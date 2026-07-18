প্রতিদিনই ব্যথা অনুভব করি, ফাইনালের আগে মার্তিনেস

বিশ্বকাপের ফাইনালের আগে চোট নিয়ে উদ্বেগের খবর দিলেও আত্মবিশ্বাসে ভাটা পড়েনি এমিলিয়ানো মার্তিনেসের। আর্জেন্টিনার এই গোলরক্ষক জানিয়েছেন, ডান হাতের অনামিকার চোটের ব্যথা এখনো প্রতিদিনই অনুভব করেন। তবে নকআউট পর্ব শুরু হওয়ার পর থেকে সেটি আর তাঁর মনোযোগে প্রভাব ফেলছে না।
বিশ্বকাপের ফাইনালে আগামীকাল দিবাগত রাত ১টায় নিউজার্সি স্টেডিয়ামে স্পেনের বিপক্ষে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। তার আগে সংবাদ সম্মেলনে মার্তিনেস জানালেন, সুস্থ হতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিলেও বিশ্বকাপের কথা ভেবে সেই পথে হাঁটেননি তিনি।
মার্তিনেস বলেন, ‘আমার হাতে এখনো প্রতিদিনই ব্যথা হয়। জানতাম, এই ব্যথা অনেক দিন থাকবে। আমি অস্ত্রোপচার করাইনি। যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডে যেসব বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করেছি, সবাই বলেছিলেন আমার অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। গ্রুপ পর্বে আমি অনুশীলনই করতে পারিনি। তবে শেষ ষোলো থেকে আর এসব নিয়ে ভাবিনি। এখন অনেক ভালো অনুভব করছি।’
২০২২ কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় এবার বেশি উপভোগ করছেন মার্তিনেস। জানালেন, গত বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে হারের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে তখন বেশ কষ্ট হয়েছিল। সেদিক থেকে এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। তাই আর্জেন্টিনার সব ফুটবলাররা বেশ উপভোগ করছেন।
মার্তিনেস বলেন, ‘গত বিশ্বকাপের চেয়ে এবার আমি অনেক বেশি উপভোগ করছি। সৌদি আরবের বিপক্ষে ম্যাচের পর খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। খুব বেশি শটের মুখোমুখি হইনি, তবু গোল হজম করতে হয়েছিল। এরপর কেবল টাইব্রেকারেই সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা রাখতে পেরেছিলাম। আমার মনে হয়, এখন পা দিয়ে আমি আরও ভালো খেলছি। রোববার মাঠে নামলে আমাকে হাসিমুখেই দেখবেন।’
ফাইনালে প্রতিপক্ষ স্পেনকে নিয়ে যথেষ্ট সতর্ক মার্তিনেস, ‘ওরা (স্পেন) দুর্দান্ত একটি দল। প্রিমিয়ার লিগে খেলা অনেক ফুটবলারের কারণে তাদের সম্পর্কে আমি ভালোই জানি। তাদের একজন অসাধারণ কোচ আছেন। শুধু লামিন ইয়ামাল নয়, পুরো দলটাই অসাধারণ। তারা কারণেই ফাইনালে উঠেছে। তাদের যেমন শক্তি আছে, আমাদেরও আছে। আশা করি, এটি এমন একটি ম্যাচ হবে, যা দর্শকেরা দীর্ঘদিন মনে রাখবেন।’
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