Ajker Patrika
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ফুটবল

হৃদয় থেকে আর্জেন্টিনা কোচ বললেন, ‘আমরা অনন্য’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ জুলাই ২০২৬, ০৩: ২৮
হৃদয় থেকে আর্জেন্টিনা কোচ বললেন, ‘আমরা অনন্য’

আরেকটি নাটকীয় প্রত্যাবর্তনে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। শেষ মুহূর্তে দুই গোল করে ইংল্যান্ডকে ২–১ ব্যবধানে হারানোর পর আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন কোচ লিওনেল স্কালোনি। তাঁর মতে, এই আর্জেন্টিনা দলকে আলাদা করে তুলেছে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার মানসিকতা।

ম্যাচ শেষে স্কালোনি বলেন, ‘আমরা অনন্য। এটা অহংকার নয়, হৃদয় থেকে বলছি। আমার ভাষা হারিয়ে গেছে। এটা আমাদের দেশ ও দেশের মানুষের জন্য বিরাট আনন্দের মুহূর্ত। এই দল আমাকে কখনো বিস্মিত করা থামায় না। খেলোয়াড়রা দলের জন্য যা করছে, সেটা মানুষকে বোঝানো খুব কঠিন।’

স্কালোনির চোখে তাঁর দলের সবচেয়ে বড় শক্তি আত্মনিবেদন, ‘তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিছুই বাকি রাখে না। নিজেদের সবকিছু উজাড় করে দেয়। রোববারও আমরা জয়ের জন্য সর্বস্ব দিয়ে লড়ব।’

আটলান্টা স্টেডিয়ামে উপস্থিত আর্জেন্টাইন সমর্থকদের কৃতিত্ব দিতেও ভুললেন না আর্জেন্টিনা কোচ,‘আজ এই মানুষগুলো আমাদের ম্যাচ জিততে সাহায্য করেছে।’

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৮৫ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে থেকেও ম্যাচে ফিরে এসেছে আর্জেন্টিনা। শেষ দিকে এনসো ফের্নান্দেস ও লাউতারো মার্তিনেসর গোলে জয় নিশ্চিত করে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে আলবিসেলেস্তেরা। রোববার নিউ জার্সিতে শিরোপার লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষ স্পেন।

বিষয়:

আর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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