হামজার যে গোল নিয়ে শোরগোল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হামজা চৌধুরী কি কখনো গোলকিপিং করেছেন? হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন? গতকাল নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন। ঘড়ির কাটায় ৯০ মিনিটের খেলায় খেলেছেন ৮০ মিনিটের মতো। মাঠের এপাশ থেকে ওপাশ, সর্বত্র নিংড়ে দিয়েছেন নিজেকে।
সাম্প্রতিক সময়ে গোল বাংলাদেশের কাছে সোনার হরিণের মতো। কোনো ম্যাচের আগে অবধারিতভাবে ফুটবলারদের কাছে প্রশ্ন থাকে, গোল করা নিয়ে কীভাবে কাজ করছেন। হামজা ফরোয়ার্ড নন, তবু তাঁর দিকে একই প্রশ্ন না করে উপায় ছিল না। নিজের স্বভাবজাত হাসিতে তখন হামজা বলে দেন চেষ্টা করব। সেই চেষ্টার ফসল এতটাই যে,৬ ম্যাচ খেলে নামের পাশে ৪ গোল যোগ করে ফেলেছেন তিনি। আর গতকাল যা করলেন রীতিমত অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, অকল্পনীয় কোনো বিশেষণেই তা ফেলা যায় না।
ওভারহেড কিকে গোল—তাও একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের কাছ থেকে। বাংলাদেশ কেন ফুটবল দুনিয়াতেই তা বিরল। এমনই এক গোল শোরগোল ফেলে দিয়েছে। আবার সেটাও ঠিক তেমন মুহূর্তে, তেমন পরিস্থিতিতে এমন গোল করার জন্য বাংলাদেশের আছেন এক হামজাই! যাঁর খেলায় মিশে আছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের ছোঁয়া।
জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে পিছিয়ে যাওয়া বাংলাদেশকে ম্যাচে ফেরাতে হামজার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন সবাই। বিরতির পর প্রথম মিনিটেই কাটা দিয়ে উঠল গায়ের লোম। জামালের বাড়ানো ভলি পেয়ে কোনো বিকল্প চিন্তা না করে হাওয়ায় ভেসে গেলেন হামজা। দুই পা ছড়িয়ে অসাধারণ এক সামঞ্জস্যে কোনাকুনিভাবে বল ফেললেন জালে।
গ্যালারি থেকে কেউ গর্জে উঠলেন, কেউবা হতবাক হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠিক এর চার মিনিট পর আবারও হামজা জাদুতে মুগ্ধ হতে হয়। পেনাল্টিতে এমন একটি শট নিলেন যা আপনি ইউরোপিয়ান বা লাতিন ফুটবলে দেখে অভ্যস্ত। পানেনকা শটে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে বোকা বনতে দেখাও এক অন্যরকম প্রশান্তির। হামজা সেটাই করেছেন।
বাংলাদেশের জার্সিতে তাঁর প্রথম গোলটি এসেছিল হেড থেকে। এরপর হংকংয়ের বিপক্ষে ফ্রি কিক থেকে গোল। ওভারহেড–পানেনকা সবকিছুতেই যেন পটু। রক্ষণের কথা নিশ্চয় আলাদা করে না বললে নয়। আক্রমণ প্রতিহত করা থেকে শুরু করে ওপরে ওঠার কাজটা এই মুহূর্তে তাঁর চেয়ে ভালো আর কেইবা পারে। বাংলাদেশ দলে শুধুমাত্র গোলকিপিং করাটাই বাকি রেখেছেন তিনি। করতে দিলে হয়তো হতাশ করবেন না। ঠিক যেমন নেপাল কোচ হরি খড়কা বলছিলেন, ‘এটা তো কোচের কৌশল (হামজাকে তুলে নেওয়া)। তবে আমি মনে করি, যদি হামজা খেলত, তাহলে আমাদের দ্বিতীয় গোল পাওয়াটা কঠিন হতো।’
নিজের একক নৈপুণ্য দেখানোর পরও ২–২ গোলের ড্রয়ে হামজা আড়াল করতে পারলেন না হতাশা, ‘আবারও হতাশাময় এক সমাপ্তি, যে ম্যাচটিতে আমাদের জেতা উচিত ছিল। আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য সবসময়ের মতোই ধন্যবাদ। একতাবদ্ধ থাকতে হবে আমাদের। সবাই মিলে তৈরি হতে হবে বড় ম্যাচের জন্য।’
সেই বড় ম্যাচটা ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে। কোচ হাভিয়ের কাবেরাকে কৌশল সাজাতে হবে হামজাকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু নিজের কাজটা ঠিকঠাক মতো কি করতে পারছেন তিনি? নেপালের বিপক্ষে প্রথমার্ধে রাকিব হোসেনকে বাঁয়ে ও ফয়সাল আহমেদ ফাহিমকে ডানে খেলান তিনি। দুজন কোনোভাবেই একে অপরের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছিলেন না। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁদের সহজাত পজিশনে ফেরানোর পরই বদলে যেতে শুরু করে বাংলাদেশের আক্রমণভাগের চিত্র।
সাংবাদিকদের জন্য বরাবরই অনুশীলন দরজা বন্ধ রাখেন কাবরেরা। অথচ শেষ মুহূর্তে নেপালকে সমতায় ফেরানো গোল করা অনন্ত তামাং খেলেন বাংলাদেশি ক্লাব ফর্টিস এফসির হয়ে। সেই ফর্টিসের বিপক্ষেই কিছুদিন আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। দিনশেষে কাবরেরা কী পেলেন তা আর বলে দেওয়ার কিছু নেই। আগামীকাল আসা ভারতীয় দলের বিপক্ষে কী কৌশল সাজাবেন সেটাই দেখার অপেক্ষা।
হামজা চৌধুরী কি কখনো গোলকিপিং করেছেন? হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন? গতকাল নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন। ঘড়ির কাটায় ৯০ মিনিটের খেলায় খেলেছেন ৮০ মিনিটের মতো। মাঠের এপাশ থেকে ওপাশ, সর্বত্র নিংড়ে দিয়েছেন নিজেকে।
