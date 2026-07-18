Ajker Patrika
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ফুটবল

ফিফার প্রতি ক্ষুব্ধ আর্জেন্টিনার কোচ, আমাদের বাধ্য করা হয়েছে

ক্রীড়া ডেস্ক    
ফিফার প্রতি ক্ষুব্ধ আর্জেন্টিনার কোচ, আমাদের বাধ্য করা হয়েছে
সূচি নিয়ে সন্তুষ্ট নন স্কালোনি। ফাইল ছবি

বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে নিজেদের অনুশীলনের সময়সূচি নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ ঝাড়লেন আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি। তাঁর অভিযোগ, নিউজার্সিতে পৌঁছানোর পর ফিফার নির্ধারিত সূচির কারণে দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন সময়ে অনুশীলন করতে হয়েছে, যা প্রস্তুতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে আটলান্টা থেকে বৃহস্পতিবার রাতে ফাইনালের ভেন্যুর শহর নিউজার্সিতে পৌঁছায় আর্জেন্টিনা। দীর্ঘ ভ্রমণের পর পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ মেলেনি আলবিসেলেস্তেদের। শুক্রবার বিকেলে অনুশীলনে নামতে হয়েছে তাদের। এ নিয়ে নিজের অসন্তোষ গোপন করেননি আর্জেন্টিনা কোচ।

স্কালোনি বলেন, ‘আমরা এখনই একটু বিশ্রাম নিতে পেরেছি, কারণ গত রাতে প্রায় ১১টার দিকে এখানে পৌঁছেছি। আমাদের এমন সময়ে অনুশীলন করতে বাধ্য করা হয়েছে, যেটা আমরা চাইনি। সংবাদ সম্মেলনসহ সবকিছু মিলিয়ে খুব অস্বাভাবিক এবং তাড়াহুড়োর মধ্যে অনুশীলন করতে হয়েছে। ফলে আমরা কার্যত কিছুই ঠিকমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারিনি।’

স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে ৩টায় প্রচণ্ড গরমের মধ্যে অনুশীলন করে আর্জেন্টিনা। নকআউট পর্বে টানা ম্যাচ খেলার কারণে খেলোয়াড়দের শারীরিক ধকলের বিষয়টি আগেও তুলে ধরেছিলেন স্কালোনি। তাঁর মতে, সীমিত পুনরুদ্ধারের সময়ের মধ্যে এমন সূচি দলের জন্য বাড়তি চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

ফাইনালের আগে তাই খেলোয়াড়দের শারীরিক অবস্থার ওপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন স্কালোনি, ‘এখন আমাদের মূল লক্ষ্য খেলোয়াড়দের বিশ্রাম নিশ্চিত করা। এরপর দেখব তারা কী অবস্থায় আছে। কারণ কয়েকজন ফুটবলার এখনও শতভাগ ফিট নয়। তাদের অবস্থা মূল্যায়ন করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

প্রতিপক্ষ স্পেনের শক্তিমত্তাকে সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন স্কালোনি। এমন একটি দলের বিপক্ষে ফাইনালে যে কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে সেটা ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন এই কোচ, ‘আমরা নিজেদের খেলাটা মাথায় রেখেই মাঠে নামব। তবে প্রতিপক্ষের ভালো দিকগুলোও অবশ্যই বিবেচনায় রাখছি।’

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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