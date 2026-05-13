কলকাতার ভাগ্যে কী রয়েছে

১০ দলের আইপিএলে এখন লড়াই চলছে আট দলের। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস এরই মধ্যে প্লে অফের দৌড় থেকে ছিটকে গেছে। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে গুজরাট টাইটান্স। দুই ও তিনে থাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দুই দলেরই পয়েন্ট ১৪। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে চারে পাঞ্জাব কিংস।
আজ রায়পুরে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে কলকাতা নাইট রাইডার্স-বেঙ্গালুরু ম্যাচ। প্লে-অফে উঠতে হলে কলকাতার হাতে থাকা চার ম্যাচ তো জিততে হবেই। এমনকি তাকিয়ে থাকতে হবে অন্যান্য দলের দিকেও। ১০ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে কলকাতা অবস্থান করছে আট নম্বরে। এক নজরে দেখে নিন আজ টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|আইপিএল
|বেঙ্গালুরু-কলকাতা
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ৩
|মেয়েদের ২য় ওয়ানডে
|ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
|সন্ধ্যা ৬টা
|সনি টেন ১
|ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
|ম্যানসিটি-ক্রিস্টাল প্যালেস
|রাত ১টা
|স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