সাম্প্রতিক সময়ে গোল বাংলাদেশের কাছে সোনার হরিণের মতো। কোনো ম্যাচের আগে অবধারিতভাবে ফুটবলারদের কাছে প্রশ্ন থাকে, গোল করা নিয়ে কীভাবে কাজ করছেন। হামজা ফরোয়ার্ড নন, তবু তাঁর দিকে একই প্রশ্ন না করে উপায় ছিল না। নিজের স্বভাবজাত হাসিতে তখন হামজা বলে দেন চেষ্টা করব। সেই চেষ্টার ফসল এতটাই যে,৬ ম্যাচ খেলে নামের পাশে ৪ গোল যোগ করে ফেলেছেন তিনি। আর গতকাল যা করলেন রীতিমত অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, অকল্পনীয় কোনো বিশেষণেই তা ফেলা যায় না।
ওভারহেড কিকে গোল—তাও একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের কাছ থেকে। বাংলাদেশ কেন ফুটবল দুনিয়াতেই তা বিরল। এমনই এক গোল শোরগোল ফেলে দিয়েছে। আবার সেটাও ঠিক তেমন মুহূর্তে, তেমন পরিস্থিতিতে এমন গোল করার জন্য বাংলাদেশের আছেন এক হামজাই! যাঁর খেলায় মিশে আছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের ছোঁয়া।
জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে পিছিয়ে যাওয়া বাংলাদেশকে ম্যাচে ফেরাতে হামজার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন সবাই। বিরতির পর প্রথম মিনিটেই কাটা দিয়ে উঠল গায়ের লোম। জামালের বাড়ানো ভলি পেয়ে কোনো বিকল্প চিন্তা না করে হাওয়ায় ভেসে গেলেন হামজা। দুই পা ছড়িয়ে অসাধারণ এক সামঞ্জস্যে কোনাকুনিভাবে বল ফেললেন জালে।
গ্যালারি থেকে কেউ গর্জে উঠলেন, কেউবা হতবাক হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠিক এর চার মিনিট পর আবারও হামজা জাদুতে মুগ্ধ হতে হয়। পেনাল্টিতে এমন একটি শট নিলেন যা আপনি ইউরোপিয়ান বা লাতিন ফুটবলে দেখে অভ্যস্ত। পানেনকা শটে প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে বোকা বনতে দেখাও এক অন্যরকম প্রশান্তির। হামজা সেটাই করেছেন।
বাংলাদেশের জার্সিতে তাঁর প্রথম গোলটি এসেছিল হেড থেকে। এরপর হংকংয়ের বিপক্ষে ফ্রি কিক থেকে গোল। ওভারহেড–পানেনকা সবকিছুতেই যেন পটু। রক্ষণের কথা নিশ্চয় আলাদা করে না বললে নয়। আক্রমণ প্রতিহত করা থেকে শুরু করে ওপরে ওঠার কাজটা এই মুহূর্তে তাঁর চেয়ে ভালো আর কেইবা পারে। বাংলাদেশ দলে শুধুমাত্র গোলকিপিং করাটাই বাকি রেখেছেন তিনি। করতে দিলে হয়তো হতাশ করবেন না। ঠিক যেমন নেপাল কোচ হরি খড়কা বলছিলেন, ‘এটা তো কোচের কৌশল (হামজাকে তুলে নেওয়া)। তবে আমি মনে করি, যদি হামজা খেলত, তাহলে আমাদের দ্বিতীয় গোল পাওয়াটা কঠিন হতো।’
নিজের একক নৈপুণ্য দেখানোর পরও ২–২ গোলের ড্রয়ে হামজা আড়াল করতে পারলেন না হতাশা, ‘আবারও হতাশাময় এক সমাপ্তি, যে ম্যাচটিতে আমাদের জেতা উচিত ছিল। আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য সবসময়ের মতোই ধন্যবাদ। একতাবদ্ধ থাকতে হবে আমাদের। সবাই মিলে তৈরি হতে হবে বড় ম্যাচের জন্য।’
সেই বড় ম্যাচটা ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে। কোচ হাভিয়ের কাবেরাকে কৌশল সাজাতে হবে হামজাকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু নিজের কাজটা ঠিকঠাক মতো কি করতে পারছেন তিনি? নেপালের বিপক্ষে প্রথমার্ধে রাকিব হোসেনকে বাঁয়ে ও ফয়সাল আহমেদ ফাহিমকে ডানে খেলান তিনি। দুজন কোনোভাবেই একে অপরের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছিলেন না। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁদের সহজাত পজিশনে ফেরানোর পরই বদলে যেতে শুরু করে বাংলাদেশের আক্রমণভাগের চিত্র।
সাংবাদিকদের জন্য বরাবরই অনুশীলন দরজা বন্ধ রাখেন কাবরেরা। অথচ শেষ মুহূর্তে নেপালকে সমতায় ফেরানো গোল করা অনন্ত তামাং খেলেন বাংলাদেশি ক্লাব ফর্টিস এফসির হয়ে। সেই ফর্টিসের বিপক্ষেই কিছুদিন আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। দিনশেষে কাবরেরা কী পেলেন তা আর বলে দেওয়ার কিছু নেই। আগামীকাল আসা ভারতীয় দলের বিপক্ষে কী কৌশল সাজাবেন সেটাই দেখার অপেক্ষা।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সবশেষ আসরে নিজের মারকুটে ব্যাটিং স্বামর্থ্যের প্রমাণ দেন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে ৩৫ বলে ১০১ রান করে আইপিএল ইতিহাসে জায়গা করে নেন এই ব্যাটার। এবার এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার টুর্নামেন্টেও ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন সূর্যবংশী। বসেছেন র১৮ মিনিট আগে
ঢাকায় আজ শেষ হয়েছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। ভারত, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে লড়াই করে দুই ইভেন্টে দুটি পদক জিতেছে বাংলাদেশ। কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপা জিতেছেন হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার। কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন কুলসুম আক্তার মনি।২ ঘণ্টা আগে
