ভারতকে হারিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের উন্নতি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ০৩
১৮০ নম্বরে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারতকে হারিয়ে আরও একটি সুখবর পেল বাংলাদেশ। আজ ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা) কর্তৃক হালনাগাদ করা সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে ৩ ধাপ এগিয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দল। ১৮৩ থেকে উঠে এসেছে ১৮০–তে।

জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৮ নভেম্বর মাঠে নামার আগে র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই দলের দুরত্ব ছিল ৪৬ ধাপ। লড়াইয়ে অবশ্য তা চোখে পড়েনি। শেখ মোরসালিনের একমাত্র গোলে ২২ বছর পর ভারতকে হারানোর স্বাদ পায় বাংলাদেশ। মাঠ ছেড়েছে ১–০ গোলের জয় নিয়ে।

গত ফিফা উইন্ডোতে ভারতের আগে নেপালের বিপক্ষে খেলেছেন হামজা–শমিতরা। জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে অবশ্য এগিয়ে গিয়েও জিততে পারেনি স্বাগতিকেরা। শেষ মুহূর্তের গোলে ম্যাচ ২–২ গোলে ড্র করেছে নেপাল। যদিও তখন নেপাল ছিল র‍্যাঙ্কিংয়ের বাংলাদেশের চেয়ে ৩ ধাপ এগিয়ে থাকা দল।

সর্বশেষ হালনাগাদে ১৭.১৩ রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে। সবমিলিয়ে বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ৯১১.১৯। গত মাসে হালনাগাদকৃত র‍্যাঙ্কিংয়ে তা ছিল ৮৯৪.০৬। বাংলাদেশের কাছে হেরে ৬ ধাপ অবনতি হয়েছে ভারতের । ১৩৬ থেকে ১৪২–এ নেমেছে তারা। নেপালেরও অবনতি হয়েছে দুই ধাপ (১৮২)।

র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা দশেও হয়েছে অদলবদল। মরক্কোকে পেছনে ফেলে ১০ নম্বরে আছে ক্রোয়েশিয়া। দুই ধাপ এগিয়ে পাঁচে আছে ব্রাজিল। পেছনে ফেলেছে পর্তুগাল (৬) ও নেদারল্যান্ডসকে (৭)। আটে বেলজিয়াম ও নয়ে রয়েছে জার্মানি।

যথারীতি শীর্ষে থেকে বছর শেষ করছে স্পেন। দুইয়ে আর্জেন্টিনা, তিনে ফ্রান্স ও চারে রয়েছে ইংল্যান্ড।

