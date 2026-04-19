নতুন কোচকে মেসির ‘উপহার’

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সম্প্রতি ইন্টার মায়ামির কোচের পদ ছাড়েন হাভিয়ের মাশচেরানো। অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন গিয়েরমো হোয়োস। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) কলোরাডোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ম্যাচ দিয়ে আজ মায়ামির ডাগআউটে অভিষেক হয়েছে তাঁর। অভিষেকেই এই কোচকে জয় উপহার দিলেন লিওনেল মেসি।
কলোরাডোকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে মায়ামি। ফ্লোরিডার ক্লাবটির জয়ের নায়ক মেসি। পূর্ণ তিন পয়েন্ট তুলে নেওয়ার পথে দুইবার জালে বল জড়িয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। মায়ামির হয়ে বাকি গোলটা করে জার্মান বার্তেরামে।
কিনশাসার মতো উৎসব খুব কম শহরই করতে জানে। ৩১ মার্চ রাতে সেখানে যা ঘটেছে, তেমন বড় উৎসব শহরটি খুব কমই দেখেছে। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর প্রতিটি প্রান্ত যেন এক হয়ে গিয়েছিল লিনগালা ভাষার সেই অতি পরিচিত প্রবাদটির সুরে—‘রাত যতই দীর্ঘ হোক, ভোর আসবেই।’৪০ মিনিট আগে
পূর্বাচলে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রিকেট স্টেডিয়ামের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। গত দেড় বছরে চারজন সভাপতি পেয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এদের সবারই পা পড়েছে পূর্বাচলে। কিন্তু কাজের কাজটা এখনো হয়নি। থমকেই আছে স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ।১৬ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপে ইরানকে কি দেখা যাবে! গত বছরের মার্চে দুবার পিছিয়ে পড়েও উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ২-২ গোলের ড্রয়ে সপ্তমবারের মতো জায়গা করে নেয় বিশ্বকাপে। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ২১ নম্বরে থাকা দলটি অভিজ্ঞতায় টইটম্বুর হলেও মাঠের বাইরের চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা আর সরাসরি যুদ্ধাবস্থা তাদের প্রস্তুতিতে এক বিষণ্ন কালো মেঘের১৮ ঘণ্টা আগে