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দিনের বাজে ফিল্ডিং ছাড়া বাকি চারদিনই ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ ছিল নাজমুল হোসেন শান্তর দলের। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিংয়ে দাপুটে বাংলাদেশ জয় পেয়েছে এক দিন হাতে রেখেই। এবার স্বাগতিকদের ঘায়েল করতে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাতে যাচ্ছে আইরিশরা৩ ঘণ্টা আগে
৬ বছর পর টেস্ট ফিরল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। এর আগে সবশেষ ২০১৯ সালের নভেম্বরে ভেন্যুটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে গোলাপি বলের টেস্ট খেলেছিল ভারত। লম্বা বিরতির পর ইডেন গার্ডেন্সে লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেট ফেরার দিনে উন্মাদনার কমতি ছিল না ভক্তদের। প্রথম দিনের খেলা শেষে সব উন্মাদনার মধ্যমণি হয়ে থাকলেন যশপ্রীত৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সবশেষ আসরে নিজের মারকুটে ব্যাটিং স্বামর্থ্যের প্রমাণ দেন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে ৩৫ বলে ১০১ রান করে আইপিএল ইতিহাসে জায়গা করে নেন এই ব্যাটার। এবার এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার টুর্নামেন্টেও ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন সূর্যবংশী। বসেছেন রোহিত শর্মা ও ঋষভ পন্তের পাশে।
টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে মাঠে নামে ভারত ‘এ’ দল। দোহার ওয়েস্ট অ্যান্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ২৯৭ রান তোলে তারা। দলকে বিশাল পুঁজি এনে দিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখেন সূর্যবংশী। মাঠ ছাড়ার সময় তাঁর নামের পাশে জ্বলজ্বল করছিল ১৪৪ রান। এই ব্যাটারের ৩২ বলের ইনিংসটা সাজানো ১৫ ছক্কা ও ১১ চারে।
ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে এটা টি-টোয়েন্টিতে যৌথভাবে দ্বিতীয় দ্রুততম শতক। সমান বলে সেঞ্চুরি হাঁকান রোহিত ও পন্ত। দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটি অভিষেক শর্মা ও উর্ভিল প্যাটেলের দখলে। তাঁরা দুজনেই ২৮ বলে সেঞ্চুরি করেছেন।
রেকর্ডের পরিবর্তে সূর্যবংশীর জন্য দিনটা বাজে যেতে পারতো। শূন্য রানেই জীবন পান তিনি। নতুন জীবন পেয়ে এর সঠিক ব্যবহারই করেছেন। তাঁকে আউট করতে না পারার সুযোগ হাতছাড়া করার চড়া মূল্য দিতে হয়েছে আরব আমিরাতের বোলারদের। সূর্যবংশীকে যেন বল করতেই ভয় পাচ্ছিলেন আরব আমিরাতের বোলাররা।
রেকর্ড সেঞ্চুরি করার পথে মাত্র ১৭ বলে ফিফটি করেন সূর্যবংশী। তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের ঘরে যেতে খেলেন ৩৩ বল। মুহাম্মাদ আরফানের বলে বাউন্ডারি মেরে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন সূর্যবংশী। টি–টোয়েন্টিতে এটাই তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। স্ট্রাইকরেট ৩৪২।
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সবশেষ আসরে নিজের মারকুটে ব্যাটিং স্বামর্থ্যের প্রমাণ দেন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে ৩৫ বলে ১০১ রান করে আইপিএল ইতিহাসে জায়গা করে নেন এই ব্যাটার। এবার এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার টুর্নামেন্টেও ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন সূর্যবংশী। বসেছেন রোহিত শর্মা ও ঋষভ পন্তের পাশে।
টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে মাঠে নামে ভারত ‘এ’ দল। দোহার ওয়েস্ট অ্যান্ড পার্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ২৯৭ রান তোলে তারা। দলকে বিশাল পুঁজি এনে দিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখেন সূর্যবংশী। মাঠ ছাড়ার সময় তাঁর নামের পাশে জ্বলজ্বল করছিল ১৪৪ রান। এই ব্যাটারের ৩২ বলের ইনিংসটা সাজানো ১৫ ছক্কা ও ১১ চারে।
ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে এটা টি-টোয়েন্টিতে যৌথভাবে দ্বিতীয় দ্রুততম শতক। সমান বলে সেঞ্চুরি হাঁকান রোহিত ও পন্ত। দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটি অভিষেক শর্মা ও উর্ভিল প্যাটেলের দখলে। তাঁরা দুজনেই ২৮ বলে সেঞ্চুরি করেছেন।
রেকর্ডের পরিবর্তে সূর্যবংশীর জন্য দিনটা বাজে যেতে পারতো। শূন্য রানেই জীবন পান তিনি। নতুন জীবন পেয়ে এর সঠিক ব্যবহারই করেছেন। তাঁকে আউট করতে না পারার সুযোগ হাতছাড়া করার চড়া মূল্য দিতে হয়েছে আরব আমিরাতের বোলারদের। সূর্যবংশীকে যেন বল করতেই ভয় পাচ্ছিলেন আরব আমিরাতের বোলাররা।
