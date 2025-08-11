Ajker Patrika
বাংলাদেশের র‍্যাঙ্কিং নিয়ে কী ভাবছেন কোচ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। ছবি: বাফুফে
বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। ছবি: বাফুফে

ফিফার সবশেষ প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় চমক দেখিয়েছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। ২৪ ধাপ উন্নতি করে উঠে এসেছে ১০৪ নম্বরে। আর কোনো দলই এতটা বড় লাফ দিতে পারেনি। উন্নতির এই ধারা বজায় রাখতে চান কোচ পিটার বাটলার। বাংলাদেশকে সেরা ১০০ দলের ভেতর রাখত কাজ চালিয়ে যাবেন তিনি।

জাতীয় দলের পর এবার অনূর্ধ্ব-২০ দল নিয়ে লাওসেও জাদু দেখিয়েছেন বাটলার। বাছাই পেরিয়ে নিয়ে গেছেন অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের মূলপর্বে। যদিও বাছাইপর্বে শেষ ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ৬-১ গোলে হেরে যায় বাংলাদেশ। গ্রুপ রানার্সআপ হিসেবে তাই প্রথমবার পা রাখতে হয় এশিয়ান কাপে।

লাওস থেকেই নিজ দেশ ইংল্যান্ডে যাওয়ার কথা বাটলারের। ফিরবেন সেপ্টেম্বরে। ছুটিতে যাওয়ার আগে বাফুফের পাঠানো ভিডিও বার্তায় বাটলার মেয়েদের নিয়ে বলেন, ‘তারা যা পেয়েছে স্বীকৃতি, প্রশংসা—সবকিছুই তাদের প্রাপ্য। এখন আমাদের অবস্থান ১০৪। আমি জানি যে, এটা খুব দ্রুতই নিচে নেমে যেতে পারে, আবার দ্রুত উপরেও উঠতে পারে। তাই আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে, অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে, যেন ফিফা র‍্যাঙ্কিং বজায় রাখা যায় এবং সেটাকে ১০০ ’র ভেতরে আনা যায়।’

দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে গতকাল চাইলেই বাস পার্ক করে খেলাতে পারতেন বাংলাদেশ কোচ। কেন খেলাননি, ‘দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের ভালোভাবেই চাপে ফেলেছিল তারা। তবে প্রথমার্ধে আমরা সমানতালে লড়েছি। চাইলে রক্ষণে গিয়ে “বাস পার্ক” করে খেলতে পারতাম, যত দূরে সম্ভব বল ঠেলে দিয়ে মরিয়া হয়ে রক্ষণ সামলাতে পারতেম। কিন্তু আমি এসবের পক্ষপাতী নই, এভাবে কাজও করি না। সবমিলিয়ে আমি আনন্দিত এবং মেয়েদের নিয়ে গর্বিত। তবে এটা সাপ-লুডুর মতো যা উপরে ওঠে, কখনও কখনও আবার নিচে নেমে আসে।’

