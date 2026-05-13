Ajker Patrika
অন্য খেলা

কলকাতার ভাগ্যে কী রয়েছে

ক্রীড়া ডেস্ক    
কলকাতার ভাগ্যে কী রয়েছে
নিজেদের সবশেষ চার ম্যাচের চারটিতেই জিতেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ছবি: ক্রিকইনফো

১০ দলের আইপিএলে এখন লড়াই চলছে আট দলের। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস এরই মধ্যে প্লে অফের দৌড় থেকে ছিটকে গেছে। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে গুজরাট টাইটান্স। দুই ও তিনে থাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দুই দলেরই পয়েন্ট ১৪। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে চারে পাঞ্জাব কিংস।

আজ রায়পুরে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে কলকাতা নাইট রাইডার্স-বেঙ্গালুরু ম্যাচ। প্লে-অফে উঠতে হলে কলকাতার হাতে থাকা চার ম্যাচ তো জিততে হবেই। এমনকি তাকিয়ে থাকতে হবে অন্যান্য দলের দিকেও। ১০ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে কলকাতা অবস্থান করছে আট নম্বরে। এক নজরে দেখে নিন আজ টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

টিভিতে আজকের খেলা (১৩ মে, ২০২৬)
ম্যাচমুখোমুখি কারাশুরুর সময় সরাসরি সম্প্রচার
আইপিএলবেঙ্গালুরু-কলকাতারাত ৮টাস্টার স্পোর্টস ৩
মেয়েদের ২য় ওয়ানডেইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ডসন্ধ্যা ৬টাসনি টেন ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগম্যানসিটি-ক্রিস্টাল প্যালেসরাত ১টাস্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

হজ কাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী

হজ কাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী

সম্পর্কিত

বিসিবির নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে আছেন যাঁরা

বিসিবির নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে আছেন যাঁরা

‘ধুলোয় মিশে যাচ্ছে পাকিস্তানের ক্রিকেট, বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে সবার কাছেই হারে তারা’

‘ধুলোয় মিশে যাচ্ছে পাকিস্তানের ক্রিকেট, বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে সবার কাছেই হারে তারা’

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

শেষ মুহূর্তের ভুলে জিততে না পারায় হতাশ রোনালদো

শেষ মুহূর্তের ভুলে জিততে না পারায় হতাশ রোনালদো