রেকর্ড সেঞ্চুরি করার পথে মাত্র ১৭ বলে ফিফটি করেন সূর্যবংশী। তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের ঘরে যেতে খেলেন ৩৩ বল। মুহাম্মাদ আরফানের বলে বাউন্ডারি মেরে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন সূর্যবংশী। টি–টোয়েন্টিতে এটাই তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। স্ট্রাইকরেট ৩৪২।
হামজা চৌধুরী কি কখনো গোলকিপিং করেছেন? হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন? গতকাল নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন। ঘড়ির কাটায় ৯০ মিনিটের খেলায় খেলেছেন ৮০ মিনিটের মতো। মাঠের এপাশ থেকে ওপাশ, সর্বত্র নিংড়ে দিয়েছেন নিজেকে।৩৬ মিনিট আগে
ঢাকায় আজ শেষ হয়েছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। ভারত, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে লড়াই করে দুই ইভেন্টে দুটি পদক জিতেছে বাংলাদেশ। কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপা জিতেছেন হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার। কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন কুলসুম আক্তার মনি।২ ঘণ্টা আগে
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দিনের বাজে ফিল্ডিং ছাড়া বাকি চারদিনই ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ ছিল নাজমুল হোসেন শান্তর দলের। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিংয়ে দাপুটে বাংলাদেশ জয় পেয়েছে এক দিন হাতে রেখেই। এবার স্বাগতিকদের ঘায়েল করতে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাতে যাচ্ছে আইরিশরা৩ ঘণ্টা আগে
৬ বছর পর টেস্ট ফিরল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। এর আগে সবশেষ ২০১৯ সালের নভেম্বরে ভেন্যুটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে গোলাপি বলের টেস্ট খেলেছিল ভারত। লম্বা বিরতির পর ইডেন গার্ডেন্সে লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেট ফেরার দিনে উন্মাদনার কমতি ছিল না ভক্তদের। প্রথম দিনের খেলা শেষে সব উন্মাদনার মধ্যমণি হয়ে থাকলেন যশপ্রীত৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকায় আজ শেষ হয়েছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। ভারত, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে লড়াই করে দুই ইভেন্টে দুটি পদক জিতেছে বাংলাদেশ। কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপা জিতেছেন হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার। কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন কুলসুম আক্তার মনি।
এই তিন আর্চারকে ১০ লাখ করে টাকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। আর্মি স্টেডিয়ামে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া শুক্রবার বিকেলে পুরস্কার বিতরণী শেষে এই ঘোষণা দেন। পুরস্কার বিতরণী শেষ করে গণমাধ্যমের এক প্রশ্নের জবাবে আসিফ বলেন, ‘অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক পেতে হলে যাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মতো সুযোগ-সুবিধা থাকতে হয়। সে ক্ষেত্রে আমাদের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যে সক্ষমতা আছে সেভাবেই আমরা তাদেরকে সহায়তা করব। এটা সত্যি বিশ্বের বহুল জনসংখ্যার দেশের মধ্যে একটি হলেও অলিম্পিকে স্বর্ণপদক নেই আমাদের। তবে আমি আশা করি এই আর্চারির মাধ্যমে আমরা সোনা পাব। যে তিনজন পদক পেয়েছেন, তাদের আমরা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে ১০ লাখ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করছি।’
পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে বন্যা আক্তার বলেন, ‘সত্যি যদি এমন ঘোষণা দিয়ে থাকেন মাননীয় ক্রীড়া উপদেষ্টা তাহলে এর চেয়ে খুশির খবর আর কিছু নেই। এতে আর্চারিতে আমাদের আগ্রহ আরও বাড়বে। আমরা আরও বেশি মনোযোগী হতে পারব এই খেলায়। শুধু তাই নয় অনেকেই হয়তো আর্চারি ছেড়ে বিদেশে চলে যান, সে ক্ষেত্রে এসব সম্ভাবনাও কমে আসবে। সব মিলিয়ে আমি খুবই খুশি এমন একটা আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণার কথা শুনে।’
এবার ব্যক্তিগত ও দলীয় মিলিয়ে সেরা হয়েছে ভারত। ৬টি সোনা, ৩টি রুপা ও ১টি ব্রোঞ্জ মিলিয়ে ১০টি পদক জিতেছে তারা। দক্ষিণ কোরিয়া পেয়েছে ২টি সোনা, ৪টি করে রুপা ও ব্রোঞ্জ।
ঢাকায় আজ শেষ হয়েছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। ভারত, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে লড়াই করে দুই ইভেন্টে দুটি পদক জিতেছে বাংলাদেশ। কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপা জিতেছেন হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার। কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন কুলসুম আক্তার মনি।
