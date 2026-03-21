কেন রোনালদোকে ছাড়াই দল ঘোষণা করল পর্তুগাল

ক্রীড়া ডেস্ক    
পর্তুগাল দলে এবার সুযোগ মেলেনি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে দুটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে। গত রাতে পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেজ দল ঘোষণা করেছেন। তবে এই দলে জায়গা হয়নি তারকা ফরোয়ার্ড ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর।

মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। এই দুই ম্যাচ সামনে রেখে পর্তুগাল গত রাতে ২৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। তবে সময়ের তারকা ফুটবলার রোনালদোর এই দলে জায়গা হয়নি। কারণ, হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট থেকে এখনো তিনি সেরে উঠতে পারেননি।

এক মাস ধরে মাঠের ফুটবল থেকে দূরে আছেন রোনালদো। সৌদি প্রো লিগে ২৮ ফেব্রুয়ারি আল ফেইয়ার বিপক্ষে খেলতে নেমে মাংশপেশিতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই ম্যাচে আল নাসর জিতেছিল ৩-১ গোলে। দুই সপ্তাহ ধরে মাদ্রিদে চিকিৎসা নিলেও সেরে উঠতে পারেননি তিনি।

প্রীতি ম্যাচের দলে রোনালদো জায়গা পাননি ঠিকই। তবে তাঁর বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কোনোরকম ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন মার্তিনেজ। পর্তুগাল কোচ বলেন, ‘রোনালদো এ মৌসুমে যা করেছে, তা অসাধারণ। তার চোট গুরুতর নয়। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সেরে উঠবে সে। বিশ্বকাপে পর্তুগালের ফরোয়ার্ড পজিশনে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও গনসালো রামোস থাকবে। পাশাপাশি একজন তৃতীয় স্ট্রাইকার দরকার।’

২৮ মার্চ আজতেকা স্টেডিয়ামে স্বাগতিক মেক্সিকোর বিপক্ষে খেলবে পর্তুগাল। মাঝে তিন দিন বিরতি পাবে মার্তিনেজের দল। ১ এপ্রিল জর্জিয়ার আটলান্টা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে পর্তুগাল-যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে আই গ্রুপে পর্তুগালের প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তান, কলম্বিয়া ও বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের প্লে-অফ থেকে উঠে আসা আরেকটি দল। এবারের বিশ্বকাপেই প্রথমবারের মতো ৪৮ দল অংশ নিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের পর্তুগালের দল

গোলরক্ষক:
দিয়োগো কস্তা (এফসি পোর্তো), জোসে সা (উলভারহ্যাম্পটন), রুই সিলভা (স্পোর্টিং লিসবন)

রক্ষণভাগ:
মাথিউস নুনিয়েস (ম্যানচেস্টার সিটি), দিয়োগো দালোত (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), হোয়াও কানসেলো (বার্সেলোনা), নুনো মেন্দেস (প্যারিস সেন্ট-জার্মেই), গনসালো ইনাসিও (স্পোর্টিং লিসবন), রেনাতো ভিগা (ভিয়ারিয়াল), আন্তোনিও সিলভা (বেনফিকা), টমাস আরাউহো (বেনফিকা)

মিডফিল্ডাররা:

রুবেন নেভেস (আল-হিলাল), সামু কস্তা (মায়োর্কা), মাতিউস ফার্নান্দেস (ওয়েস্ট হ্যাম), হোয়াও নেভেস (পিএসজি), ভিতিনিয়া (পিএসজি), ব্রুনো ফার্নান্দেজ ((ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), রদ্রিগো মোরা (এফসি পোর্তো)

আক্রমণভাগ:

রিকার্দো হোর্তা (ব্রাগা), পেদ্রো গনকালভেস (স্পোর্টিং লিসবন), হোয়াও ফেলিক্স (আল-নাসর), ফ্রানসিস্কো ত্রিনকাও (স্পোর্টিং লিসবন), ফ্রানসিস্কো কনসেইকাও (জুভেন্টাস), রাফায়েল লিয়াও (এসি মিলান), পেদ্রো নেতো (চেলসি), গনসালো গেদেস (রিয়াল সোসিয়েদাদ), গনসালো রামোস (পিএসজি)

হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

আয়রন ডোমের তথ্য ইরানে পাচার করেছেন ইসরায়েলি সেনা

ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

ইরাক থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করছে ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বেচবে না সুইজারল্যান্ড

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ধস নামবে মার্কিন অর্থনীতিতে: ফেডারেল রিজার্ভ কর্মকর্তা

ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ধস নামবে মার্কিন অর্থনীতিতে: ফেডারেল রিজার্ভ কর্মকর্তা

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ধস নামবে মার্কিন অর্থনীতিতে: ফেডারেল রিজার্ভ কর্মকর্তা

ইরাক থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করছে ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বেচবে না সুইজারল্যান্ড

ইরাক থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করছে ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বেচবে না সুইজারল্যান্ড

হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

হরমুজ প্রণালি খুলে দিল ইরান, পারাপারে মানতে হবে যে শর্ত

৮ ঘণ্টা ওড়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট জানলেন কানাডায় অবতরণের অনুমতি নেই

৮ ঘণ্টা ওড়ার পর এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট জানলেন কানাডায় অবতরণের অনুমতি নেই

ঈদের সালামি পেয়ে কী করবে তাসকিনের ছেলে

ঈদের সালামি পেয়ে কী করবে তাসকিনের ছেলে

মেয়েদের পাঁচ তারকা হোটেলে না রাখায় খোঁচা দিলেন কোচ

মেয়েদের পাঁচ তারকা হোটেলে না রাখায় খোঁচা দিলেন কোচ

কেন রোনালদোকে ছাড়াই দল ঘোষণা করল পর্তুগাল

কেন রোনালদোকে ছাড়াই দল ঘোষণা করল পর্তুগাল

ভিয়েতনামে পৌঁছেই জামাল-শমিতরা বলছেন, ঈদ মোবারক

ভিয়েতনামে পৌঁছেই জামাল-শমিতরা বলছেন, ঈদ মোবারক