ব্যালন ডি’অরের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন রোনালদো

ক্রীড়া ডেস্ক
৪০ পেরোনো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো মাঠে অদম্য। বয়সকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গড়ে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড। মাঠের বাইরের ঘটনাও তাঁর নজর এড়ায় না। কোনো কিছু পছন্দ না হলে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড।
২২ সেপ্টেম্বর প্যারিসে দেওয়া হবে ব্যালন ডি’অর পুরস্কার। পরশু এই পুরস্কারের জন্য মনোনয়নপ্রাপ্ত ৩০ জনের তালিকা প্রকাশ করে। সেই তালিকায় লিওনেল মেসি-রোনালদোর কেউই জায়গা পাননি। এক সময় যে মেসি-রোনালদোর মধ্যে ব্যালন ডি’অরের পুরস্কার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো, তাঁদের কারও নাম নেই টানা দ্বিতীয়বারের মতো। এবারের ব্যালন ডি’অর কে জিততে পারেন—পরশু রাতে রোনালদোর কাছে পর্তুগালের এক সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হলে তিনি বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড বলেন, ‘ব্যালন ডি’অর? এটা আমার কাছে কাল্পনিক মনে হয়।’
ব্যালন ডি’অরের আয়োজক ‘ফ্রান্স ফুটবল’ সাময়িকীর কার্যকারিতা নিয়ে এর আগেও প্রশ্ন তুলেছিলেন রোনালদো। এ বছরের জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের আগে রোনালদোকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে বলা হয়েছিল এবারের ব্যালন ডি’অর নিয়ে। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড তখন গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, ‘যে দল চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে, তাদের মধ্যে যেকোনো একজনের ব্যালন ডি’অর জেতা উচিত। নির্দিষ্ট কারও নাম বলতে পারছি না। প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক এখানে। লামিনে ইয়ামাল, কিলিয়ান এমবাপ্পে, উসমান দেম্বেলে অথবা ভিতিনহা জিততে পারে ব্যালন ডি’অর। আমি ব্যক্তিগত পুরস্কারে খুব একটা বিশ্বাস করি না। কারণ, পর্দার আড়ালে কী ঘটে, সেটা আমার জানা। ব্যক্তিগত পুরস্কারের কোনো মূল্য নেই।’
২০২৩ সাল থেকে রোনালদো-মেসির কেউই ইউরোপীয় ফুটবলে নেই। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে রোনালদো পাড়ি জমান আল নাসরে। আড়াই বছরে আল নাসরের হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল মিলে ১০৫ ম্যাচ খেলেন তিনি। ৯৩ গোলের পাশাপাশি ১৯ গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। ২০২৩ সালে আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপ জিতেছেন তিনি। পরশু আলগার্ভে স্টেডিয়ামে ক্লাব প্রীতি ম্যাচে রিও আভেকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। রোনালদো হ্যাটট্রিক করেন এই ম্যাচে। অন্যদিকে মেসি ইন্টার মায়ামির হয়ে দুই বছরে ৭০ ম্যাচে করেছেন ৫৮ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ২৮ গোলে। ২০২৩ সালে লিগস কাপ, ২০২৪ সালে সাপোর্টার্স শিল্ড—এখন পর্যন্ত মায়ামির জার্সিতে এই দুটি পুরস্কার জিতেছেন তিনি।