এই তিন আর্চারকে ১০ লাখ করে টাকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। আর্মি স্টেডিয়ামে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া শুক্রবার বিকেলে পুরস্কার বিতরণী শেষে এই ঘোষণা দেন। পুরস্কার বিতরণী শেষ করে গণমাধ্যমের এক প্রশ্নের জবাবে আসিফ বলেন, ‘অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক পেতে হলে যাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মতো সুযোগ-সুবিধা থাকতে হয়। সে ক্ষেত্রে আমাদের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যে সক্ষমতা আছে সেভাবেই আমরা তাদেরকে সহায়তা করব। এটা সত্যি বিশ্বের বহুল জনসংখ্যার দেশের মধ্যে একটি হলেও অলিম্পিকে স্বর্ণপদক নেই আমাদের। তবে আমি আশা করি এই আর্চারির মাধ্যমে আমরা সোনা পাব। যে তিনজন পদক পেয়েছেন, তাদের আমরা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে ১০ লাখ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করছি।’
পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে বন্যা আক্তার বলেন, ‘সত্যি যদি এমন ঘোষণা দিয়ে থাকেন মাননীয় ক্রীড়া উপদেষ্টা তাহলে এর চেয়ে খুশির খবর আর কিছু নেই। এতে আর্চারিতে আমাদের আগ্রহ আরও বাড়বে। আমরা আরও বেশি মনোযোগী হতে পারব এই খেলায়। শুধু তাই নয় অনেকেই হয়তো আর্চারি ছেড়ে বিদেশে চলে যান, সে ক্ষেত্রে এসব সম্ভাবনাও কমে আসবে। সব মিলিয়ে আমি খুবই খুশি এমন একটা আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণার কথা শুনে।’
এবার ব্যক্তিগত ও দলীয় মিলিয়ে সেরা হয়েছে ভারত। ৬টি সোনা, ৩টি রুপা ও ১টি ব্রোঞ্জ মিলিয়ে ১০টি পদক জিতেছে তারা। দক্ষিণ কোরিয়া পেয়েছে ২টি সোনা, ৪টি করে রুপা ও ব্রোঞ্জ।
হামজা চৌধুরী কি কখনো গোলকিপিং করেছেন? হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন? গতকাল নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন। ঘড়ির কাটায় ৯০ মিনিটের খেলায় খেলেছেন ৮০ মিনিটের মতো। মাঠের এপাশ থেকে ওপাশ, সর্বত্র নিংড়ে দিয়েছেন নিজেকে।৩৬ মিনিট আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সবশেষ আসরে নিজের মারকুটে ব্যাটিং স্বামর্থ্যের প্রমাণ দেন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে ৩৫ বলে ১০১ রান করে আইপিএল ইতিহাসে জায়গা করে নেন এই ব্যাটার। এবার এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার টুর্নামেন্টেও ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন সূর্যবংশী। বসেছেন র১৮ মিনিট আগে
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দিনের বাজে ফিল্ডিং ছাড়া বাকি চারদিনই ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ ছিল নাজমুল হোসেন শান্তর দলের। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিংয়ে দাপুটে বাংলাদেশ জয় পেয়েছে এক দিন হাতে রেখেই। এবার স্বাগতিকদের ঘায়েল করতে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাতে যাচ্ছে আইরিশরা৩ ঘণ্টা আগে
৬ বছর পর টেস্ট ফিরল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। এর আগে সবশেষ ২০১৯ সালের নভেম্বরে ভেন্যুটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে গোলাপি বলের টেস্ট খেলেছিল ভারত। লম্বা বিরতির পর ইডেন গার্ডেন্সে লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেট ফেরার দিনে উন্মাদনার কমতি ছিল না ভক্তদের। প্রথম দিনের খেলা শেষে সব উন্মাদনার মধ্যমণি হয়ে থাকলেন যশপ্রীত৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দিনের বাজে ফিল্ডিং ছাড়া বাকি চারদিনই ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ ছিল নাজমুল হোসেন শান্তর দলের। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিংয়ে দাপুটে বাংলাদেশ জয় পেয়েছে এক দিন হাতে রেখেই। এবার স্বাগতিকদের ঘায়েল করতে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাতে যাচ্ছে আইরিশরা।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের উইকেট ব্যাটিংবান্ধব হলেও আয়ারল্যান্ডকে স্পিন দিয়ে ঘায়েল করেছে বাংলাদেশ। তাইজুল ইসলাম, হাসান মুরাদ, মেহেদী হাসান মিরাজ তিন স্বীকৃত স্পিনার মিলে প্রতিপক্ষের ১৪ উইকেট তুলে নিয়েছেন। আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং হয়েছেন রান আউট। বাকি ৫ উইকেট দুই পেসার নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। সিলেটের চেয়ে মিরপুরের উইকেটে ঘূর্ণি আরও বেশি থাকবে, সেটা না বললেও চলছে। আজ চতুর্থ দিনে ম্যাচ হারের পর সংবাদ সম্মেলনে অ্যান্ড্রু বলবার্নি আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে এসে বলেন, ‘বাংলাদেশের স্পিনাররা খুব বেশি বাজে বল দেয় না। তাদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের স্পিনারদের জন্য ধারাবাহিকতা খুবই প্রয়োজনীয়। আমাদের দলে গ্যাভিন হোয়ে নামে একজন লেগ স্পিনার আছে। পরের ম্যাচের জন্য তাকে দেখতে হবে।’
