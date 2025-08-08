Ajker Patrika
পর্তুগিজ ক্লাবের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকের পর রোনালদো বলছেন, খেলা এখনো বাকি

ক্রীড়া ডেস্ক    
পর্তুগিজ ক্লাব রিও আভের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: ফেসবুক
পর্তুগিজ ক্লাব রিও আভের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: ফেসবুক

আমার এই ক্ষুধা কখনো কমবে না—গত সপ্তাহে তুলুজের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ জয়ের পর এমন কথা বলেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ক্লাব প্রীতি ম্যাচ হলেও তিনি গোল করার জন্য কতটা পাগল, সেটা তাঁর পারফরম্যান্সেই স্পষ্ট। ৪০ পেরোনো রোনালদোর আগুনে পারফরম্যান্সেই যেন খেই হারিয়ে ফেলছে প্রতিপক্ষ।

আলগার্ভে স্টেডিয়ামে গত রাতে ক্লাব প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে আল নাসর ও রিও আভে। স্বদেশি ক্লাবকে নিজের দেশে পেয়ে জ্বলে উঠেছেন রোনালদো। তাঁর হ্যাটট্রিকে আল নাসর জিতেছে ৪-০ গোলে। দুর্দান্ত এই জয়ের পর ম্যাচের কিছু মুহূর্তের ছবি রোনালদো তাঁর অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে শেয়ার করেছেন। যেখানে তাঁরও উদযাপনের কিছু ছবি রয়েছে। পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড লিখেছেন, ‘এভাবেই খেলতে হবে। আরও অনেক কিছু বাকি।’

রিও আভের বিপক্ষে গত রাতে ৩ মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল আল নাসর। সাদিও মানের অ্যাসিস্টে বাঁ পায়ে শটও নিয়েছিলেন রোনালদো। তবে রোনালদো ঠিকমতো লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি। ১১ মিনিটে তাঁর (রোনালদো) শট ঠেকিয়ে দেন আভে গোলরক্ষক সিজারি মিস্তা। রোনালদোর একাধিক গোল মিসের মহড়ায় ম্যাচে প্রথম গোল করেন আল নাসর ডিফেন্ডার মোহামেদ সিমাকান। ১৫ মিনিটে কর্নার থেকে সতীর্থের হেড থেকে পাওয়া পাস রিসিভ করেন হোয়াও ফেলিক্স। পরে ফেলিক্সের অ্যাসিস্টে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন সিমাকান।

শুরুতে একাধিক সুযোগ হাতছাড়া করা রোনালদো ম্যাচে নিজের প্রথম গোলের দেখা পান ৪৪ মিনিটে। ফেলিক্সের অ্যাসিস্টে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন রোনালদো। প্রথমার্ধ ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে আল নাসর। দ্বিতীয়ার্ধের সময়টা এরপর শুধুই রোনালদোর। ৬৩ মিনিটে আল নাসর স্ট্রাইকার ওয়েসলির পাস রিসিভ করে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন রোনালদো।

৬৭ মিনিটে অবশ্য রোনালদো পেয়ে যেতে পারতেন হ্যাটট্রিক। এবারও তাঁর শট প্রতিহত করেছেন আভে গোলরক্ষক মিস্তা। গোল মিসের পর হ্যাটট্রিক হতে রোনালদোর সময় লেগেছে কেবল ১ মিনিট। ৬৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। রোনালদোর হ্যাটট্রিকের পর কেউই গোল করতে পারেনি। পর্তুগিজ ক্লাব রিও আভের বিপক্ষে ৪-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে আল নাসর।

রিও আভের বিপক্ষে দাপট দেখিয়ে খেলেছে আল নাসর। ৬৮ শতাংশ বলের দখল নিয়ে প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর আল নাসর করেছে ৯ শট। অন্যদিকে আভে বল দখলে রাখে ৩২ শতাংশ। রোনালদোর দলের লক্ষ্য বরাবর আভে ৩ শট নিলেও কোনো গোল আদায় করতে পারেনি।

আল নাসরের পরের ম্যাচ ১০ আগস্ট। মেডিটারেনিও স্টেডিয়ামে ক্লাব প্রীতি ম্যাচে এবার তাদের প্রতিপক্ষ আলমেরিয়া। এই প্রীতি ম্যাচের পর আট দিন বিরতি পাচ্ছেন রোনালদোরা। ১৯ আগস্ট সৌদি সুপার কাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে আল নাসর-আল ইত্তিহাদ।

