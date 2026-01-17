বিপিএলে ২০০ রানের দেখা নেই, কারণ কী

ক্রীড়া ডেস্ক
শেষের পথে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। ২৬টি ম্যাচ মাঠে গড়ালেও এখনো ২০০ রানের দেখা মেলেনি। এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল সিলেট টাইটানসের ব্যাটার পারভেজ হোসেন ইমনের কাছে। তাঁর মতে, উইকেট ভালো না হওয়ার কারণেই কোনো দল এখন পর্যন্ত ২০০ রান করতে পারেনি।
উইকেট নিয়ে ইমনের এমন মন্তব্যের যথার্থতা আছে। শুরুতে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ১২ ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম পর্বের ১২ ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ভেন্যুতে। টানা ২৪ ম্যাচ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি চাপ পড়েছে উইকেটে। উইকেট থেকে সহায়তা না পাওয়ায় ভুগতে হয়েছে ব্যাটারদের। বেশির ভাগ ম্যাচেই দাপট দেখিয়েছেন বোলাররা।
চলতি বিপিএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৯৮ রানের ইনিংস দেখেছেন ভক্তরা। ৭ জানুয়ারি সিলেটের বিপক্ষে ১৯৮ রান করে চট্টগ্রাম রয়্যালস। জবাবে মেহেদী হাসান মিরাজের দল থামে ১৮৪ রানে। এর আগে উদ্বোধনী ম্যাচে সিলেটের করা ১৯০ রান টপকে জয় তুলে নেয় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। বিপিএলে ২০০ রান না হলেও দলগুলোর ব্যাটিং সামর্থ্য নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই ইমনের।
গতকাল দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে টানটান উত্তেজনার পর রাজশাহীর কাছে ৫ রানে হেরেছে সিলেট। এরপর সংবাদ সম্মেলনে ইমন বলেন, ‘সিলেটে অনেক ম্যাচ হয়েছে। এক উইকেটে টানা খেলা হলে উইকেটের আচরণ একেকরকম হয়েছে। প্রথম ম্যাচে একরকম হলে দ্বিতীয় ম্যাচে একরকম হয়েছে। এমনও হয়েছে, প্রথম ইনিংসে একরকম, দ্বিতীয় ইনিংসে অন্যরকম। এ কারণেই হয়তো একটু কঠিন ছিল। সবারই দুই শ করার সামর্থ্য আছে। অনেক দুই শ হয়েছে। এবার হয়নি, তবে আগে হয়েছে। তিন ভেন্যুতে খেলা হলে উইকেট ভালোভাবে তৈরি করা যায়। সিলেটে এত ম্যাচ খেলেছি, উইকেট শেষ দিকে সহায়তা করছিল না।’
সিলেট পর্ব শেষে গতকাল থেকে ঢাকায় শুরু হয়েছে বিপিএল। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উইকেট সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ইমন বলেন, ‘উইকেট ভালো ছিল। খুব বেশি দোষ দেওয়া যাবে না। দ্বিতীয় ইনিংসে আমরা যখন ব্যাট করেছি, তখন এক্সট্রা বাউন্স ছিল। এ ছাড়া অপ্রত্যাশিত টার্ন বা এমন কিছু ছিল না।’