বাংলাদেশ সিলেটে শুধু এক ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৮ উইকেটে ৫৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছে। এখানে ৮ উইকেটের ছয়টিই তুলেছেন আয়ারল্যান্ডের স্পিনাররা। যাঁদের মধ্যে বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথু হামফ্রিস একাই পেয়েছেন ৫ উইকেট। এদিকে আয়ারল্যান্ডের জার্সিতে কেবল ২ ওয়ানডে খেলেছেন গ্যাভিন হোয়ে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪ ম্যাচে নিয়েছেন ৮ উইকেট। মিরপুরে ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বেশির ভাগ সময় যে মিরপুরের উইকেট ‘স্পিনবান্ধব’ থাকে, সেটা না বললেও চলছে। অক্টোবরে মিরপুরের কালো মাটির উইকেটে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজ আয়োজন করা নিয়ে হয়েছে অনেক সমালোচনা। মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের আগে উইকেট নিয়ে যেন ভালোই পড়াশোনা করে এসেছেন বলবার্নি। সিলেটে আজ সংবাদ সম্মেলনে বলবার্নি বলেন,
‘আপনি এখানে এলে সবসময় আশা করবেন যে উইকেটে ঘূর্ণন থাকবে। মিরপুরে আগেভাবে বল স্পিন করবে। একটু বেশিই হবে সেটা। মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা ইতিবাচক থাকব। শুধু ডিফেন্স করা যাবে না। স্কোরবোর্ড সচল রাখতে হবে।’
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্টে প্রথমবার মুখোমুখি হয়েছে ২০২৩ সালে মিরপুরে। ঠিক তার এক বছরের মাথায় টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে নাহিদ রানার। গতির সঙ্গে বাউন্সারে ঘায়েল করতে পারেন বলে সুনাম কুড়িয়েছেন রানা। দুই বছর আগে মিরপুরে খেলতে এসেই রানার ব্যাপারে কথাবার্তা শুনেছিলেন বলে জানিয়েছেন বলবার্নি। সিলেটে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে আইরিশ অধিনায়ক বলেন,‘আমরা ২০২৩ সালে যখন এখানে ছিলাম, তখন তার (নাহিদ রানা) একটা আভাস পেয়েছিলাম। রানাকে ক্যারিবিয়ানে এবং এমন উইকেটে যেখানে সে সুবিধা পায়, বোলিংয়ে দেখার পর মনে হয়েছে সে ভয়ংকর হয়ে উঠবে। জোরে দৌড়ে এসে বোলিং করে। বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই এটা দারুণ ব্যাপার।’
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দিনের বাজে ফিল্ডিং ছাড়া বাকি চারদিনই ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ ছিল নাজমুল হোসেন শান্তর দলের। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিংয়ে দাপুটে বাংলাদেশ জয় পেয়েছে এক দিন হাতে রেখেই। এবার স্বাগতিকদের ঘায়েল করতে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাতে যাচ্ছে আইরিশরা।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের উইকেট ব্যাটিংবান্ধব হলেও আয়ারল্যান্ডকে স্পিন দিয়ে ঘায়েল করেছে বাংলাদেশ। তাইজুল ইসলাম, হাসান মুরাদ, মেহেদী হাসান মিরাজ তিন স্বীকৃত স্পিনার মিলে প্রতিপক্ষের ১৪ উইকেট তুলে নিয়েছেন। আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং হয়েছেন রান আউট। বাকি ৫ উইকেট দুই পেসার নাহিদ রানা ও হাসান মাহমুদ ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। সিলেটের চেয়ে মিরপুরের উইকেটে ঘূর্ণি আরও বেশি থাকবে, সেটা না বললেও চলছে। আজ চতুর্থ দিনে ম্যাচ হারের পর সংবাদ সম্মেলনে অ্যান্ড্রু বলবার্নি আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে এসে বলেন, ‘বাংলাদেশের স্পিনাররা খুব বেশি বাজে বল দেয় না। তাদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের স্পিনারদের জন্য ধারাবাহিকতা খুবই প্রয়োজনীয়। আমাদের দলে গ্যাভিন হোয়ে নামে একজন লেগ স্পিনার আছে। পরের ম্যাচের জন্য তাকে দেখতে হবে।’
বাংলাদেশ সিলেটে শুধু এক ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৮ উইকেটে ৫৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা করেছে। এখানে ৮ উইকেটের ছয়টিই তুলেছেন আয়ারল্যান্ডের স্পিনাররা। যাঁদের মধ্যে বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথু হামফ্রিস একাই পেয়েছেন ৫ উইকেট। এদিকে আয়ারল্যান্ডের জার্সিতে কেবল ২ ওয়ানডে খেলেছেন গ্যাভিন হোয়ে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪ ম্যাচে নিয়েছেন ৮ উইকেট। মিরপুরে ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বেশির ভাগ সময় যে মিরপুরের উইকেট ‘স্পিনবান্ধব’ থাকে, সেটা না বললেও চলছে। অক্টোবরে মিরপুরের কালো মাটির উইকেটে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজ আয়োজন করা নিয়ে হয়েছে অনেক সমালোচনা। মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের আগে উইকেট নিয়ে যেন ভালোই পড়াশোনা করে এসেছেন বলবার্নি। সিলেটে আজ সংবাদ সম্মেলনে বলবার্নি বলেন,
