয়া বিশৃঙ্খলা ঠেকানোর চেষ্টা করেছেন। পরিস্থিতি এরপর আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘুষি, লাথি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে থাকে দুই দলের খেলোয়াড়, কোচ ও কোচিং স্টাফের কর্মকর্তাদের মধ্যে। উত্তপ্ত পরিস্থিতির একটি ঘটনা টেলিভিশন সম্প্রচারের সময় আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ব্লুমিংয়ের কোচিং স্টাফ ও রিয়াল অরুরোর কোচ মার্সেলো রোবলেদোর হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে ও তখন ধাক্কা খেয়ে ঘাসের ওপর পড়ে যান রোবলেদো।

উত্তপ্ত পরিস্থিতির এক ঘণ্টা পর ম্যাচ রেফারির প্রাথমিক রিপোর্টে ১৭ জনকে লাল কার্ড দেওয়ার কথা জানা যায়। তাঁদের মধ্যে ১০ জন ব্লুমিং সান্তা ক্রুজের ও অপর ৭ জন রিয়াল অরুরো দলের। সান্তা ক্রুজের কোচ সরিয়া, চিকিৎসক হেনরি সিয়াস, সহকারী কোচ হোসে লুইস ভাসা, গ্যাব্রিয়েল ভালভার্দে, রিচেট গোমেজ, ফ্রাঙ্কো পোজ, সিজার রোমেরো, হেক্টর সুয়ারেজ, রবার্তো কার্লোস মেলগার, সিজার মেনাকো লাল কার্ড দেখেছেন। রিয়াল অরুরোর লাল কার্ড দেখা সাত জন হলেন কোচ রোবলেদো, সহকারী কোচ ইভান সালিনাস, রাউল গোমেজ, হুলিও ভিলা, ইয়ের্কো ভ্যালেজোস, এদুয়ার্দো আলভারেজ এবং রুবেন পোকেচক। বলিভিয়ার এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, হট্টগোলের সময় রোবলেদো ঘাড়ে ও মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সেই সময় ব্লুমিং সান্তা ক্রুজের এক কর্মকর্তার চোয়াল ভেঙে গেছে।

হট্টগোলের ব্লুমিং সান্তা ক্রুজ-রিয়াল অরুরো কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। ব্লুমিং ফরোয়ার্ড সেজার মেনাকো ম্যাচের শুরুতে একবার হলুদ কার্ড দেখেছেন বাজে ভাষায় কথা বলার কারণে। ২৩ মিনিটে হুলিও ভিলার গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় রিয়াল অরুরো। এরপর ৬১ ও ৬৫ মিনিটে জোড়া গোল করে ব্লুমিংকে এগিয়ে নেন পোজ। ৮৪ মিনিটে জেবালোসের গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল অরুরো। মেনাকো জোড়া হলুদ কার্ডের কারণে ৭৭ মিনিটের সময় লাল কার্ড পেয়ে যান। বাকি ১৬ জন লাল কার্ড দেখেছেন ৯০ মিনিট পেরিয়ে অতিরিক্ত ১১ মিনিটে খেলা গড়ানোর পর।

বিষয়:

খেলাবলিভিয়াফুটবল
