ফিফা কংগ্রেসেও ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ‘যুদ্ধ’, ক্ষোভ ফিলিস্তিনি কর্মকর্তার

ফিফা কংগ্রেসে হ্যান্ডশেক করেননি ফিলিস্তিনি-ইসরায়েলি কর্মকর্তারা। ছবি: সংগৃহীত

ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলায় ফিলিস্তিনে নিরীহ মানুষের মৃত্যুর ঘটনা খবরের শিরোনাম হয়েছে অনেকবার। সামাজিক মাধ্যমে চোখ পড়তেই দেখা যায় ফিলিস্তিনিদের আর্তনাদ। ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গার্দিওলাসহ ক্রীড়াজগতের অনেকেই নিন্দা জানিয়েছেন ইসরায়েলি হামলার। ফিফা কংগ্রেসেও দেখা গেল এই যুদ্ধ।

ভ্যানকুভারের কনভেশন সেন্টারে গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে ফিফা কংগ্রেস। এই অনুষ্ঠানে এক পর্যায়ে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো মঞ্চে ডাকেন ফিলিস্তিন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান জিবরিল রাজৌব ও ইসরায়েলি প্রতিনিধি শেখ সুলিমানকে। কিন্তু শেখ সুলিমানের সঙ্গে করমর্দন করতে রাজি হননি রাজউব। এমনকি ইনফান্তিনোকেও কৌশলে এড়িয়ে গেছেন রাজৌব।

সুলিমানের সঙ্গে করমর্দন তো দূরে থাক, ছবি তুলতেও রাজি হননি রাজউব। তাতে করে মঞ্চে অদ্ভুত এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রাজৌব কেন করমর্দন করতে রাজি হননি, সেই ব্যাখ্যায় ফিলিস্তিনি ফুটবল সংস্থার সহ-সভাপতি সুসান শালাবি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলে, রাজৌব করমর্দন প্রত্যাখ্যান করার সময় কী বলেছিলেন, তিনি উদ্ধৃত করে বলেন: “আমি এমন কারও সঙ্গে হাত মেলাতে পারি না, যাকে ইসরায়েলিরা তাদের ফ্যাসিবাদ ও গণহত্যা ধামাচাপা দিতে এনেছে। আমরা অনেক যন্ত্রণার মধ্যে যাচ্ছি।’