‘আপনি এখানে এলে সবসময় আশা করবেন যে উইকেটে ঘূর্ণন থাকবে। মিরপুরে আগেভাবে বল স্পিন করবে। একটু বেশিই হবে সেটা। মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা ইতিবাচক থাকব। শুধু ডিফেন্স করা যাবে না। স্কোরবোর্ড সচল রাখতে হবে।’
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্টে প্রথমবার মুখোমুখি হয়েছে ২০২৩ সালে মিরপুরে। ঠিক তার এক বছরের মাথায় টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে নাহিদ রানার। গতির সঙ্গে বাউন্সারে ঘায়েল করতে পারেন বলে সুনাম কুড়িয়েছেন রানা। দুই বছর আগে মিরপুরে খেলতে এসেই রানার ব্যাপারে কথাবার্তা শুনেছিলেন বলে জানিয়েছেন বলবার্নি। সিলেটে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে আইরিশ অধিনায়ক বলেন,‘আমরা ২০২৩ সালে যখন এখানে ছিলাম, তখন তার (নাহিদ রানা) একটা আভাস পেয়েছিলাম। রানাকে ক্যারিবিয়ানে এবং এমন উইকেটে যেখানে সে সুবিধা পায়, বোলিংয়ে দেখার পর মনে হয়েছে সে ভয়ংকর হয়ে উঠবে। জোরে দৌড়ে এসে বোলিং করে। বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই এটা দারুণ ব্যাপার।’
হামজা চৌধুরী কি কখনো গোলকিপিং করেছেন? হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন? গতকাল নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন। ঘড়ির কাটায় ৯০ মিনিটের খেলায় খেলেছেন ৮০ মিনিটের মতো। মাঠের এপাশ থেকে ওপাশ, সর্বত্র নিংড়ে দিয়েছেন নিজেকে।৩৬ মিনিট আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সবশেষ আসরে নিজের মারকুটে ব্যাটিং স্বামর্থ্যের প্রমাণ দেন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে ৩৫ বলে ১০১ রান করে আইপিএল ইতিহাসে জায়গা করে নেন এই ব্যাটার। এবার এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার টুর্নামেন্টেও ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন সূর্যবংশী। বসেছেন র১৮ মিনিট আগে
ঢাকায় আজ শেষ হয়েছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। ভারত, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে লড়াই করে দুই ইভেন্টে দুটি পদক জিতেছে বাংলাদেশ। কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপা জিতেছেন হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার। কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন কুলসুম আক্তার মনি।২ ঘণ্টা আগে
৬ বছর পর টেস্ট ফিরল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। এর আগে সবশেষ ২০১৯ সালের নভেম্বরে ভেন্যুটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে গোলাপি বলের টেস্ট খেলেছিল ভারত। লম্বা বিরতির পর ইডেন গার্ডেন্সে লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেট ফেরার দিনে উন্মাদনার কমতি ছিল না ভক্তদের। প্রথম দিনের খেলা শেষে সব উন্মাদনার মধ্যমণি হয়ে থাকলেন যশপ্রীত৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
৬ বছর পর টেস্ট ফিরল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। এর আগে সবশেষ ২০১৯ সালের নভেম্বরে ভেন্যুটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে গোলাপি বলের টেস্ট খেলেছিল ভারত। লম্বা বিরতির পর ইডেন গার্ডেন্সে লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেট ফেরার দিনে উন্মাদনার কমতি ছিল না ভক্তদের। প্রথম দিনের খেলা শেষে সব উন্মাদনার মধ্যমণি হয়ে থাকলেন যশপ্রীত বুমরা।
এই পেসারের আগুনে বোলিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের প্রথম দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে ভারত। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫৯ রানে গুটিয়ে গেছে প্রোটিয়ারা। সফরকারী দলের শুরুটা ভালোই হয়েছিল। উদ্বোধনী জুটিতে ৫৭ রান তোলেন দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ওপেনার এইডেন মার্করাম ও রায়ান রিকেলটন। কিন্তু সকালের সূর্য যে সব সময় দিনের পূর্বাভাস দেয় না সেটারই প্রমাণ দক্ষিণ আফ্রিকার এই ইনিংস।
২৩ রান করা রিকেলটনকে ফিরিয়ে এই জুটি ভাঙেন বুমরা। আরেক ওপেনার মার্করামের উইকেটও নেন তিনি। দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ৩১ রান করেন বর্তমান সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সেরা ব্যাটারদের একজন। বুমরার জোড়া ধাক্কার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে অতিথিরা। দলের বিপদের দিনে ইনিংস বড় করতে ব্যর্থ হন উইয়ান মুল্ডার, টনি ডি জর্জিরা। দুজনেই বিদায় নেন সমান ২৪ রান করে। হতাশ করেন টেম্বা বাভুমা। ৩ রান করেন অধিনায়ক। এছাড়া কাইল ভারানে ১৬ ও ট্রিস্টান স্টাবসের ব্যাট থেকে আসে ১৫ রান। দুই ওপেনারের পর জর্জি, সাইমন হারমার ও কেশভ মহারাজকেও ফেরান বুমরা। ৫ উইকেট নেওয়ার পথে তাঁর খরচ ২৭ রান। মোহাম্মদ সিরাজ ও কুলদীপ যাদব নেন দুটি করে উইকেট।
