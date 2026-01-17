ঢাকা কি রংপুরের প্লে-অফের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বিপিএলে এরই মধ্যে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে তিনটি দল। বাকি একটি জায়গার জন্য লড়াইয়ে টিকে আছে রংপুর রাইডার্স ও ঢাকা ক্যাপিটালস। তবে সম্ভাবনা বেশি রংপুরের সামনে। তাদের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। ২ জয়ে মোহাম্মদ মিঠুনের দল পেয়েছে ৪ পয়েন্ট। সেরা চারের দৌড়ে টিকে থাকতে চাইলে আজ লিটন দাসদের বিপক্ষে জিততেই হবে ঢাকাকে। অন্যদিকে তাদের হারাতে পারলে শেষ দল হিসেবে প্লে-অফে জায়গা করে নেবে রংপুর। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-ভারত
১টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বিপিএল
রংপুর রাইডার্স-ঢাকা ক্যাপিটালস
বেলা ১টা, সরাসরি
চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
সন্ধ্যা ৬টা, সরাসরি
নাগরিক টিভি, সরাসরি
বিগ ব্যাশ লিগ
অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স-মেলবোর্ন রেনেগেডস
দুপুর ১২টা, সরাসরি
পার্থ স্কর্চার্স-মেলবোর্ন স্টার্স
বেলা ৩টা ১৫ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ২০
ডারবান-পার্ল
বিকেল ৫টা, সরাসরি
জোহানেসবার্গ-প্রিটোরিয়া
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান. ইউনাইটেড-ম্যানসিটি
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মি., সরাসরি
লিভারপুল-বার্নলি
রাত ৯টা, সরাসরি
নটিংহাম-আর্সেনাল
রাত ১১টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কোর্টনি ওয়ালশকে নিয়োগ দিয়েছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ড (জেডসি)। ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপ সামনে রেখে আফ্রিকান দলটির বোলিং পরামর্শক হিসেবে কাজ করবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি পেসার। বাংলাদেশের সাবেক পেস বোলিং কোচকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্১ ঘণ্টা আগে
শেষের পথে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। ২৬টি ম্যাচ মাঠে গড়ালেও এখনো ২০০ রানের দেখা মেলেনি। এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল সিলেট টাইটানসের ব্যাটার পারভেজ হোসেন ইমনের কাছে। তাঁর মতে, উইকেট ভালো না হওয়ার কারণেই কোনো দল এখন পর্যন্ত ২০০ রান করতে পারেনি।১ ঘণ্টা আগে
ক্রিকেট বিশ্বে আফগানিস্তানের আজকের এই অবস্থানের পেছনে যে কয়েকজনের অবদান আছে তাঁদের মধ্যে শাপুর জাদরান অন্যতম। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছেন সাবেক এই বাঁ হাতি পেসার। অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। পরিবার এবং আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) পক্ষ থেকে জাদরানের অসুস্থতার বিষয়টি নিশ্চিত কর২ ঘণ্টা আগে
ক্রিকেটের হালহকিকত যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে বৈভব সূর্যবংশী নামটাও অজানা নয়। তাঁর বয়স সবে ১৪; মুখাবয়বে এখনো শৈশবের ছোঁয়া। কিন্তু এই বয়সেই ক্রিকেটের এই বিস্ময় বালক ব্যাট হাতে আগুনের হলকা তুলছেন। যুব ক্রিকেট তো বটেই, তাঁর ব্যাটিং দক্ষতা আইপিএলের কল্যাণেও ক্রিকেটপ্রেমীদের জানা। সেই সূর্যবংশীদের বিপক্ষে৩ ঘণ্টা আগে