জবাব দিতে নেমে মার্কো জানসেনের শিকার হয়ে দলীয় ১৮ রানেই বিদায় নেন যশস্বী যয়সওয়াল। ১২ রান করেন এই ওপেনার। দিনের শেষ অংশে আর কোনো উইকেট হারায়নি স্বাগতিকেরা। প্রথম দিন শেষে তাদের সংগ্রহ ৩৭ রান। লোকেশ রাহুল ১৩ ও ওয়াশিংটন সুন্দর ৬ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।
৬ বছর পর টেস্ট ফিরল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। এর আগে সবশেষ ২০১৯ সালের নভেম্বরে ভেন্যুটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে গোলাপি বলের টেস্ট খেলেছিল ভারত। লম্বা বিরতির পর ইডেন গার্ডেন্সে লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেট ফেরার দিনে উন্মাদনার কমতি ছিল না ভক্তদের। প্রথম দিনের খেলা শেষে সব উন্মাদনার মধ্যমণি হয়ে থাকলেন যশপ্রীত বুমরা।
এই পেসারের আগুনে বোলিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের প্রথম দিনটা নিজেদের করে নিয়েছে ভারত। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫৯ রানে গুটিয়ে গেছে প্রোটিয়ারা। সফরকারী দলের শুরুটা ভালোই হয়েছিল। উদ্বোধনী জুটিতে ৫৭ রান তোলেন দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ওপেনার এইডেন মার্করাম ও রায়ান রিকেলটন। কিন্তু সকালের সূর্য যে সব সময় দিনের পূর্বাভাস দেয় না সেটারই প্রমাণ দক্ষিণ আফ্রিকার এই ইনিংস।
২৩ রান করা রিকেলটনকে ফিরিয়ে এই জুটি ভাঙেন বুমরা। আরেক ওপেনার মার্করামের উইকেটও নেন তিনি। দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ৩১ রান করেন বর্তমান সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সেরা ব্যাটারদের একজন। বুমরার জোড়া ধাক্কার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে অতিথিরা। দলের বিপদের দিনে ইনিংস বড় করতে ব্যর্থ হন উইয়ান মুল্ডার, টনি ডি জর্জিরা। দুজনেই বিদায় নেন সমান ২৪ রান করে। হতাশ করেন টেম্বা বাভুমা। ৩ রান করেন অধিনায়ক। এছাড়া কাইল ভারানে ১৬ ও ট্রিস্টান স্টাবসের ব্যাট থেকে আসে ১৫ রান। দুই ওপেনারের পর জর্জি, সাইমন হারমার ও কেশভ মহারাজকেও ফেরান বুমরা। ৫ উইকেট নেওয়ার পথে তাঁর খরচ ২৭ রান। মোহাম্মদ সিরাজ ও কুলদীপ যাদব নেন দুটি করে উইকেট।
জবাব দিতে নেমে মার্কো জানসেনের শিকার হয়ে দলীয় ১৮ রানেই বিদায় নেন যশস্বী যয়সওয়াল। ১২ রান করেন এই ওপেনার। দিনের শেষ অংশে আর কোনো উইকেট হারায়নি স্বাগতিকেরা। প্রথম দিন শেষে তাদের সংগ্রহ ৩৭ রান। লোকেশ রাহুল ১৩ ও ওয়াশিংটন সুন্দর ৬ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।
হামজা চৌধুরী কি কখনো গোলকিপিং করেছেন? হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন? গতকাল নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটি দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন। ঘড়ির কাটায় ৯০ মিনিটের খেলায় খেলেছেন ৮০ মিনিটের মতো। মাঠের এপাশ থেকে ওপাশ, সর্বত্র নিংড়ে দিয়েছেন নিজেকে।৩৬ মিনিট আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সবশেষ আসরে নিজের মারকুটে ব্যাটিং স্বামর্থ্যের প্রমাণ দেন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে ৩৫ বলে ১০১ রান করে আইপিএল ইতিহাসে জায়গা করে নেন এই ব্যাটার। এবার এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার টুর্নামেন্টেও ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন সূর্যবংশী। বসেছেন র১৮ মিনিট আগে
ঢাকায় আজ শেষ হয়েছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। ভারত, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে লড়াই করে দুই ইভেন্টে দুটি পদক জিতেছে বাংলাদেশ। কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপা জিতেছেন হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার। কম্পাউন্ড নারী এককে ব্রোঞ্জ জিতেছেন কুলসুম আক্তার মনি।২ ঘণ্টা আগে
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দিনের বাজে ফিল্ডিং ছাড়া বাকি চারদিনই ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ ছিল নাজমুল হোসেন শান্তর দলের। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিংয়ে দাপুটে বাংলাদেশ জয় পেয়েছে এক দিন হাতে রেখেই। এবার স্বাগতিকদের ঘায়েল করতে ‘বিশেষ অস্ত্র’ নামাতে যাচ্ছে আইরিশরা৩ ঘণ্টা আগে